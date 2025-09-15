메뉴 건너뛰기

한동훈 증인 출석을 두고 엇갈린 조선과 동아

정치

25.09.15 09:15

<동아> "한동훈이 그래선 안 된다" 증인 출석 당연 주장... <조선> "한동훈 법정 세운다는 건 정치 보복"

윤석열 대통령이 비상계엄 선포를 해제한 지난 2024년 12월 4일 오전 서울 여의도 국회에서 한동훈 국민의힘 대표가 최고위원회의를 주재하기 위해 회의장으로 들어서고 있다.
윤석열 대통령이 비상계엄 선포를 해제한 지난 2024년 12월 4일 오전 서울 여의도 국회에서 한동훈 국민의힘 대표가 최고위원회의를 주재하기 위해 회의장으로 들어서고 있다. ⓒ 유성호

내란 특검이 12.3 비상계엄 해제 표결 방해 의혹 사건 증언을 요청했지만 여러 차례 불응했던 한동훈 전 국민의힘 대표가 결국, 법원 소환장을 받았습니다.

특검은 국민의힘 추경호 전 원내대표가 계엄 당일 의원총회 장소를 4차례나 바꾼 이유가 계엄 해제 표결 참여를 방해하기 위한 것이라고 의심하고 있습니다. 그래서 당시 국민의힘 당 대표였던 한 전 대표가 의총 장소를 바꾼 결정적 이유와 목적을 잘 알고 있을 것이라고 생각하고 증언을 요청했습니다. 하지만 한 전 대표는 특검의 참고인 요청에 대해 계속 불응했습니다.

결국, 특검은 법원에 '공판 전 증인신문'을 청구했습니다. 수사에 결정적 증거가 될 수 있는 증언이 필요하지만 참고인이 검찰 출석을 거부할 경우 소환장을 보내 판사 앞에서 검사가 증인신문을 할 수 있는 절차입니다.

법원이 한 전 대표에게 23일 출석하라고 소환장을 보냈지만, 그는 "구인할 테면 하라"며 출석하지 않겠다는 뜻을 밝혔습니다.

<동아> "한동훈이 그래선 안 된다"

AD
한 전 대표의 법원 소환 불응에 대해 <동아일보>는 15일 사설에서 "한동훈이 그래선 안 된다"고 비판했습니다.

사설은 "한 전 대표가 (비상계엄 당일) '의원들과 함께 신속히 국회로 가자'는 자신의 요청에 추 전 원대표가 반대했다는 취지로 밝힌 바 있다"며 "그런 그가 그날의 진실을 규명할 수 있도록 증언하는 일은 지극히 상식적"이라고 강조했습니다.

이어 "한 전 대표는 저서 등에서 할 말을 다해 더 이상 말할 것이 없다는 반응을 보였다. 하지만 자신의 증언이 증거능력을 가지려면 직접 출석해 증언해야 한다는 사실을 모를 리 없다"고 지적했습니다.

사설은 "무엇보다 법원은 한 전 대표의 진술이 수사에 반드시 필요하다는 특검의 요청을 인정했다"며 "참고인이 검찰의 소환에 응할 법적 의무는 없다. 하지만 법원이 소환을 결정한 이상 한 전 대표는 강제 구인 전에 스스로 출석하는 것이 도리"라고 강조했습니다.

또한 "더구나 한 전 대표는 검사 시절 사건 당사자 주변 인물을 대대적으로 소환 조사하는 저인망식 수사와 '먼지털이'식 압수수색을 통해 피의자를 강하게 압박했다는 평가를 받았다. 그가 수사팀장이었던 사법농단 의혹 사건 수사 땐 피의자로 소환된 판사들이 모멸감을 느낄 정도였다고 한다"며 "그랬던 그가 특검의 참고인 소환이나 법원의 결정에 이런 반응을 보이는 것은 말이 되지 않는다"고 비판했습니다.

<동아일보>는 "한 전 대표는 장관 시절 "누구나 법 앞에 평등하다"며 법 위에 군림하려는 특권적 행태를 비판했다. 검사 땐 권력자를 봐주는 것이야말로 국민에 대한 배신이라고 했다"라며 "법 앞에 예외가 없다는 그의 과거 발언은 현재의 자신에게도 적용돼야 할 말"이라며 증인신문 출석은 당연하다고 시사했습니다.

<조선> "계엄 피해자 한동훈 법정 세운다는 건 정치보복"

반면 <조선일보>는 사설에서 한 전 대표의 '공판 전 증인신문'을 '정치 보복'이라며 비난했습니다.

<조선일보>는 "한 전 대표는 "알고 있는 것을 책과 다큐멘터리 증언 등으로 이미 밝혔다"며 응하지 않겠다고 했다"라며 " (비상계엄 해제) 당시 상황은 온 국민이 생중계로 지켜봤다. 새롭게 더 나올 것이 없다"고 주장했습니다.

이어 "그런데도 특검은 공판 전 증인신문을 신청하면서 "한 전 대표가 불출석하면 구인할 수 있다" "본인 의사와 무관하게 강제력이 수반될 수 있다"고 압박했다. 피의자도 아닌 참고인에게 '강제력'을 언급했다"라며 "비상계엄이 범죄라면 한 전 대표는 범죄 피해자에 해당된다"고 했습니다.

여기서 이상한 점은 그렇다면 피해자들이 법정에 출석하지 않고 언론 인터뷰나 저서, SNS에 글만 써도 증거로 채택될 수 있느냐입니다. 앞서 <동아일보>가 한 전 대표가 법정에 출석해야 한다고 주장한 이유도 여기에 있습니다.

<조선일보>는 "특검도 한 전 대표가 계엄 해제 방해 의혹에 대해 특별히 더 증언할 내용이 없다는 걸 알고 있을 것이다. 그럼에도 계속 부르는 것은 한 전 대표에게 없는 사실을 만들어 국힘 동료를 배신하라고 강요하는 것이거나 아니면 정치적 망신 주기, 정치 보복을 위한 것이라고 볼 수 밖에 없다"고 주장했습니다.

법정에서 증언을 할 때는 사실을 있는 그대로 말해야 합니다. 만약 없는 사실을 만들어 말하면 '위증죄'에 해당됩니다. 그래서 <조선일보>의 주장은 어처구니가 없어 보입니다. 오히려 특검의 의심처럼 국민의힘이 조직적으로 계엄 해제 표결을 방해한 것 아니냐는 의구심마저 듭니다.

<조선일보>는 그동안 특검이 무리한 수사를 했다며 "한 전 대표에 대한 요구도 지나치다고 할 수밖에 없다. 무리한 수사는 그 결과에 대한 국민 불신을 부를 뿐"이라고 주장했습니다.

비상계엄이라는 초유의 사건을 생생하게 목격한 여당 대표였던 한 전 대표가 판사 앞에서 그날의 진실을 말하는 게 그토록 어렵고 무리한 요구일까요? 국민들은 이해하기 어려울 것 같습니다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.


