트럼프 "외국 기업, 미국서 전문인력 데려와 기술 전수해야"

도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시각), 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 외국 기업들이 미국 내 대규모 투자 시 자국의 전문가들을 데려와 미국인들에게 첨단 제조 기술을 가르치고 훈련시켜야 한다고 촉구했다. 그는 반도체, 조선업, 첨단 기계 산업 등에서 미국이 과거 뛰어났던 기술을 다시 배워야 한다고 강조했다.트럼프 대통령은 "외국 기업들이 매우 복잡한 제품과 기계를 만들기 위해 미국에 막대한 투자를 할 경우, 일정 기간 자국 전문가를 데려와 우리 국민에게 해당 기술을 전수하고 훈련시키길 원한다"며, "이 과정을 거치지 않으면 대규모 투자가 아예 들어오지 않을 것"이라고 말했다. 그는 조선업을 예로 들며 "과거 미국은 하루에 한 척씩 배를 만들었지만 지금은 1년에 한 척도 간신히 만든다"고 지적했다.또한 트럼프 대통령은 "우리는 외국 기업과 그들의 직원을 환영하며, 그들로부터 배워 머지않은 미래에 그들보다 더 잘하게 될 것"이라고 자신감을 드러냈다.이번 발언은 조지아주에서 한국인 근로자들이 대거 구금되는 사건 후 나온 것으로, 외국 기업의 투자 의욕을 위축시키지 않으면서도 기술 이전과 인력 훈련을 통한 미국 제조업 재건 의지를 명확히 한 메시지로 해석된다. 트럼프 대통령은 "외국 기업들의 미국 투자를 환영한다"는 입장을 재확인하며, 산업 경쟁력 강화를 위한 전문 인력 체류와 기술 전수의 중요성을 강조했다.또한 그는 "미국 내 투자 기업들이 관세 회피와 보호무역 혜택을 위해 점점 더 미국 내 생산을 확대하고 있다"며, "수많은 기업들이 중국, 멕시코, 캐나다에서 미국으로 진출 중이며, 그들에게 미국 내 생산은 관세 부담을 없애는 중요한 요인"이라고 덧붙였다.조지아주에서 한국인 근로자들이 대거 구금된 사건 이후 나온 트럼프 대통령의 발언은, 외국 기업의 투자 의욕을 꺾지 않으면서도 기술 이전과 인력 훈련을 통한 미국 제조업 재건 의지를 강조한 메시지로 해석된다. 그는 외국 기업의 미국 투자를 환영하며, 전문 인력의 미국 내 체류와 기술 전수의 중요성을 재확인했다.