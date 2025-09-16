번아웃에 찾아간 화실, 거기서 받은 인생 선물

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"박 경감, 아무리 실력이 좋아도 바탕이 부실하면 자주 쓰러집니다. 이 붓으로 좋은 그림 많이 그리고 전시회도 꼭 하세요."

"교수님! 하늘나라에서 편히 쉬세요. 화실에서 좋은 추억 많이 남겨 주셔서 정말 감사했습니다. 오래 간직하겠습니다."

"오늘 이곳에서 주신 밥이 마지막이네요. 잘 먹었습니다. 오래 기억하겠습니다. 감사합니다. 교수님!"

"주 교수님. 전에도 말씀드렸죠. 저는 그림을 그리러 오는 것보다 3층에서 와인을 마시며 듣는 음악이 좋아서 왔다고요. 그 덕분에 너무 행복했습니다. 그런데 이제는 그럴 수가 없네요. 저는 앞으로 어떤 마음으로 화실에 가야 할까요?"

나는 25년째 경찰관으로 근무하고 있다. 지난 2020년까지 20여 년 동안은 주로 내근 부서에서 근무했다. 그 후 2021년부터 지역 관서인 지구대에서 근무하고 있다. 처음 야간 근무를 시작하면서 현장에서 다양한 사건을 접하게 되었고 밤샘을 계속하며 체력에 한계를 느꼈다. 그래서 시작한 운동이 복싱이었다.3년여 동안 꽤 열심히 했다. 주변에서 생활인 체육대회에 출전해도 될 것 같다는 이야기를 듣고 도전도 결심했다. 그러다 다른 곳으로 발령이 나면서 시합에는 참여하지 못했다. 운동에 대한 열정도 조금씩 식어갔다. 뭔가 새로운 취미 활동을 찾고 싶었다. 경찰관 업무 특성 상 대부분이 매우 동적이다. 취미인 복싱도 그랬다. 그래서 상반되는 정적인 취미를 갖고 싶었다. 오랜 고민 끝에 찾은 게 그림이었다.집에서 그리 멀지 않은 화실을 무작정 찾아갔다. 2년 전 가을이었다. 그리고 바로 등록했다. 중학교 미술 시간에 유화를 한두 번 그려본 게 전부였다. 화실 안에서 풍기는 유화의 기름 냄새가 묘하게 마음을 안정 시켰다. 그렇게 나의 화가 인생이 시작되었다.내가 다니던 화실은 1층에 화방이 있다. 2층은 취미반과 입시반으로 구분된 강습반이 있다. 그리고 3층에는 여럿이 사무실 한 칸을 월세로 임대해 쓰는 작업실 구조다. 나는 바로 3층 작업실도 함께 이용하기로 했다. 어느 정도 교습을 받고 혼자서도 유화를 그릴 수 있는 실력이 되었을 때 이용하곤 했지만, 나는 욕심이 많았다. 그래서 2층에서 개인 지도를 받고 끝나면 3층에서 그림을 그리기 시작했다.3층 작업실에서 나를 처음에 맞아준 사람은 주 교수님(성씨가 주씨고 대학 교수님이라 그렇게 불렀다)이었다. 한국 나이로는 65세였고, 딱 보면 누구나 "따뜻하다"라고 말할 만한 인상이었다. 최근까지도 대형 세무법인 로펌에서 근무하면서 지방의 국립대학에서 세무학을 강의해 온 교수님이었다. 거기에 그림 실력도 남다르게 뛰어났다.작업실을 같이 쓰는 다른 남성 한 분은 주변에서 맛집으로 소문난 삼겹살집을 운영하고 있었다. 오래 전부터 그곳을 갔었다. 그분은 바빠서인지 한 달에 한두 번 볼 수 있었다. 그리고 다른 한 분은 주부였다. 그렇게 나를 포함해 4명이 한 공간을 사용하게 되었다.그림에 처음 입문한 나를 유심히 지켜보던 주 교수님은 가끔 물감이나 붓을 자주 빌려주었다. 그림 실력이 워낙 뛰어나 가끔 조언을 부탁했지만, 본인도 아직 남을 가르칠 수준은 아니라며 쑥스러워했다. 하지만 가끔 건네시는 짧은 한 마디는 오래도록 마음에 남았다. 그렇게 1년 여의 세월을 보냈고, 내 그림 실력도 조금씩 자라났다.지난해 나는 경찰관 기동대에서 팀장으로 근무했었다. 처음 그림을 시작할 때는 '번아웃'이라는 고상한 핑계로 시작했다. 사실 매일 술 취한 사람들과 마주하고, 신고 현장에서 갈등을 중재하며 지쳐가고 있었다. 나만의 조용한 공간이 필요했다. 하지만 지난해 한 해는 너무도 바빴다. 자고 나면 곧 출근이었고, 화실도 자주 갈 수 없었다. 그럴 때마다 가끔 전화해 "괜찮냐, 별일 없냐" 하고 묻던 사람도 주 교수님이었다.지난해에는 화실이 내게 숨 쉴 틈이었다. 3층 작업실에는 잔잔한 음악이 흐르는 스피커가 있었는데, 그것도 교수님이 직접 설치한 것이었다. 그림을 그리며 음악을 듣는 시간은 내게 무엇과도 바꿀 수 없는 위로였다. 그래서 개인 약속을 미루더라도 화실을 찾았다. 그것이 내 행복이었다.작업실을 공동으로 사용하는 네 명이 묵시적으로 정한 룰도 있었다. 매주 토요일 오후엔 와인을 곁들이며 그림을 그리는 것이었다. 사실 나는 와인이 마시고 싶어 일부러 간 적도 있다. 그렇게 서너 명이 모여서 나누는 인생사가 흥미로웠다. 경찰관이 아닌 다른 직업을 가진 이들과 나누는 대화는 늘 새로웠다.지난해 가을, 일본으로 여행을 간 교수님이 전화를 주셨다. 화방에 필요한 게 있냐고 물어보셨다. 나는 괜찮다고 몇 번이고 사양했다. 며칠 뒤 교수님이 꺼내놓으신 건 큼지막한 젯소 전용 붓이었다.유화는 종이로 된 도화지에 그림을 그리지 않는다. 액자의 틀에 천을 씌우고 캔버스에 그림을 그린다. 그 과정에서 첫 작업은 젯소칠이다. 천 위에 유화 물감이 잘 접착될 수 있도록 하고 발색력도 향상 시켜 준다. 물론 천 표면을 보호해 주는 역할도 한다. 그래서 매우 중요한 작업이다. 나는 그때도 젯소칠을 할 때 쓰는 전용 붓이 없었다. 그래서 유화물감에 쓰는 작은 붓을 사용하고 있었다. 교수님이 그걸 알고 선물한 것이다.나는 지금도 그 붓으로 젯소칠을 한다. 그리고 붓을 잡을 때마다 그때의 말씀이 떠오른다. 가끔은 근무 중에도 생각이 난다. 짧지만 강하게 마음을 지탱해 주는 말이었다.올해 장마철 어느 토요일, 비 오는 날 화실에 갔을 때는 파전과 샴페인으로 이미 작은 잔치가 벌어지고 있었다. 나만 빈손이었는데 교수님이 웃으며 "막내는 오늘 뒷정리 담당이네"라고 말해주셨다. 나도 크게 웃으며 난처함을 털어냈다. 그 순간조차 따뜻한 기억으로 남았다.그렇게 유화 기름 냄새로 찌든 작업실은 나에게 사람 냄새가 풍기는 삶의 일부가 되었다. 참으로 감사했다. 유화에 집중해 오롯이 서너 시간을 꼼짝 하지 않는 시간도 좋지만, 같이 작업하는 사람들이 더욱 좋았다.그러나 두 달 전부터 교수님의 얼굴빛이 달라졌다. 며칠 사이에도 살이 빠지는 게 눈에 보였다. 우리는 다들 걱정했지만, 교수님은 개인 운동 지도(PT)를 받는다며 대수롭지 않게 웃으셨다. 건강 검진 후 대장 용종을 몇 개 떼어 냈다며 안심 시켰지만, 불길한 예감은 사라지지 않았다. 그리고 결국 지난달 병원에 입원하셨다는 연락을 받았다. 짧은 통화에서 나는 애써 태연한 척했지만, 마음은 무거웠다.그리고 지난주, 첫 항암 치료를 받기로 한 날 교수님은 영원히 떠나셨다. 연락을 받고 화실에 갈 수 없었다. 괜히 눈물이 날 것 같았기 때문이다. 한참 동안 교수님이 그렸던 그림을 봤다. 그리고 언제 볼 수 있을지 모르겠지만 문자 한 통을 남겼다.장례식장에서도 다시 문자를 보냈다. 그렇게 3일이 지나도 화실로 발걸음이 떨어지지 않았다. 언젠가는 내 마음속에서도 잊히겠지만, 평생 기억에 남을 소중한 인연임은 틀림없다. 내가 그림을 그리는 마지막 순간까지 말이다.직장 생활하면서 업무와 무관하게 누군가와 인연을 맺는다는 건 쉽지 않다. 나 역시 그랬다. 그러나 우연히 시작한 취미 덕분에 좋은 사람을 만났다. 행운이었다. 그래서 이별이 더욱 아프다. 오래오래 함께 그림을 그리고 싶었던 꿈은 결국 나만의 욕심이었나 싶다.교수님의 그림은 감히 내가 평가할 수 없을 정도다. 초등학교 시절엔 그림을 좋아했지만, 대학에선 공부에, 사회에선 일에 묶여 그림을 놓으셨다. 그러나 안정된 시기에 다시 시작해 5년간 꾸준히 붓을 잡으셨다. 그 열정과 꾸준함은 지금도 내게 귀감이 된다.아마 대학에서 그림을 전공했어도 충분히 이름난 화가가 되셨을 것이다. 그분의 작품 몇 점을 여기 함께 나눈다. 관람료는 따로 없다. 그저 좋은 곳에서 편히 쉬시길 기도하는 마음으로 대신했으면 한다.삶은 결국 만남과 이별의 연속이라는 사실을 다시 배웠다. 그래서 오늘의 인연을 소중히 여기며 살아야 한다는 걸 절실히 깨닫는다. 그래서 오늘, 지금, 이 순간, 최선을 다하려 한다.