집 입구에 '용으로 변하는 잉어' 조각을 새긴 뜻

황산 답사 후 휘주의 역사와 문화유산을 알기 위해 휘주문화박물관을 관람했다. 그리고 이번에 휘주의 민가주택을 대표하는 잠구민택을 살펴보았다. 잠구민택은 명나라 때 만들어진 명원과 청나라 때 만들어진 청원으로 이루어져 있다. 이들 두 원은 가운데 연지의 동쪽과 서쪽에 있다. 청원으로 들어가 명원으로 나오며 휘주 건축의 특징을 이해하려고 노력했다.

큰사진보기 ▲황산연예성에 재현된 휘주고성의 대학사 허국(許國) 석패방 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲잠구민택 청원(위)과 명원(아래) 안내도 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲잠구민택의 청원 대문 ⓒ 이상기 관련사진보기

AD

한가한 구름이 있는 곳에는 언제나 학이 머물고 儘有閑雲留鶴住

흘러가는 물이 여유로운 곳에 거문고 소리 들린다. 尚餘流水作琴聲

큰사진보기 ▲휘주학 도서관 세청서옥 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲휘주의 전통 물고기등 이부은하 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲휘주 전통건축 영조기예전 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲명원에서 가장 오래된 건축 사간제 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲낙선당 내부 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲방씨종사 석패방 ⓒ 이상기 관련사진보기

휘주의 과거 역사와 문화 그리고 삶과 문화유산을 살펴보려면 찾아가야 할 곳이 다섯 군데 있다. 고휘주(古徽州) 문화여유구에서 펴낸 자료에 따르면, 휘주고성, 당모촌(唐模村), 정감촌(呈坎村), 당월패방군(棠樾牌坊群)과 포가화원(鮑家花園), 잠구민택(潜口民宅)이다. 휘주고성은 과거 휘주의 역사와 정치를 알기 위해서 꼭 방문해야 할 문화유산이다. 그런데 안타깝게도 답사하지 못했다.당모촌과 정감촌은 과거 휘주지역 촌락의 모습을 가장 잘 간직하고 있다. 당모촌은 허씨(許氏) 집성촌으로, 고택과 정원, 정자와 다리가 갖춰진 전통 마을이다. 팔괘촌으로 알려진 정감촌 가운데로 용계하(龍溪河)가 S자로 흐른다. 하천의 양쪽에서 양의 기운인 정(呈)과 음의 기운인 감(坎)이 합해져 천인합일을 이룬다고 한다.당월촌의 동쪽에는 명·청시대 세워진 7개의 패방이 줄지어 있다. 이를 당월패방군이라고 한다. 포씨 가문의 충효절의를 기리기 위해 세워졌으며, 인근에 포가화원이 있다. 명나라 때 포가 사당이 처음 세워졌고, 청나라 때 포계운(鮑啓運)에 의해 화원이 조성되었다. 조경과 분재 중심의 화원으로 휘풍원(徽風園) 또는 분경원(盆景園)이라 불린다. 나무로는 매화, 측백, 소나무, 은행나무가 유명하고, 분재로는 남국풍정(南國風情), 세한삼우(歲寒三友) 같은 작품이 유명하다.잠구민택은 휘주구 잠구진 자하봉(紫霞峰) 남쪽 기슭에 위치한다. 명나라 전통 민가건축을 대표하며, 청나라 때까지 확장되었다. 명대 민가건축이 13동, 청대 민가건축이 11동 있고, 패방, 사당, 정자, 다리 등이 설치되어 있다. 이곳은 별장이어서 정자와 누각이 상대적으로 많은 편이다. 잠구민택은 서쪽 청나라 때 별원(淸園)을 살펴본 다음, 동쪽에 있는 변문(邊門)을 통해 명나라 때 별원(明園)으로 옮겨가게 된다. 변문을 지나면 연지(蓮池)가 있고, 동쪽 언덕에 명원이 자리 잡고 있다.잠구민택의 입구인 청원대문(淸園大門)에는 단사원(單士元)이 쓴 잠구민택이라는 편액이 걸려 있다. 단사원은 고궁박물원의 명·청대 역사 전문가며 고건축 학자이기도 하다. 대문을 들어선 다음에는 일반적으로 왼쪽의 경례당(畊禮堂)을 찾게 된다. 그곳에 관광안내소가 있기 때문이다. 경례당은 청나라 함풍제 때 지어진 건물로, 안쪽 정면 벽에 청나라 건륭제 때 한림원 편수관을 지낸 왕문치(王文治)의 칠언으로 된 대련(對聯) 복제품이 걸려 있다. 원본은 대만의 고궁박물관에 있다고 한다.예(禮)를 갈고 닦음에 있어서 한가로움과 여유가 있어야 함을 강조하고 있다. 예라는 것은 지켜야 할 규범으로 차이를 강조한다. 이에 비해 악(樂)은 조화와 하나됨이다. 그러므로 예는 존중이고 악은 친함이다. 유교에서는 예와 악이 함께 갈 때 이상적인 사회가 이루어진다고 생각했다. 그러나 지나치게 예를 강조하면 경직되고, 지나치게 악에 물들면 난잡해질 수 있다. 그러므로 예는 밭을 가는 것처럼 꾸준히 갈고 닦아야 한다. 그래서 경례당이 되었다. 경례당에서 휘주 삼조의 하나인 정교한 목조각을 볼 수 있다.잠구민택에는 성인당(誠仁堂)과 의인당(義仁堂)이 있다. 성인당은 성실함과 어짐을 당호로 삼았다. 안내판을 보니 김씨들(金家)이 살던 큰집이라고 되어 있다. 이곳에는 청동제품이 진열되어 있다. 의인당은 의로움과 어짐을 강조한 집이다. 유교의 사덕 인의예지 중 첫째와 둘째를 당호로 사용했다. 잠구진의 풍물(風物)을 전시해 놓았다. 다음으로 홍택(洪宅)으로 들어간다. 당호로 봐서는 홍씨들이 살던 집인 모양인데, 현재는 세청서옥(世淸書屋)이라는 간판을 걸었다.청나라 때 책들을 진열하고 있는 휘주학(徽州學) 도서관이다. 서가에 휘주 문헌중심(文獻中心)이라는 글씨가 걸려 있다. 그런데 이곳에서 커피와 차는 물론이고 기념품도 팔고 있다. 다음으로 찾아간 곳은 곡의당(穀懿堂)이다. 곡식이 아름다운 집이라는 뜻을 가진 사당이다. 이곳에는 휘주부 옛 지도가 걸려 있다. 지도에서 휘주고성, 황산 등을 확인할 수 있다. 그런데 현재는 휘주풍화(風華)라는 이름으로 공예품 만들기 체험관으로 사용되고 있다.이곳에서 이부은하(鯉趺銀河)라는 전통 물고기등(魚燈)을 만들 수 있다. 휘주의 무형문화유산으로 송나라 때부터 만들어졌다. 음력 정월 물고기등을 만들어 걸면서 복을 빌고 가문의 번창과 자손의 성공을 기원했다. 만성기(萬盛記) 건물은 현재 식음료 상점으로 이용되고 있으며, 건물 안쪽에 동기창이 쓴 편액이 걸려 있다. 2층에 다락방이 있으며, 처마 아래 목조각의 격자문이 아름답다. 다음으로 찾아간 수조방(收租房)은 소작농으로부터 받은 곡물을 저장하던 2층짜리 건물이다. 이곳은 휘주 건축전시관으로 사용되고 있다.방문 당시에는 <휘주 전통건축 영조(營造) 기예전(技藝展)>이 열리고 있다. 영조는 세우고 만든다는 뜻이다. 벽에는 사진과 그림 패널이 붙어 있고, 벽과 진열대에는 제작용 도구와 결과물(제품)이 전시되어 있다. 대문, 난간과 문, 벽, 기둥, 기와로 나눠 설명하고 도구를 걸어 놓았다. 대목장과 소목장이 사용하는 도구들이다.수막새가 눈에 띄고 휘주 삼조로 불리는 목조각이 눈에 들어온다. 그리고 국가 무형유산으로 지정된 휘주 삼조 장인들이 소개되고 있다. 그중 황산시 흡현 출신의 목조(木雕) 장인 왕금생(王金生: 1928~2018)이 유명하다. 대표작으로 황산대관(黄山大觀) 백준도(百駿圖) 청명상하도(清明上河圖)가 있다.여기서 계단을 올라가면 서당과 관사가 있다. 서당은 사당과 강당으로 이루어져 있고, 사당에 공자 행교상(行敎像)이 걸려 있다. 이때 서당의 훈장이 왕순창(汪順昌)이어서 이 저택을 왕순창댁이라 이름 붙였다. 서당 뒤로는 희고 높은 담장이 쳐져 외부와 구별했다. 이곳을 관람한 다음에는 동쪽에 난 문을 통해 밖으로 나가 연지를 지나게 된다. 연지를 지나면 잠구민택 명원 산문(山門)이 있고, 그 안으로 들어가면 명원이 나온다.잠구민택 명원의 출발은 영락제 때 과거에 급제해 이부상서의 관리로 봉정대부 사간에 이른 다음 이곳으로 귀향한 왕선(汪善)에서 유래한다. 왕선의 5대손이 그를 기리기 위해 홍치(弘治) 8년(1494) 사당을 짓고 사간제(司諫第)라 이름 붙였다. 실내에는 1405년 영락제가 왕선에게 내린 칙령 편액과 1499년 쓰여진 <사당기(祠堂記)>가 걸려 있다. "특명으로 그대가 영예롭게 고향으로 돌아가니, 덕업을 이루고, 짐의 기대에 부응하라(特命爾榮歸故鄉 以成德業 副朕所期)"는 문구가 들어 있다.또 다른 왕씨 사당인 조문청(曹門廳)은 가정제 때 세워졌다. 현관과 회랑이 앞에 있고, 가운데 문을 통해 안으로 들어가게 되어 있다. 현관 기둥에는 두 개의 주련이, 처마 아래에는 충애(忠愛)라고 쓴 편액이 걸려 있다. 충애는 주련에 쓰인 '충군애국명가(忠君愛國名家)'의 준말이다. 임금에게 충성하고 나라를 사랑하는 명문가라는 뜻이다. 또 하나의 주련에는 '문경무위갑제(文經武緯甲第)'라 쓰여 있다. 문과 무를 씨줄과 날줄로 하는(겸비한) 큰 사당이라는 뜻이다. 조문청 본관은 안타깝게도 문화혁명 때 파괴되었다.낙선당(樂善堂)은 명나라 중기 건축으로, 사당에 제사 지내기 위해 집안의 원로들이 모여 제사 준비도 하고 회의도 하는 일종의 재실이다. 그러므로 엄숙하면서도 집안 사람들이 융화할 수 있는 공간이다. 조문청과 더불어 명원에서 가장 큰 건물이다. 조문청이 파괴된 반면 낙선당은 잘 남아 있어, 목구조, 청기와, 마두장, 흰벽으로 이루어진 청대 휘주 건축의 특징을 살펴볼 수 있다. 그리고 이들보다 한 단 아래 개개인이 거주하던 주택이 펼쳐져 있다.이들을 보고 내려오면서 가정제 때 세워진 방씨 집안의 패방을 살펴본다. 삼문 형태의 석패방으로 조각이 정교하고 입체적이다. 조각 중 용으로 변화되는 잉어에 주목할 필요가 있다. 등용문 전설에서 나온 것으로 과거 급제를 상징한다. 또 하나 귀신(鬼) 형상이 네모난 큰 통(斗)을 잡으려는 모습을 조각해, 우두머리(魁) 또는 장원을 배출하려는 염원을 표현하고 있다. 지붕은 삼단으로 되어 있으며, 아랫부분에 방씨종사(方氏宗祠)라는 선각 편액이 걸려 있다.