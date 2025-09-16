유기농사꾼이 빗나간 일기예보 대신 올려다 본 것

나는 지난 2005년 33세 때 아내와 함께 귀농해 유기농 농사를 짓는 22년차 전업 농부다. 농부로 사는 일은 힘들지만 보람이 있다. 흙 만지며 사는 농부의 이야기를 연재 기사로 정리하고자 한다.
힘겨웠던 여름이 어느새 지나가고 있다. 점점 더 가혹해지는 날씨에 맞서 일하는 것은 힘들었다. 새로운 작물을 심고 농사법을 바꾸며 버텼다.
폭염 속에서도 토마토, 오이, 가지, 고추 등이 쏟아져 나왔다. 아열대 채소인 공심채, 줄콩, 오크라, 바질 등은 더 잘 자랐다. 올해 새로 심어본 레몬그라스도 잘 자라서 신나게 수확했다. 지난 8월 말에 심은 김장 배추도 잘 자라고 있다. 힘든 폭염을 견디었기에 이 가을이 더 귀하게 느껴진다.
폭염과 폭우가 이어진 여름
올해는 지난해보다 조금 더 더워졌다. 새벽부터 일을 해도 몸을 조금만 움직이면 땀이 줄줄 흘렀다. 여름 동안 프랑스, 미국, 캐나다, 폴란드, 독일, 영국, 스위스에서 온 농사 봉사자 친구들과 함께 일했는데, 함께 땀 흘리며 힘든 일을 하니 유대감이 더 깊어졌다.
폭염을 무사히 버티기 위해 몇 가지 시도를 했다. 작물들이 너무 더워 흙 속 영양분을 잘 못 빨아들이기 때문에 물에 유박 퇴비를 발효시킨 액비를 많이 만들어서 사용했다. 아열대 작물을 더 많이 심고 수확했다. 더위에 지치지 않도록 직접 기른 다양한 채소를 활용해서 요리 해먹고 일주일에 하루는 푹 쉬었다.
더위에 강한 토마토, 오이, 가지, 고추가 잘 자랐다. 비가 많이 오면 노지 작물은 병균이 침투하기 쉬운데, 가뭄이 이어져 고추에 탄저병이 많이 안 왔다. 물론 이곳저곳에 심긴 작물들에 매일같이 물 주는 일은 쉽지 않았다. 가지와 오이는 가뭄에 물을 조금만 줘도 엄청 쏟아져나왔다.
폭염과 폭우가 모두에게 나쁜 것만은 아니였다. 우리 농장에서는 해마다 바뀌는 기후에 맞춰 새로운 채소를 심고 있는데 아열대 작물 공심채, 줄콩, 바질이 때를 만난 듯이 잘 자랐다(관련 기사 : 공심채, 오크라, 줄콩, 바질...22년차 농부가 추천하는 여름 채소 네 가지
). 더워지는 날씨에 맞춰 심은 아열대 채소들 덕분에 제철 꾸러미 상자를 풍성하게 채워서 회원들에게 보낼 수 있었다.
올해 새로 심은 채소 중에서는 레몬그라스가 잘 자랐다. 필리핀에서 처음 맛 본 이후로 키워보려고 마음먹고 있던 작물이다. 몇 년 전 필리핀 민다나오섬에 있는 국제구호 단체 JTS에서 잠깐 농사 봉사를 한 적이 있었는데, 그때 제일 좋아했던 것이 레몬그라스였다. 국에 넣어도 향이 좋았고 차로 만들어 마시니 상큼한 맛이 나서 기억에 남았다. 농사도 쉬워 보였고 수확하고 나면 금방 또 자라는 것이 마음에 들었다.
몇 해를 망설이다가 올해 처음 레몬그라스를 밭에 심었다. 모종으로 키워서 막 더워지기 시작하는 6월 초에 아주심기를 했는데, 밭에 자리 잡을 때까지 시간이 좀 걸렸다. 어린 모종은 풀과 똑같이 생겨서 풀 매다가 뽑아 버리기 쉬웠다. 처음에는 낯선 땅에 잘 적응하지 못하는 것처럼 더디게 자라더니, 폭염이 시작된 이후 하루가 다르게 자라 엄청나게 치고 올라왔다. 더울수록 잘 자라는 레몬그라스를 보는 것이 즐거웠다.
지난 주부터 레몬그라스를 수확해 제철꾸러미 상자에 넣어서 회원들에게 보냈다. 농장에 머물며 농사일을 돕는 미국인 봉사자 그레이스가 자기 고향 노스캐롤라이나주에선 매년 레몬그라스 페스티벌이 열리는데, 그때 배웠다며 남는 잎으로 컵받침을 만들었다. 레몬그라스는 태국이나 필리핀 등 동남아시아 요리에 많이 사용되는데, 한국에선 아직 낯선 사람이 많을 것 같아 일단 차로 드셔 보라고 추천했다.
동남아에서 마셨던 레몬그라스차보다 더 깊은 향이 우러났다. 우리가 직접 농사 짓고 수확해 바로 마셔서인지 더 맛있게 느껴졌다. 이렇게 새로운 농작물을 키워보고, 자라는 모습을 보며 신기해하고, 수확해 맛보는 기쁨은 농부만이 느낄 수 있는 즐거움이다.
뿌리 잘 내린 김장 배추
지난 8월 초에 기사(관련 기사 : 유기농사꾼이 알려주는 '극악 기후' 대비 김장 배추 농사
)를 작성하고 지난 8월 말에 배추를 심었다. 역시 8월 말 폭염도 대단했다. 모종을 아주심기 하고 뿌리 내리기까지 하루에 5번 정도 물을 주었다.
땀을 뻘뻘 흘리며 스스로 만든 농사법에 따라 한랭사를 씌우고 추비를 준 뒤 방제를 했다. 폭염 후에는 비가 계속 내려서 방제 하기가 어려웠다. 일기예보는 거의 맞지 않았고, 하늘과 구름 등을 보고 날씨를 예측하며 농사 일을 했다. 배추 활착을 위해 열심히 노력했으나 10% 정도는 죽었다.
9월 폭염이 극성이었던 지난해에 비해 올해는 날씨가 좀 일찍 진정되는 분위기다. 며칠 새 온도가 조금 내려가자 배추가 자라기 시작했다. 하루하루 배추 크는 모습을 보는 재미가 쏠쏠하다. 물론 나방애벌레나 진딧물, 무름병 등이 언제 침투해올지 모르니 늘 긴장하고 방제하고 있다.
이렇게 채소를 정성스럽게 보살피다 보면 자연스럽게 애정이 생긴다. 배추가 너무 예쁘고 사랑스럽다. 남은 기간 동안도 잘 키워서 맛있는 김장김치를 만들자고 다짐한다.
기후 위기 시대 여름을 보내며 올해도 또 많은 것을 배운다. 이상 기후에 지치지 않게 지내기 위한 마음 자세, 새로운 작물을 심고 살피며 느끼는 농사의 재미, 어렵사리 농작물을 수확해 도시 이웃과 나눌 때의 기쁨 등. 유기농 농부로 사는 일은 항상 공부하고 살피고 변화해야 하는 생활이라 재미가 있다. 항상 겸손한 자세로 농사지어야 한다는 것도 배운다.
도시 사람들은 매일 채소를 먹고 살면서도 농부들에 대해서는 대체로 무관심하다. 우리도 귀농하기 전에는 마찬가지였던 것 같다. 농사를 지어보니 세상은 정말 많은 사람들이 열심히 일하는 덕분에 돌아간다는 것을 알게 된다.
폭염과 폭우가 이어진 이번 여름도 농부들이 참 고생 많았다. 나쁜 날씨 때문에 큰 피해를 본 분들도 있고, 운 좋게 농사가 잘 된 분들도 있다. 우리도 스스로에게 한 여름 고생했다고, 수고했다고 덕담하며 가을을 맞고 있다. 이번 가을에는 태풍이나 폭우 피해 없이 농부들이 행복한 가을을 맞았으면 좋겠다.