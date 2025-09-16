유기농사꾼이 빗나간 일기예보 대신 올려다 본 것

'백화골 푸른밥상' 농부. 도시를 떠나 농촌살이를 시작한 지 21년. 유기농 농사를 지으며 흙과 함께 살아가는 전업 농부입니다. 밭에서 땀 흘리며 자연의 순리를 배우고, 세계 각지에서 찾아온 외국인 봉사자들과 함께 일하며 삶을 나눕니다. 따뜻한 농촌살이, 유기농, 자연이 들려주는 소중한 이야기를 전하고자 합니다.

