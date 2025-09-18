"마뗑킴 잘 됐지만" 일거리 없어도 문 안 닫는 40년 가방 장인

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲공장 벽 한 편에 걸려있는 가방들 ⓒ 전인환 관련사진보기

"63년 토끼띠고, 이제 환갑 조금 지났습니다. 고향은 경기도 화성이고, 지금은 가방 제작 공장을 운영하고 있습니다. 가방을 만든 지 벌써 40년이 됐습니다."

AD

"내가 막 시작했을 때? 그때는 산업이 굉장히 활성화돼 있었지. 수출도 많고 내수도 많아서 일이 끊이질 않았어. 그때는 직원도 10명 가까이 두고 운영했지."

큰사진보기 ▲작업 중이신 대표님 ⓒ 전인환 관련사진보기

"지금은 주문이 없는 게 제일 크지. 옛날에는 500개 정도 물량은 국내에서 했어. 근데 이제 해외 생산 맡기는 게 훨씬 가격이 좋으니까. 500개 이상은 다 해외로 생산이 나가."

"이제 그런 의뢰도 받기 어렵지. 임가공비를 해외에서 받는 가격으로 해달라고 하니까. 그리고 임가공비가 40년 전이랑 큰 차이가 없어."

"'메이드 인 차이나'가 별로다? 이것도 옛말이야. 가방만 40년 만든 내가 봐도 너무 잘 만들어."

"우리 같은 가방 제작은 절대 기계화가 될 수 없어."

"봉제와 '기리메'가 내 전문이지."

큰사진보기 ▲공장이 들어가기 전, 이곳은 원래 태권도 도장이었다고 한다. ⓒ 전인환 관련사진보기

"기술력은 샤넬 같은 세계적인 브랜드에 뒤지지 않을 자신이 있지."

"'마뗑킴'은 브랜드 초창기에 나한테 의뢰를 줬던 브랜드인데, 우리 둘째 아들이 말해주더라고. 잘 됐다고. 그런 모습 보면 기분 좋고. 뿌듯하지. 뿌듯하지만..."

큰사진보기 ▲자동으로 가방 모서리에 원형으로 만들어주는 재봉틀이 있어도, 마무리는 사람 손에서 끝난다. ⓒ 전인환 관련사진보기

"우리 큰아들이랑 가방 펀딩을 여러 차례 했는데, 그때 내가 생산을 도와줬거든."

"가방은 아빠한테 의뢰하면, 아빠가 다 해줄 수 있으니까."

"우리 애들이 머리가 좋아. 충분히 잘할 거라고 생각해."

"40년을 일하면서 올 여름처럼 쉬어본 적이 없어. 거의 한 달 가까이 일을 쉬었어. 전체적으로 경제 상황이 안 좋은 거 같아. 이 업계가 어떻게 될지 정말 모르겠어. 그래도 공장 접을 생각 없어. 이제 우리 두 아들 앞으로 하는 일 도와줘야지. 그리고 아빠로서 가끔 맛있는 것도 사줘야 되잖아. 그러니까 일은 계속해야지(웃음)."

덧붙이는 글 | 이 기사는 https://blog.naver.com/holystuffroom에도 실립니다.

인천 서구 가좌동 어느 한 골목, 오래된 건물 입구에 '한스(핸드백) 3층'이라고 적힌 종이가 붙어있다. 계단을 타고 올라갈수록 재봉틀 돌아가는 소리가 가까워지고, 은은했던 약품 냄새가 점점 진해진다. 3층에 도착해 문을 열고 들어가면 재단된 가죽이 쌓여 있고, 다양한 디자인의 가방들이 벽에 걸려있다. 낡은 재봉틀은 여전히 제 역할을 하고 있다. 가좌동에 터를 잡고 일해온 지도 40년, 가방 제작 공장 한스를 운영하는 한유초 대표를 지난 8월 25일 만났다.한 대표의 첫 직업은 운송업이었다. 군대 전역 후 노량진 수산시장에 취직해 부식 납품 일을 했다. 납품처는 인천과 김포에 있었다. 한 대표는 인천 납품을 마치고, 김포로 올라가는 길에 꼭 가좌동에 들러 친형님에게 인사를 드렸다. 형님은 그보다 먼저 가좌동에서 가방 공장을 운영하고 있었다. 공장에 방문하는 날이 점점 늘어나자, 형님에게 공장을 함께 운영해 보자는 제의를 받게 된다. 그렇게 가좌동에 정착해 가방을 만들며 보낸 세월이 벌써 40년이 되었다.그 시절 '수출 주도형 산업화' 전략으로 우리나라의 산업 구조가 농업에서 공업으로 급격하게 변화하던 시기, 한 대표도 우리나라 제조업 수출 강국 기반에 이바지했다. 당시 그는 미국과 독일에 수출하는 가방을 자주 만들었다고 한다.하지만 1990년대가 되자 우리나라의 주요 수출 산업은 전자, 반도체, 자동차 등으로 넘어갔고, 섬유, 의류, 잡화 제조업은 인건비가 값싼 중국과 동남아시아 지역으로 생산 기지를 이전하기 시작했다. 그 무렵 공장에도 변화가 왔다. 수출 의뢰가 줄어들자, 내수 주문이 많아졌다. 하지만 호황기도 계속 이어지지 않았다. 요즈음 걱정거리는 점점 줄어들고 있는 주문량이다.이제 대부분의 브랜드가 물량과 상관없이 해외 공장에 생산을 맡긴다고 한다. 요즘 들어오는 의뢰는 물량이 급하게 필요한 회사의 주문이라고 한다. 하지만 그마저도 임가공 가격 조건이 맞지 않아서 돌려보내는 경우가 많다.인건비와 물가는 올랐지만, 임가공비는 비례하지 않았다. 40년 전에 받았던 임가공비는 1만 원이었는데, 현재는 1만 5천 원을 받고 있다고 한다. 대기업 브랜드 주문이 들어봐도 수락하기 어려운 현실이라고 했다. 임가공비를 해외 공장에서 받는 가격으로 맞춰 달라는 요구가 들어오기 때문이다. 가격 협상이 해결돼도 물량을 소화할 인력이 부족하다.직원이 10명 넘게 있던 공장은 현재 아르바이트 아주머니와 한 대표 둘 뿐이다. 가끔 일손이 부족하면 가족들이 나와 도와준다고 했다. 그는 덤덤한 표정으로 "앞으로도 이런 추세가 유지될 것 같다"면서 작업대 위에 놓인 커피를 한 모금 마셨다.해외 생산품의 품질이 떨어진다는 말은 옛말이다. 본격적으로 해외 생산 의뢰가 늘어난 시기는 2010년대 초반부터였다. 그 당시만 해도 해외 생산품의 품질이 좋지 않아서, 다시 국내 공장을 찾는 일이 많았다고 한다.그러나 현재 상황은 다르다. 글로벌 브랜드의 아시아 생산기지 투자와 노동 시간 축적으로 해외에도 숙련공이 생기기 시작한 것이다. 인적 자원도 풍부해 한 공정에 참여하는 인원이 많아, 봉제 처리가 깔끔할 수밖에 없다고 한다.시간이 지날수록 재봉틀의 기술력은 발전되고 있지만, 그는 가방 제작은 절대 기계화가 될 수 없다고 말한다. 손을 대지 않아도 자동으로 재봉해 주는 재봉틀이 있다고 한들, 가방 디자인은 셀 수 없이 많다. 매번 새로운 디자인에 맞춰서 재봉틀을 만드는 일은 불가능하기 때문에 가방 봉제는 손으로 직접 해야 한다.그리고 가방 제작 공정에서 절대 기계화가 될 수 없는 작업이 있다. 가죽 단면을 그대로 드러내는 마감 방식인 '기리메'다. 주로 가방 손잡이 부분에 이 작업이 필요하다. 가죽 단면을 마감하기 위해 사용하는 특수 코팅제를 일본어로 '기리메'라 칭하는데, 우리나라에서는 편의상 약품과 공정을 통틀어 기리메라 부른다. 몇 차례의 도포와 건조, 사포질을 반복해야 단단하고 매끈한 단면을 만들 수 있다. 이 공정이 까다로워 기리메 공정만 전문으로 하는 공장이 따로 있다.그동안 그가 생산을 맡았던 브랜드 목록은 한국 가방 산업의 역사 그 자체라 해도 과언이 아니다. 대한민국 토종 가방 브랜드 '쌈지'부터 시작해, '닥스', '메트로시티', '루이까또즈', 'MCM', '준지'까지. 이 외에도 한 대표의 손을 거친 브랜드는 족히 백 개는 넘는다. 그중에서도 인상적으로 남은 브랜드는 현재 MZ세대에게 큰 인기를 얻고 있는 '마뗑킴'이라고 한다.그는 브랜드의 흥망성쇠를 옆에서 지켜봤다. 그의 손을 거친 브랜드 중 메트로시티처럼 꾸준히 사랑 받는 브랜드보다 그렇지 않은 브랜드가 더 많았다. 한 대표는 다른 브랜드들도 마뗑킴처럼 잘되기를 바라지만, 한편으로는 브랜드의 성공이 마냥 달갑지만은 않다고 한다.규모가 커진 브랜드는 소화해야 하는 물량이 많아진다. 많은 물량을 효율적으로 해결하기 위해 생산 의뢰를 해외 공장으로 보내게 된다. 국내 브랜드와 국내 생산 공장이 서로 공생해야 하는데, 그렇지 못한 상황이다. 몇 년 전부터 그의 공장과 비슷한 소규모 공장들이 하나둘 문을 닫는 추세라고 한다.한 대표가 처음 가좌동에 왔을 때 그의 공장과 비슷한 규모의 공장이 두세 군데 있었다고 한다. 현재 가좌동에 남아있는 곳은 그의 공장 뿐이라고 한다. 그럼에도 한 대표가 공장을 닫지 않는 이유는 바로 가족이다.그에게는 아들 두 명이 있다. 가방을 만드는 아버지의 모습을 어렸을 때부터 바라보았기 때문인지, 두 아들 모두 패션 업계에서 일하고 있다. 한 대표는 큰아들과 함께 크라우드 펀딩을 여러 차례 성공했다. 아들이 디자인과 마케팅을 맡고, 한 대표가 생산을 맡았다. 펀딩은 그에게 의미가 컸다고 한다.젊은 사람들과 함께 경쟁해서 좋았고, 평생 해온 생산이 아닌 디자인과 마케팅 분야를 경험할 수 있어서 새로웠다고 한다. 그리고 무엇보다 아들과 함께 가방을 만들었다는 점에서 의미가 컸다. 둘째 아들은 현재 잡화 브랜드 출시를 준비하고 있다. 두 아들 모두 미래가 불투명한 패션 분야에서 일을 하려고 하는데, 이에 대한 걱정이 없냐고 묻자, 한 대표는 이렇게 말했다.마지막 질문으로 "과거로 돌아가도 똑같이 가방을 만들 것인지"를 물었다. 그는 활짝 웃으며 "이 모양 될 줄 알았으면 안 했지"라고 말했다. 그리고 아들 이야기를 이어서 했다. 질문을 다시 할지 고민했지만, 가만히 그의 이야기를 들었다.가좌동과 공장은 그의 인생 그 자체다. 이곳에서 아내를 만나 두 아들을 낳고 가정을 꾸렸다. 두 아들은 어느새 어엿한 청년이 되어 아버지와 함께 일하고 있다. 가방만 40년 만든 장인을 취재하러 왔는데, 한 남자의 삶을 배우고 왔다.사실 한유초 대표의 둘째 아들과 나는 친한 친구 관계다. 종종 친구와 함께 공장에 들러 인사를 드리기도 했다. 지난 8월 초에 대표님이 일이 없어 힘들어하신다는 이야기를, 친구를 통해 들었다. 그날 친구에게 공장 상황에 대해 자세히 들을 수 있었다. 특히 가방 임가공비가 40년 전과 크게 차이 나지 않는다는 사실에 놀랐다.내가 이 기사를 쓴다고 공장 상황이 좋아질 거라 기대하지 않는다. 다만 한 사람이라도 우리나라 제조업에 관심 가져주면 좋겠다는 취지로 이 기사를 작성했다. 아버지와 아들이 서로를 돕는 마음처럼 나도 아버지에게 약간의 힘이 되기를 바라는 마음으로 글을 보탰다.