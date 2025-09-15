암 진단 후 3년, 지켜온 원칙들을 돌아봅니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲암병원에서 항암제를 맞고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울아산병원에서 개최된 면역항암제 건강강좌 ⓒ 이혁진 관련사진보기

필자는 3년 전 두경부암에 임파선에도 암이 퍼진 상태로 신장암과 방광암까지 겹친 병기 4기 또는 치료 후 재발한 고위험군으로 생존기간이 1년 내외로 예측됐다. 암 환자의 약 2%를 차지하는 두경부암은 비강과 비인두, 구강, 후두 등 코와 입속 조직에서 발생하는 암을 통칭한다.2022년 초 서울아산병원에서 수술 후 방사선 치료를 하다 재발로 예후가 좋지 않다는 진단을 받았다. 이어 항암 치료가 남았지만 부작용이 심하고 치료 성과도 장담할 수 없다는 말에 낙담했다. 이후는 깊은 좌절과 삶을 포기하고 싶을 뿐이었다.망연자실하고 있을 때 병원으로부터 면역항암제를 권유 받았다. 기존 항암제를 견딜 체력이 안되고 부작용을 우려했기 때문이다. 권유 받은 면역항암제는 최근 두경부암에 치료 효과가 높은 약제로 알려졌다. 지푸라기라도 잡는 심정으로 2022년 10월부터 1년여 동안 면역항암제를 맞고 지금은 정기적인 추적 검사로 경과를 관찰하고 있다.지난 12일 서울아산병원에서 열린 면역함암제 건강 강좌를 들었다. 면역항암제를 경험한 환자로서 바른 정보를 얻고 이를 암 환자들과 공유하려는 차원이다. 면역항암제는 우리 몸의 면역을 회복시켜 암과 싸우도록 돕는 약이다. 무엇보다 치료 효과 덕분에 완치와 장기 생존 가능성을 높이고 있다는 평가를 받고 있다. 이날 종양내과 교수들은 신장암, 방광암, 유방암 등 다양한 암에 쓰이는 면역항암제의 치료 효과와 부작용, 영양 관리 등 폭넓은 건강 정보를 소개했다. 환자와 보호자들에게는 알토란 같은 시간이었다.요컨대 면역항암제도 모든 암 환자에게 만병통치약은 아니라는 것이다. 면역항암제를 맞고 싶어도 초기 반응이 나타나지 않으면 중도에 포기하는 경우가 많다. 환자에 따라서는 치료 내성과 부작용이 있을 수도 있다고 한다. 그럼에도 면역항암제가 암 환자에게 두루 쓰이는 것은 종양이 줄어드는 소위 '반응률'이 상대적으로 높기 때문이라고 한다.암 치료 성과를 이야기할 때 '완전 관해'와 '완치'는 다른 표현이다. 완전관해는 암 요인과 병변이 없어지는 것이며, 완치는 다 나았다는 것인데 의료 현장의 의사들은 완전 관해라는 말을 주고 쓰고 완치라는 말에는 매우 신중한 편이다. 재발 우려가 있음을 고려한다는 것이다.필자는 면역항암제를 맞으면서도 나름의 원칙을 세웠다. 운동 특히 근력을 열심히 키우며 면역력을 늘이기로 했다. 확실히 근육량이 늘면서 체력이 강화되고 회복세가 빠르고 피로도 줄었다. 정신적 스트레스와 우울증 등 감정 기복을 조절하는데도 규칙적인 운동만 한 게 없었다.긍정적인 마음가짐도 중요하다. 같은 병기라도 어떻게 인식하고 대처 하느냐에 따라 생존이 달라진다는 서울대병원 연구팀의 최근 연구 결과에 주목했다. 긍정적 대처 전략이 높은 환자는 우울 상태에서도 생존에 부정적인 영향을 덜 받는 경향을 보인다는 것이다.올초 오랜 투병 기간의 전기를 맞았다. 주치의가 CT 결과를 보고 이제는 3개월에서 6개월에 한 번 추적 검사를 하자고 제안했다. 종양 크기가 줄고 더 이상 자라지 않아 보다 긴 시간을 두고 지켜보자는 것이다.지금까지 경과를 종합하면 면역항암제의 치료 효과가 성공적이었다. 개인적으로 큰 행운이다. 의사 말대로 살아있는 것이 기적이다. 3년 전 수술 후 처음에는 구강 내 편도 등 조직이 없어 말하거나 음식을 삼키는 것조차 어려웠다. 지금은 발성과 미각을 거의 회복하고 식사도 잘하고 있다.앞으로도 가야 할 여정이 길지만 5년 생존율 목표가 다가오고 있다. 그간 투병 생활의 고통과 기쁨을 암 환자들과 나누고 싶어 <오마이뉴스>를 통해 일상을 소개하고 삶의 가치가 멀리 있지 않다는 걸 간간이 전했다. 이때 독자들의 격려가 암을 극복하는데 용기와 자신감을 주었음은 물론이다.암 환자로서 터득한 인생 교훈이 적지 않다. 생명은 신의 영역이다. 오래 사는 것보다 하루하루 최선을 다하는 삶이 소중하다는 것이다. 또 생존은 훌륭한 의사와 좋은 약제에 맡기더라도, 사는 날까지 늘 겸손해야 한다는 걸 신조로 삼고 있다.필자처럼 투병하는 암 환자들이 면역항암제로 암을 극복하고 화수분 같은 건강을 누렸으면 하는 바람이다. 또한 고가의 면역항암제가 아직은 건강보험 급여 적용이 안되는 현실이라, 경제적 부담으로 치료 혜택을 받고 있지 못한 환자들이 없었으면 좋겠다.이날 서울아산병원 소강당에는 환자와 보호자들로 가득했다. 암이 결코 남의 일이 아니라는 것을 새삼 실감했다. 강좌를 주관한 박숙련 종양내과 교수는 내년에도 보다 충실하게 프로그램을 준비하겠다며 환자들의 쾌유를 기원했다.