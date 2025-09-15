비 온 다음날 오봉저수지로 향한 강릉 시민들... "앞으로가 걱정"

큰사진보기 ▲물부족으로 걱정이되어 강릉의 젖줄인 오봉저수지를 찾은 시민들 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲아니와 함께 저수지를 찾은 가족들 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲어제 내린 비로 오봉저수지가 얼마나 채워졌는지 확인하려고 시민들(2025/9/14) ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲9월 12일, 비가 내리기 전 오봉저수지의 저수율은 11.6%대였다(2025/9/14) ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲오봉저수지어제 내린 비로 왕산천과 도마천에서 유입된 물로 오봉저수지 저수율이 15.6%까지 채웠다(2025/9/14) ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲오봉저수지삽당령에서 흘러 도마천을 거쳐 오봉저수지로 이어지는 가느다란 물줄기가 뱀처럼 구불구불 흐른다(2025/9/14) ⓒ 진재중 관련사진보기

삼삼오오 모인 시민들은 13일 내린 비가 저수율 회복에 얼마나 도움이 되었는지 눈으로 확인했다. 아이들의 호기심, 노인들의 안도, 가족들의 조심스러운 발걸음과 속삭임 속에는 가뭄으로 지친 마음을 달래는 긴장감과 희망이 묻어 났다.평소 관심 밖이던 오봉저수지는 이날 강릉 시민들에게 '생명의 물그릇'이자 잠시나마 숨통을 트이게 한 장소가 되었다.강릉 지역의 젖줄인 오봉저수지. 13일 내린 비로 저수지에 물이 얼마나 차 있는지 직접 확인하고 싶어 전망대에 오른 시민들은 핸드폰을 켜 화상통화를 걸곤 "물이 차 있어요, 이제 안심해도 될 것 같아요"라며 멀리 있는 부모에게 안부를 전했다.두 아이와 함께 나온 이유리(44)씨는 아이들에게 직접 물이 어디서 오는지, 물의 소중함을 알려주고 싶어 방문했다고 전했다. 같이 온 아이는 "우리가 먹는 물이 이렇게 먼 곳에서 오는 줄 몰랐어요. 이제부터는 물을 조금이라도 아껴야겠다"라고 다짐했다.물 부족 이후 하루도 빠짐없이 저수지를 찾는 김설광(75)씨는 "이제 조금 안심이 됩니다. 하지만 언제 저수율이 10% 이하로 떨어질지 몰라 걱정입니다. 어제 비가 더 많이 내렸어야 했는데 아쉽습니다"라고 말했다.같이 온 시민은 "휴일임에도 많은 차량이 물을 공급하고 있는 모습을 보니 안타깝습니다. 시민들이 조금이라도 물을 아껴 쓰는 습관을 생활화해야 합니다"라며 물 절약의 중요성을 강조했다.어제까지 오봉댐으로 유입되는 도마천과 왕산천의 물줄기는 골짜기를 요동치게 할 만큼 강하게 흐르며 저수지를 채웠지만, 비가 그치자 금세 가느다랗게 줄어들었다.강릉 입암동에 사는 박길녀(72)씨는 "이렇게 물이 줄어든 걸 본 것은 처음입니다. 어제 내린 비로 조금 해갈이 되어 다행이지만, 제발 비가 더 내려주기를 바랍니다. 지금은 먹는 물보다 농작물이 다 죽어가고 있어 안타깝습니다"라며 가뭄이 농업과 일상에 미치는 심각한 영향을 호소했다. 그는 이어 이어 "저수지 수위가 조금 오르긴 했지만, 농민들의 삶과 농작물 회복에는 여전히 부족하다"며 "앞으로가 걱정"이라고 말했다.강릉에는 13일 오후부터 비가 내리기 시작했다. 오봉저수지로 유입되는 닭목령과 삽당령에는 80~90㎜의 비가 내려 저수지를 채웠다. 14일 오후 6시 기준, 오봉저수지 저수율은 전날 11.6%에서 15.6%로 소폭 상승했다. 7월 이후 계속 감소하기만 하던 저수율이 처음으로 오른 것으로, 54일 만의 상승이다. 매일 0.2-3%씩 감소하던 저수율을 생각하면 고무적인 상승이다.사진에서 오봉저수지의 물빛은 녹색에서 흙탕물로 바뀌었고, 저수지 수위가 상승한 모습도 확인된다. 비로 유입된 물이 저수지를 채우면서 물이 줄어 드러났던 바닥 면적이 줄어든 것이 한눈에 들어왔다.강릉에 내린 비에도 오봉저수지의 바닥은 여전히 드러나 있었다. 이재명 대통령은어제 소셜네트워크서비스를 통해 "이번 비로 가뭄이 완전히 해소되진 않겠지만, 제한 급수로 고통받는 시민들에게 조금이나마 위안이 되길 바란다"고 전했지만, 현장을 찾은 시민들의 표정에는 안도보다는 걱정이 묻어났다.강릉 노암동에서 온 김길수(67)씨는 "이렇게 바닥인데 언제 채워질지 미지수입니다. 물을 채우는 것보다도 지금은 비가 내려주길 바라는 마음뿐"이라며 하늘을 바라보며 손을 모았다.기상청은 오는 17일에도 강릉에 비가 내릴 것이라고 예보했다. 시민들은 다시 한 번 하늘에 기대를 걸며, 메마른 마음과 땅을 적셔줄 비가 오봉저수지에 가득 차기를 바라고 있었다.