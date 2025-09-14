김동연 "'이재명 100일'은 세바시... 국민의힘 아니라 '국민의 독'?"

큰사진보기 ▲이재명 대통령(왼쪽)과 김동연 경기도지사(오른쪽). ⓒ 김동연 페이스북. 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 10일 오전 경기도청 서희홀에서 행정1.2부지사, 소관 실.국장들과 함께 이재명 정부 추경 관련 경기도 추진상황 점검 회의를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

김동연 경기도지사가 이재명 대통령의 '취임 100일'에 대해 "세바시, 세상을 바꾸는 시간이었다"고 높이 평가했다.김동연 지사는 14일 KBS 라디오 <정관용의 시사본부>에 출연해 이같이 밝히고, "윤석열 정부 때 우리 대한민국이라는 기차가 역주행 또는 탈선했는데 이제는 본궤도에 올라와서 미래를 달리는 일만 남았다"라며 "지난 100일 동안 세상을 바꾸고, 대한민국 열차를 제대로 본궤도에 올리는 역할을 했다"라고 말했다."학점으로 하면 A플러스 학점을 받을 자격이 충분하다"라고도 했다. 김 지사는 "인수위도 없이 지난 100일 동안 숨차게 달려왔고, 경제, 외교 등 모든 부분에서 많은 성과를 냈고, 지금도 하고 있다고 생각해서 A 플러스를 줘도 부족함이 없다"라고 추켜세웠다.김동연 지사는 특히 국민의힘 내 '윤 어게인' 논란에 대해 "제일 큰 전제는 불법 계엄과 내란 종식을 최우선으로 해야 나라가 바로 선다는 점"이라며 "만약 '윤석열 어게인' 식으로 국민의힘 일부나 지도부에서 나선다면 '국민의 힘'이 아니라 '국민의 독'이 될 것"이라고 맹비판했다. 김 지사는 "이 문제를 정리하는 것이 (국정 정상화를 위한) 가장 급선무"라며 "내란의 강을 건너서 이제 민생의 바다에서 만나 경쟁도 하고 협력도 할 건 해야 하는데, 우선 그 단추부터 풀어야 한다"라고 강조했다.김동연 지사는 이재명 대통령이 가장 잘한 일을 "경제"라고 꼽았다. 문재인 정부 초대 경제부총리를 지내는 등 '경제전문가'로 통하는 김 지사는 "(경제 분야에서) 국민에게 신뢰와 기대를 회복시켰다는 점에서 가장 큰 점수를 주고 싶다"면서 트럼프 관세 문제 등 불확실성 제거, 민생회복 소비쿠폰 발행 등 소비 진작, 윤석열 정부와 달리 확장 재정 추진 등을 근거로 제시했다.김동연 지사는 '아쉬운 점을 말해 달라'는 요청에도 "찾아보기 어렵다. 인수위 없이 100일을 지금 이 정도로 온다는 것은 대단한 일"이라며 "지금은 잘잘못보다는 격려와 응원으로 힘을 보태줘야 할 때"라고 설명했다.노란봉투법, 상법 등에 대한 기업들의 반발에 대해서도 "어쨌든 경제의 틀을 한번 바꿔야 할 상황이라는 점에서 (이재명 정부가) 방향은 제대로 잡은 것"이라며 "앞으로 구체적인 방안을 만들 적에 보완할 건 보완하면서, 그렇지만 큰 틀에서는 가야 할 길을 가고 있다고 이해하면 좋겠다"고 말했다.김동연 지사는 '이재명 정부에게 제안하고 싶은 점'에 대해서도 "성장"이라고 답해 진행자로부터 "역시 경제통답다"라는 말을 들었다. 김 지사는 "윤석열 정부가 3년 동안 시간을 낭비했고, 경제와 성장을 자해시키는 정도로까지 했다. 그렇기 때문에 경제가 어렵고 민생은 피폐한 상황"이라며 "국민주권정부에서 빠른 시간 내에 제대로 된 성장을 만들 수 있는 뿌리를 내려야 된다"라고 강조했다.김동연 지사는 정치권의 여야 대립 상황에 대해 "국민에게 총부리를 겨눈 불법 계엄과 내란을 종식하는 새 정부가 들어섰는데 그 문제를 우리가 완전하게 뿌리 뽑지 않는다면, 앞으로 정말 큰 문제가 있을 수 있다"라면서 "적어도 이 문제만큼은 국민의힘도 함께 힘을 모아주고, 그 바탕 위에서 민생과 경제와 미래를 위해서 경쟁하고, 또 협력할 건 협력하고 협치했으면 한다"고 주장했다.김동연 지사는 내주 중국을 방문하는 일정과 관련 "이재명 정부에서 외교를 정상화했기 때문에 저희가 국민주권정부의 외교를 뒷받침하는 공공외교 차원에서 중국을 방문해 탄탄하게 중국과 협력관계를 논의할 생각"이라고 설명했다.김 지사는 이어 "경기도가 중국의 8개 성과 자매를 맺고 있고, 이번에 상해시, 충칭시와 자매를 맺는다"면서 "또 경제협력 관계, 투자 인적 교류, 문화, 관광 등 활발한 교류를 하고 있어서 다음 주에 가서도 국민주권정부의 외교를 뒷받침하는 공공외교로서 지원할 생각"이라고 부연했다.김동연 지사는 내년 6월 지방선거 경기도지사 재선 도전 의사를 묻는 말에 "그런 얘기하긴 이르다. 제가 지난주 당과 예산정책 협의할 적에 '여당 도지사로 3개월째다'라는 얘기를 했다"면서 "지금 할 일이 산적해 있고, 또 하는 일을 통해서 도민 평가를 받는 게 중요하다. 여당 도지사 이제 3개월째로서 제 할 일 열심히 하는 것이 중요하지, 아직 그런 거 얘기할 때는 아닌 것 같다"라고 답했다.진행자가 "'여당 도지사로 3개월째'라는 말씀은 좀 더 해야 한다는 말씀이기도 하다"며 답변을 더 끌어내려고 했지만, 김 지사는 웃으며 "100일 동안 이재명 대통령은 많은 일을 하셨기 때문에..."라고 피해갔다.