배경훈 장관 "해킹 신고 후 정부 조사... 문제 있다, 체계 고쳐야"

큰사진보기 ▲배경훈 과학기술정보통신부 장관이 12일 오후 서울 종로구 HJ비즈니스센터에서 열린 '과학기술정보통신부 기자간담회'에서 기자들과 질의응답을 하고 있다. ⓒ 과학기술정보통신부 대변인실 이영규 관련사진보기

큰사진보기 ▲배경훈 과학기술정보통신부 장관이 12일 오후 서울 종로구 HJ비즈니스센터에서 열린 '과학기술정보통신부 기자간담회'에서 '과학기술 인공지능(AI) 정책 청사진'을 발표하고 있다. ⓒ 과학기술정보통신부 대변인실 이영규 관련사진보기

큰사진보기 ▲배경훈 과학기술정보통신부 장관이 12일 오후 서울 종로구 HJ비즈니스센터에서 열린 '과학기술정보통신부 기자간담회'에서 기자들과 질의응답을 하고 있다. 왼쪽부터 류제명 2차관, 배경훈 장관, 구혁채 1차관, 박인규 과학기술혁신본부장. ⓒ 과학기술정보통신부 대변인실 이영규 관련사진보기

최근 케이티(KT) 무단 소액결제 사건 등 연이은 해킹 사고와 관련해 배경훈 과학기술정보통신부 장관은 "앞으로는 (정보보안 침해) 문제가 의심되면, (신고 접수 전에도) 즉시 대응할 수 있는 법적 체계 마련이 필요하다"고 밝혔다.배 장관은 지난 12일 서울 종로구 HJ비즈니스센터에서 기자들과 만나 "해킹 신고 이후에나 정부 조사가 가능한 현행 방식은 문제가 있다"면서 이같이 말했다. 기업의 자진 신고에 의존하는 현행 제도의 허점을 고쳐야 한다는 것이다. 특히 "원인 분석도 중요하지만, 체계를 바꿔야 한다"면서 "국회와도 논의 중이며, 정부와 국회 차원에서 할 수 있는 최대한의 고민을 하고 있다"고 설명했다.현행 정보통신망법에 따르면, 해킹 등 사이버 침해 사고를 당한 기업이 스스로 정부에 신고하기 전까지는 직권 현장 조사가 불가능하다.배 장관은 우선 KT 사건에 대해 "(사건 발생 시기로 알려진) 8월 22일 이전부터 문제가 됐던 것들이 지금 터지는 것 아닌가 해서 종합적인 연관 관계를 분석 중"이라고 설명했다. 이어 "인공지능(AI)에 관심을 가지는 것 이상으로 정보보호 체계에 대한 관심이 많다"면서 "AI 대전환 시대에 앞서 우리가 반드시 해결해야 하는 문제가 해킹 이슈"라고 짚었다.구체적 대안으로 "단말기 제조사 관점에서도 해킹이 근본적으로 일어나지 않도록 관련 앱(애플리케에션) 설치", "통신사들도 스미싱 사고 발생이 없도록 차단하는 등 국가 차원 종합 보안 대책 필요" 등을 제시했다.이어 "이통 3사에게는 (해킹 등) 문제가 터지면 거기 대응할 수 있는 자본력이 있다. 그래서 얼마를 더 투자해서 정보보호 체계를 만들라는 등 논의를 할 수 있다"면서도 "중소기업들은 그 정도 투자할 여력이 없고, 그러다 보니 해킹 이슈들이 더 크게 다가올 수 있기에 정부 차원에서의 자금 지원 등도 고려 중"이라고 설명했다.종합하면, 정부가 나서 통신사, 대기업, 중소기업, 스타트업 등을 아우르는 정보보호 대전환 체계를 마련하겠다는 방침이다. 배 장관은 "해커들이 특정 한 군데만 뚫으려고 고민하고 있는 게 아닐 것"이라며 "근본 원인을 찾고 거기 타겟팅 해서 문제를 풀어야 한다"고 강조했다.이런 설명에도, 해킹 위협에 국민의 우려와 불편이 커지는 것은 결국 정부 대책이 미흡한 탓 아니냐는 지적이 나왔다. 이에 "각오를 말씀드려도 될까요?"라고 한 배 장관은 "정보보호 이슈는 소통이 더 긴밀해져야 한다. 통신사도 저희(정부)를 믿고 문제가 생겼을 때 바로 신고하거나 상의할 수 있어야 한다"면서 "기존의 속보보다 반 보(걸음), 한 보 빠른 대응책을 고민해 하고, 만나 소통하고, 해결책을 찾아가겠다"고 약속했다.한편, 배 장관은 최근 확정된 정부조직 개편안에 따라 10월 초부터 과학기술부총리를 겸임하게 된다. 이를 계기로 AI 정책에 속도를 높이겠다는 의지를 밝혔다. 그는 "현재는 정부 부처들이 '인공지능 전환(AX)'을 향해 각자의 목표대로 달려가고 있는 것 아니냐는 생각이 든다"면서 "(부총리 부처로 승격이 되면) 하나로 힘을 모으는 데 집중할 것"이라고 말했다.원전 정책 관련한 소형모듈원자로(SMR)도 언급했다. 그는 "AI 컴퓨팅센터에서는 전력이 중요하다. 태양광만으로는 한계가 있다"면서 "정부에서도 SMR에 관심을 많이 갖고 현재 개발을 진행 중"이라고 말했다. 다만 "SMR 상용화 시점이 문제다. 앞으로 10년 정도의 시간이 필요할 것으로 보인다"고 덧붙였다.AI 모델 추진 계획도 내놨다. 올해 글로벌 최고 수준의 AI 언어모델과 겨눌 LLM(거대언어모델)과 내후년엔 멀티모달(Multi Modal, 이미지와 오디오 등 다양한 데이터를 이해·처리) AI, 액셔너블 AI(사람에게 필요한 서비스 추천) 등을 구현해 최종 목표인 '피지컬 AI'(로봇 등 형태로 복잡한 행동을 수행)까지 빠르게 경쟁력을 갖춘다는 목표다.배 장관은 "많은 분들이 'AI 3대 강국이 가능하냐', '3위의 의미가 뭐냐'고 묻지만 저는 3위는 의미가 없다고 생각한다"며 "정말로 미국과 중국에 근접한 수준의 기술·서비스 역량을 갖춰야 한다"고 힘줘 말했다.