새 교육부 장관에게 현직 교사가 드리는 다섯 가지 제언

큰사진보기 ▲최교진 부총리 겸 교육부 장관이 12일 정부세종청사 교육부에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. 2025.9.12 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

우여곡절 끝에 이재명 정부의 첫 교육부 장관으로 최교진 전 세종교육감이 취임했다.최교진 신임 교육부장관은 취임식에서 "교육활동이 침해받는 사례가 수시로 발생하고 있고 열악한 근무 여건과 학생 지도의 어려움으로 교단을 떠나는 선생님이 늘고 있는 것이 우리 교육의 안타까운 현실"이라며 "공교육 회복을 위해 선생님들을 지키고 보호하며, 배려와 존중을 배우는 학교 만들기를 최우선 과제로 추진하겠다"고 강조했다.교사 및 교육감 출신답게 교육 주체와 학교 현장의 아픔을 잘 알고 그것을 해결하겠다는 의지를 보인 것 같아, 학교에 있는 한 사람으로 참 다행스럽고 자못 기대가 크다. 부디 초심을 잃지 말고 임기 내내 '교육 주체와 학교 현장 우선 정책을 펼치는 장관'이 되기를 간절히 소망한다.교육 주체와 학교 현장은 생각보다 훨씬 아프고 힘들다. 2024년 서울권 일반고 기준 학교를 떠난 학생(이른바 학업중단학생)은 무려 2,955명이다. 전국 일반고 학업 중단 학생은 1만8498명이다(6월 종로학원이 '학교알리미'에 공시된 전국 2,384개 고등학교의 2024년 자료를 분석한 결과). 또한 교사 명퇴, 즉 교단을 떠나는 선생님들이 2년 새 두 배 증가했다는 뉴스도 눈에 띈다. 학생과 교사들이 왜 학교를 떠나는지 원인 분석과 함께 대책이 시급하다.더욱 심각한 것은, 이틀에 한 명꼴로 학생들이 스스로 꽃다운 목숨을 버리고 있고, 보름에 한 명꼴로 선생님들이 극단적 선택을 하고 있다. 어쩌다가 우리나라 작금의 학교, 즉 배움과 교육의 현장이 떠남과 죽음의 행렬로 전락하고 있을까? 새 교육부 장관은 무엇보다 "대체 학교 현실이 얼마나 고통스럽기에, 그 많은 학생들과 선생님들이 스스로 극단적 선택을 하는가?"라는 질문을 던지고, 그 원인 분석과 함께 실효성 있는 해결 방안을 속히 모색해야 할 것이다.이미 시작된 4차 산업혁명시대에는 무엇보다 창의성과 융합 능력이 중요하다. 그러나 우리나라 교육이 과연 잘 준비하고 있고 잘 대응하고 있을까? 주지하다시피, 학교는 산업사회의 산물이다. 그런데 현재 AI시대에 접어들었음에도 학교는 여전히 대량 생산, 대량 소비하던 구태, 즉 그 옛날의 껍질을 벗지 못하고 있다. 시대적 추세에 걸맞게 과감한 변화와 혁신을 해야 하는데 그러지 못해 어느 학교나 골병이 들었고 신음, 비명으로 귀가 쟁쟁하다.국민주권정부에 걸맞게 이제 지각있는 국민은 '대한민국의 새로운 모습'을 원하고 있다. 교육도 예외가 될 수 없다. 우리 교육이 신자유주의와 20여 년 동거해 오다 보니, 어느새 학교는 배움과 성장의 즐거움을 느끼기보다 경쟁과 서열이 지배하는 장소로 변질되었고, 사람을 길러내는 곳이 아닌 교육 상품을 만들어내는 장소로 전락했다. 우리 사회를 발전시키는 원동력이었던 교육이 어쩌다가 고통과 병폐의 원천이 되었다.따라서 낡고 구시대적인 교육 패러다임을 과감히 버리고 새로운 패러다임을 시급히 도입해 교육 주체가 행복한 교육, 창의성과 비판적 사고력을 키워주는 교육, 소통과 협력으로 민주주의가 살아 숨 쉬는 교육, 자율성과 따뜻함이 보장되는 교육으로 나아가야 한다. 이제라도 불평등과 부정의(불의), 교육격차(교육양극화), 특권교육 등 교육 모순을 혁파하고 교육의 공공성을 강화하며, 협력과 발달의 가치 아래 전인적인 민주시민으로 성장시킬 수 있는 교육체제로의 전환은 이 시대 국민적 요구이고 명령이며 우리가 부여안아야 할 역사적 사명이라고 생각한다.따라서 진보 교육감 출신의 최교진 장관은 이제 '한국의 에르끼 아호'가 되어 '차가운 경쟁교육'에서 '따뜻한 협력교육'으로 그 패러다임을 전환하는데 확실한 견인차 역할을 하여야 할 것이다.현직 교사로서 새 교육부 장관이 우선적으로 해야 할 일에 대해 몇 가지 제안하고자 한다.첫째, 최우선 과제로 '학급당 인원수'를 줄여야 한다. 초등학교 15명 이하, 중학교 20명 이하, 고 25명 이하로 과감하게 줄여야 한다. 30명이 넘는 교실에서 무슨 AI시대에 걸맞은 창의성 교육, 개별화 교육이 가능하겠는가? 미국 등 많은 나라들이 1교실 2교사제를 시행하고 있다. 우리나라 교사들은 언감생심 거기까지 원하지도 않는다. 한 교실에 두 명의 교사이 들어가게 할 그 예산으로 차라리 학급당 인원을 대폭 줄여달라고 호소하고 있다.둘째, 교원 업무 경감을 위한 '교무행정지원사'를 대폭 확대하여야 한다. 선생님들이 가르치는 일과 생활지도에만 전념할 수 있도록 한 부서에 행정요원 1명 정도 배치하여야 한다.(연차적으로 증원 배치) 대학 교수에게 강의와 연구 활동만 전념하게 하듯, 교사도 수업과 생활지도에만 전념할 수 있도록 해야 학교다운 학교로 거듭난다. 다시 말해, 대학 수준으로 유초중고 교원의 행정업무 완전 분리를 위한 교무행정전담기구 법제화 및 행정 인력 확충을 제안한다. 공문 처리하느라, 학생들 간식, 비품 구매 등 소소한 일로 교사들이 너무 많은 시간을 빼앗기고 있기 때문이다.셋째, 대안교실, 대안학교 등 '학생 고충 센터(기관)'가 절실하다. 일반 학교에 교육은 둘째이고 상담과 치료를 요하는 학생들이 부지기수다. 심리·정서적 부적응, 자존감 약한 아이, 왜 학교에 오는지 모르고 멍때리다 가는 아이, 경계선 아이 등이 생각보다 많고, 학업에 흥미 잃은 학생, 자기 재능과 소질을 모르는 학생 등도 많다. 이들을 위한 맞춤형 프로그램을 진행할 대안교실과 대안학교, 그리고 마음 건강을 챙겨줄 고충센터 등이 필요하다. 교육 선진국 핀란드의 경우, 고충 상담제도가 활성화되어 있다. 학교 간호사, 학교 심리학자, 학교 복지사 등 전문가들이 학생들의 고충 해결을 위해 세심한 노력을 하고 있다.넷째, '교직원 인권옹호관 및 교권보호센터'도 필요하다. 그 나라의 교육은 그 나라 교사들의 질을 넘을 수 없다. 교사가 행복하지 못하면 학교가 행복하지 못하고, 교사가 올바른 교육철학과 교육 전문성을 가지고 소신 있게 교육활동을 할 수 없다면 정상적인 학교라고 보기 어렵다. 교육활동 침해 보험(교원 안심 보험) 및 법률 지원 센터도 전문기관화, 활성화할 필요가 있다.우선 급하게라도 학교안전공제회와 교육청이 긴밀하게 협력하여, 전문 인력 통해 자동차 사고 시 보험회사 직원이 나와 사고 처리해 주듯이, 선생님들에게도 실질적으로 도움이 되는 법적 컨설팅 및 대응 지원이 절실하다. 현행 교직원 단체보험을 사보험사에 맡기지 말고 학교안전공제회가 주관 및 운영하도록 하면 별도의 예산 마련도 필요 없다.(현재는 사보험사만 배 불리고 있는 형국)행복한 교육혁신은 신임 교육부 장관 혼자 할 수 없다. 핀란드가 교육혁신에 성공한 사례처럼, 교육 주체 및 학교 현장, 대통령과 국회 등 정치권, 또한 교육청, 시민사회와 국민들이 한마음 한뜻으로 힘을 실어주어야 가능한 일이다. 행복한 교육혁신을 이루기 위한 하나의 지름길로 '대통령 직속 교육혁신 특위'를 제안한다. 이 특위를 통해 충분한 공론화 및 집단지성의 힘으로 교육혁신 5개년 계획을 마련하여, 국가교육위가 할 일, 교육부 및 중앙정부가 할 일, 교육청 및 국회가 할 일 등이 정해지고, 짜임새 있는 매뉴얼에 따라 각 주체들이 교육혁신에 박차를 가하면 큰 성과를 얻을 수 있을 것이다.이재명 정부 임기 안에, 중장기적 정책은 국가교육위가, 그리고 교육부는 이제 대학에 대한 지도 감독만 행사하고, 유초중고 관련 권한은 과감하게 교육청에 이양하여, 권한과 책임을 새롭게 배분하여, 균형과 견제, 유기적인 협력체계가 자리매김하는 가운데 교육자치의 꽃을 활짝 피우고, 결과적으로 세계가 부러워하는 '교육 선진국'으로 크게 발돋움하기를 기대해 본다.