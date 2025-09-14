"열정보다 무능력이 유능하다고?" 한 지방 공무원이 전하는 삶의 이야기

큰사진보기 ▲도서 <말없는 거행씨> ⓒ 박정훈 관련사진보기

"민원인의 위협과 갈등도 많다. 공무원 업무 중에는 민원인의 과격한 항의로 인해 신변의 위협을 느끼는 경우도 많다. '가만두지 않겠다'거나 '차로 밀어버리겠다'는 위협을 받으며 밤잠을 설친 적도 있다. 두렵지만 극복해 나가야 할 부분이다."

"사무실은 때로는 갈등의 공간이지만 동시에 치유와 성장이 가능한 공간이기도 하다. 서로의 이야기에 귀 기울이고 공감하며 함께 문제를 해결해 나갈 대, 사무실은 단순한 일터를 넘어 인간적인 유대를 느낄 수 있는 편안한 공간으로 변모할 수 있다. '내가 이곳을 조금 더 나은 곳으로 만들 수는 없을까.'"

"열정보다 무능력이 유능하다고?"

"절대로 오해해서는 안된다. 열정보다 무능력이 더 유리하다고."

큰사진보기 ▲도서 <말없는 거행씨> 본문 모습 ⓒ 박정훈 관련사진보기

"이 글을 읽게 된 분에게는 잠시 쉬어가는 그늘이 되기를 바랍니다."

대한민국의 한 지방 도시에서 평생을 살아온 한 공무원이 되새겨본 자신의 삶은 어떤 모습일가?지난 9일 출간된 박거행 에세이 <말없는 거행씨>는 특별한 사건이나 화려한 성취가 아닌, 평범한 일상 속에서 피어난 진심과 성찰을 담아낸 기록으로, 이 시대를 분투하며 살아가는 이들에게 위로를 전하는 글이다.저자 박거행씨는 청년 시절 품었던 청운의 꿈을 안고 공직에 입문한 이후, 수십 년간 지역 사회와 함께해왔다. 그 과정에서 겪은 수많은 시행착오, 사람들과의 만남, 그리고 가족과 함께한 시간들을 틈틈이 기록해온 결과물이 바로 이 책이다. 단순한 회고를 넘어, 누구나 공감할 수 있는 삶의 단면들을 담아낸 이 에세이는 마치 한 편의 다큐멘터리처럼 독자들의 마음을 조용히 두드린다.저자는 공직자로서의 자신의 삶을 관조하며 현장의 고민을 가감 없이 전한다. 때론 타인의 시각으로 때론 자신의 시각으로 지나온 시간을 되새김한다. 그가 지나온 삶의 괘적은 익숙치만 익숙치않은 우리네 주변의 낯익은 얼굴들을 전하고 있다.그는 공직자의 길을 걸으며 여주의 골목과 들판을 속속들이 걷고 주민들의 일상에서 함께 웃고 울었다. 그는 자신의 지나온 시간과 함께 여주의 시간과 풍경을 담았다.저자는 말한다. 현대사회의 조직과 개인의 성공은 복잡한 여러 요소에 의해 결정되는데 능력과 성과에만 달려 있지 않다고. 그는 로렌스 피터의 '피터의 법칙'과 스콧 애덤스의 '딜버트의 법칙' 그리고 정치학의 '부정적 산발이론'등을 나열하며 공직사회의 어려움을 토로하기도 한다.그는 '딜버트의 법칙'의 예를 들며 무능력한 직원이 큰 책임이 필요한 일보다는 상대적으로 부담이 적은 자리에 배치되거나 더 복잡한 문제를 회피하는 방식으로 보호받기 때문이라고 분석한다. 그러면서 "조직은 무능력한 사람들로 가득 찬 공간이 돼서는 안된다"며 "자신의 능력을 지속적으로 개발하고 능력있는 리더가 되기 위한 길을 모색해야한다"고 강조한다.저자는 "처음부터 불친절한 공무원은 없다"는 화두로 던지기도 한다. 그는 "친절교육을 아무리 받아도 민원인은 자신의 일이 해결되지 않으면 짜증부터 내고만다"며 "민원원이 화를 내는 이유를 불친절에서 찾는데 사실은 그렇지가 않다"고 설명한다. 그러면서 "친절교육보다 어떻게든 일이 해결되야 화도 사라진다"며 "맡은바 업무에 전문성을 갖는게 더 효과적이기에 이를 위한 사례별 전문성 강화 교육을 하면 어떨까"라는 현장의 목소리를 전하기도 했다.저자는 "서툴렀던 사회 초년생 시절, 아내와의 첫 만남, 아이들과 나눈 애틋한 추억, 일터에서 만난 사람들과의 감상과 회고를 생각나는 대로 적었다"며 "언제나 곁을 지켜준 아내와 부족함 속에서도 곧게 자라준 딸과 아들에게 바친다. 당신들이 있었기에 무너지지 않고 견딜 수 있었다"고 말했다.이 책은 삶의 특별함을 외적인 성취에서 찾기보다, 내면의 진심과 관계 속에서 발견하려는 저자의 시선을 담고 있다. 독자들은 저자의 이야기를 통해 자신의 삶을 돌아보고, 잊고 있던 '정'의 의미를 다시금 되새기게 된다. 화려하지 않지만 깊은 울림을 주는 이 책은, 바쁜 일상 속에서 함께 잠시 멈춰 서게 만드는 감정을 공유하게 위해 써내려갔다. 이 책은 단순한 기록을 넘어, 누구나 공감할 수 있는 회고와 성찰의 여정을 담은 작은 '삶의 다큐멘터리'다.저자는 책을 통해 자신과 같이 동시대의 삶을 살아가는 이들에게 인사를 전한다.