권영국 정의당 대표, 목포시민 만나러 갑니다

정의당 권영국 토크콘서트

정의당 목포시위원회는 권영국 정의당 대표가 오는 16일 목포 시민을 만나기 위한 다양한 일정을 진행한다고 밝혔다.오전 6시 20분부터 HD현대삼호중공업 서문에서 출근 선전전을 시작으로 노동조합, 전교조퇴직교사, 원형상가 상인회 간담회를 진행한다.정의당 목포시위원회는 "각계층의 다양한 목포시민을 만나 그들의 고충과 진보정당이 같이 해결해야 할 방안에 대해 함께 고민하고 모색하는 자리를 가진다"고 말했다.정의당 목포시위원회는 "더 다양한 목포 시민을 만나기 위해 퇴근 이후인 저녁 7시에 '권영국 토크 콘서트'를 따로 준비했다"며 "시민들이 참여할 수 있는 시간대를 고려해서 마련한 자리 임만큼 많은 목포시민이 참여했으면 좋겠다"고 말했다.'권영국 토크 콘서트'는 저녁 7시 목포대학교 남악캠퍼스 컨벤션홀(전남 무안군 삼향읍 남악로 190)에서 진행되며, 대담자로 하상복 목포대학교 정치언론학과 교수, 최현주 정의당 목포시의원이 나온다.목포시위원회는 "하루가 짧지만 그 시간 안에 많은 사람들을 만나고, 같이 듣고, 같이 고민함으로써 진보정당이 나아가길을 찾는 시간이 될것이다" 라며 "정의와 연대를 통한 함께 사는 사회를 위해 시민과 함께 나아가겠다"고 말했다.