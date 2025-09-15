진보당 "국힘 지방의원, 시민 삶 챙기기보다 중앙당 충성 집회 택해"

울산광역시의회와 구·군의회의 국민의힘 소속 의원 상당수가 9월 4일과 12일 회기 중임에도 불구하고 서울 여의도로 올라가 중앙당이 주도한 집회에 참석한 것을 두고 진보당 울산시당이 "중앙당 정치집회 참석은 민주주의 모독이며 의정활동 포기이자 시민에 대한 배신"이라고 비판했다(관련기사 : 추경 심사 멈춘 '국힘 울산 지방의원들', 특검 규탄하러 서울로
https://omn.kr/2f76u).
특히 당시 울산 북구의회와 남구의회에서 주요 상임위원회가 열렸음을 상기하며 "시민의 세금으로 운영되는 의회를 스스로 무력화한 무책임한 선택이었다"고 지적했다.
15일 오전 시의회에서 기자회견을 연 진보당은 "울산시민들은 버스 노선 개편으로 인한 불편, 치솟는 생활비, 일터의 산업재해 위협 속에서 힘겹게 살아가고 있다"며 "이번 임시회에서는 이러한 민생을 지키기 위한 추경 예산안과 조례안이 논의되고 있었지만 국민의힘 의원들은 시민 곁에 있지 않았다"고 봤다.
이어 "민생 외면, 정치놀음을 택한 국민의힘 지방의원들의 이같은 행태는 시민의 삶을 챙기기보다 중앙당 충성 집회를 택한 것"이라며 "울산시민을 대표해야 할 책무를 스스로 내던진 행위"라고 비판했다.
그러면서 "울산시민의 이름으로 국민의힘 울산시·구·군의회 의원들은 시민 앞에 사죄할 것을 요구한다"며 "불참 의원 명단을 공개하고 책임을 명확히 하라"고 요구했다. 또 "중앙당 정치집회 참석을 즉각 중단하고 본연의 의정활동에 충실하라"며 "울산시의회와 각 구·군의회는 이번 불참 사태의 책임을 묻고 재발 방지 대책을 마련하라"는 요구도 내놨다.
한편 지난 9월 4일, 서울 여의도 국회 본청 앞에서는 '야당말살 정치탄압 특검 수사 규탄대회'가 열렸다. 이에 울산 지역 국민의힘 의원 상당수가 이 집회에 참석하면서 추경 예산안 심사와 상임위원회 회의가 연기되거나 파행을 빚었다. 이어 9월 12일에는 '야당탄압 독재정치 규탄대회'가 국민의힘 중앙당 주도로 열렸고 울산 지역 의원들은 또다시 서울로 올라갔다.