진보당 "국힘 지방의원, 시민 삶 챙기기보다 중앙당 충성 집회 택해"

▲진보당 울산시당이 15일 시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 울산광역시의회와 구·군의회의 국민의힘 소속 의원 상당수가 9월 4일과 12일 회기 중임에도 불구하고 서울 여의도로 올라가 중앙당이 주도한 집회에 참석한 것을 비판하고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기