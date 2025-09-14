이언주 의원, 문재인·이낙연 회동에 "정치적 해석 불가피… 이해할 수 없어"

큰사진보기 ▲문재인 전 대통령과 김정숙 여가 지난 12일 경남 양산 평산마을을 찾은 이낙연 전 국무총리 부부와 환담을 나누는 모습. 이 전 총리는 SNS에 이를 소개했다. ⓒ 이낙연 sns갈무리 관련사진보기

이언주 더불어민주당 의원이 문재인 전 대통령과 이낙연 전 국무총리의 최근 회동에 대해 강도 높은 비판을 제기했다.이 의원은 14일 자신의 페이스북을 통해 "문 전 대통령이 이낙연 전 총리를 만난 사진을 공개한 것은 정치적 해석을 불러올 수밖에 없는 일"이라며 "굳이 저렇게 환대하는 모습을 공개할 필요가 있었는지 이해가 가지 않는다"고 밝혔다.앞서 이낙연 전 총리는 지난 13일 "추석 인사를 겸해 평산마을을 방문해 문재인 대통령 내외분과 막걸리도 나누며 여러 이야기를 나눴다"고 전하며 회동 사진을 공개한 바 있다.이 의원은 이 전 총리의 정치적 행보에 대해서도 날을 세웠다. 그는 "철학도 없고 능력도 없는 모습을 보이며 대선에서 대안이 되지 못한 것은 당연한 결과"라며 "그럼에도 불구하고 유력한 이재명 후보를 인정하지 않고 지속적으로 공격해왔다"고 지적했다.이어 "국민들에게 비전이나 대안을 제시하지 않고 인신공격만 반복하는데, 누가 그런 사람을 지도자로 생각하겠느냐"고 비판했다.또한 이 의원은 지난 대선을 언급하며 "윤석열 대통령이 헌법 질서를 위반해 파면된 뒤 치러진 대선이었다"며 "이재명 후보를 돕지는 못할망정, 내란에 동조한 김문수 후보를 지지한 것은 도저히 이해할 수 없는 행동"이라고 주장했다.그는 "아무리 자기애가 강하다고 해도 헌법질서 파괴자를 두둔하는 것은 형편없는 행동"이라며 "이 전 총리가 갑작스럽게 정치적 행보를 보이는 이유도 이해할 수 없다"고 덧붙였다.마지막으로 이 의원은 "앞으로 국민들이 이낙연을 그리워하거나 선택할 일은 없을 것"이라며 "정치적으로도, 인간적으로도, 능력으로도 이미 평가가 끝난 인물"이라고 일갈했다.