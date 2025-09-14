'이낙연 직격' 이언주 "이재명 못잡아먹어 안달, 형편없는 행동"

큰사진보기 ▲이낙연 새미래민주당 상임고문이 13일 자신의 페이스북에 올린 사진. ⓒ 이낙연 페이스북 갈무리 관련사진보기

AD

"자신이 마치 합리적 중도 정치인인 양 하면서도 문 정권의 무리한 경제정책들을 한 번도 충심으로 반대하거나 대안을 제시하지 않고 무책임하게 방치하는 걸 보며, 나라는 안중에도 없고 오로지 권력욕에만 가득 차 있구나 싶어 혀를 찼더랬습니다."

"지난번 대선이 어떤 대선이었습니까? 대통령이 친위 쿠데타로 헌법질서를 위반해 파면되어 치른 대선 아닙니까? 돕지는 못해도 가만 있어야지 내란 동조한 김문수 국힘 후보를 지지 선언한 걸 어떻게 이해해야 합니까? 아무리 자기애가 강해도 그렇지, 어찌 헌법질서 파괴자를 두둔한단 말입니까? 형편없는 행동입니다."

이언주 더불어민주당 최고위원이 이낙연 새미래민주당 상임고문을 직격했다.이 최고위원은 14일 자신의 SNS를 통해 "오래 전부터 이재명 대통령을 못 잡아먹어서 안달 난 이낙연 전 총리가 마치 민주당 내 정치적 분열이라도 의도한 듯 굳이 저렇게 환대하는 사진을 공개해 분란을 일으키고 있다"고 비판했다.앞서 이 고문은 문재인 전 대통령과의 만남을 자신의 SNS를 통해 전한 바 있다. 13일 이 고문은 "추석인사를 겸해 평산으로 문재인 대통령 내외분을 아내와 함께 찾아뵈었다"면서 "근황과 지난 일, 그리고 막걸리 얘기 등 여러 말씀을 나눴다"는 글과 함께 활짝 웃고 있는 사진을 공개했다.이에 대해 이 최고위원은 "문 대통령 밑에서 총리까지 했으니 명절 인사를 한다는 데 인간적으로 뭐라 할 수는 없다"면서도 "사실 저는 과거 이 총리 임명 당시부터 강하게 반대했다"고 자신의 주장을 이어갔다.이어 이 최고위원은 "정작 검찰 개혁 등을 비롯해 사회개혁에 대해서는 입을 다물었다"면서 "그런데도 유력한 이재명 후보를 인정하지 않고 끊임없이 공격했다"고 지적했다. 그 다음에는 더 날 선 비판이 이어졌다.이 최고위원은 "왜 갑작스레 정치적 행보를 하는지 이해가 안 간다"면서 "좌우를 막론하고 앞으로 국민들이 이낙연을 그리워하거나 선택할 일은 절대 오지 않을 것"이라고 단언했다.