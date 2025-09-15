지친 월요일에 마법의 가루를 톡톡톡

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

한 주를 시작하는 월요일에는 양면성이 있다. 피곤한 몸을 억지로 일으켜 세워야 하는 날이기도 하지만, 새로운 다짐과 계획을 품을 수 있는 날이기도 하다는 것.많은 이들이 월요일을 '무거운 시작'으로만 여기지만, 나는 오히려 '기회의 요일'이라고 생각한다. 지난주에 멈추었던 습관도, 놓쳐버린 약속도 월요일이면 자연스럽게 다시 시작할 수 있다. '월요일 매직'은 바로 그 마음에서 비롯된다.나는 한동안 '매일', '지속' 그리고 그 숫자에 집착하던 사람이었다. 매일 운동하기, 매일 글쓰기, 매일 기록하기. 그런데 어느 순간 며칠을 빠트리면 그 자체가 큰 실패처럼 느껴졌다. 그러면 아예 다시 손을 놓아버리곤 했다.그런 것들을 계속 반복하며 깨달았다. 중요한 건 빈칸 없는 달력이 아니라, 비어 있는 날을 지나 다시 펜을 잡는 그 마음이라는 걸. 그래서 나는 월요일 아침 또 이렇게 다짐한다.이렇게 다짐하는 순간 무너졌다고 생각했던 기록은 실패가 아니라 다시 새로운 출발선이 된다.내가 사는 서귀포에는 바닷가를 따라 이어진 길이 있다. 러닝을 하러 나가면 파도 소리가 자연스럽게 호흡을 맞춰준다. 처음엔 1km를 달리기도 힘들었는데, 어느 날은 5km, 10km를 뛰기도 하고, 또 어떤 날은 반쯤 뛰다 반은 걸어 돌아오기도 한다.중요한 건 거기까지 나갔다는 사실이다. 운동화 끈을 묶고 바다 앞에 선 순간, 나는 이미 도전의 첫 발을 디딘 것이다. 그 경험은 내 삶을 보는 눈을 바꿔주었다. 완벽하지 않아도 괜찮다. 달리다 멈춰도 괜찮다. 다시 걷고, 다시 뛰고, 다시 시작하면 된다. 바다는 늘 그 자리에서 나를 기다리고 있었다.우리는 흔히 실패를 끝으로 정의한다. 하지만 나는 실패를 '쉼표'라고 부르고 싶다. 잠시 멈춘 것이지, 문장의 끝이이 아니기 때문이다. 내가 운영하는 작은 챌린지 모임에서도 같은 이야기를 나눈다.하루 인증을 놓쳤다고 해서 참여가 끝나는 게 아니다. 언제든 다시 돌아오면 된다. 'Day1'은 한 번만 있는 게 아니라, 수없이 반복될 수 있는 시간이다. 참여자들 가운데 이런 이야기를 들려준 분이 있었다.실패의 기록이 아니라, 돌아온 용기를 기억하는 것. 그것이 우리가 함께 나누는 힘이었다.챌린지는 거창한 일이 아니다. 매일 1시간 공부, 매일 운동처럼 크고 빡빡한 목표가 아니어도 된다. 오늘 하루 차 한 잔을 마시며 마음을 다독이는 것도, 잠들기 전 핸드폰을 멀리 두는 것도 훌륭한 챌린지일 수 있다.이 짧은 글귀가 누군가의 아침을 밝히고, 다시 걸음을 내딛게 한다면 그것만으로도 충분하다.살다 보면 누구나 흐트러지고 멈출 때가 있다. 다이어트, 공부, 인간관계, 자기관리… 계획대로 흘러가지 않는 순간들이 수없이 많다. 하지만 월요일은 그런 우리를 용서하고 기다려준다. "괜찮아, 다시 해보자"고 용기를 준다. 이것이 바로 '월요일 매직'이다. 힘요일의 힘이다.삶을 오래 이어가는 힘은 완벽함에서 오지 않는다. 다시 시작할 수 있다는 믿음, 그 믿음을 놓지 않는 마음에서 온다. 우리는 모두 각자의 자리에서 수많은 Day1을 맞이하며 살아가고 있다.나는 오마이뉴스에 손글씨와 손그림으로 메시지를 기록하기로 하고, 이것이 그 두 번째 연재이다. 이것은 나 자신에게 건네는 다짐이자, 다른 누군가와 나누는 위로다. 일단 시작, 그리고 꾸준히 해보기로 한다.월요일은 단지 일주일의 첫날이 아니라, 인생에서 다시 출발할 수 있는 무대다. 오늘이 힘들었어도 괜찮다. 내일은 또 새로운 시작이 가능하다. 당신의 월요일에도 그 마법이 깃들길 바란다.