윤경선 진보당 수원시의원 "억울함 알게 된 뒤, 약자의 설움 더 크게 보였다"

큰사진보기 ▲윤경선 진보당 수원시의원. ⓒ 김승기 관련사진보기

AD

"정치를 할 거라고는 꿈에도 생각 못 했어요. 대학 때 야학을 했고, 졸업 후엔 위장취업으로 노동운동을 했습니다. 당에서 제가 서울대 출신이고 시민단체 활동도 했다고 '나가달라'는 권유가 있었죠. 그때는 '노동만으로는 부족하고 정치가 바뀌어야 한다'는 생각이 커서 흔쾌히 승낙했는데, 그게 평생이 될 줄은 몰랐죠."

"너무 억울했어요. 내가 잘못해서 욕먹는 건 감당할 수 있는데, 아무 잘못도 없는데 사회적 비난을 받는 건 처음이었거든요. 그런데 그 경험이 결국 약이 됐습니다. '억울한 사람의 심정'을 몸으로 알게 됐고, 교만하지 않게 됐어요. 저는 가톨릭 신자인데 '고통의 신비'를 조금은 이해하게 됐다고 할까요."

"우리는 노동자, 농민, 장애인, 사회적 약자를 먼저 봅니다. 전쟁은 약자에게 가장 큰 피해를 줍니다. 남북관계든 대외관계든 평화 위에 서야 해요. 인적 자원이 훌륭하고 사심이 적은 사람들이 많은 정당이기도 하고요. '사람은 좋은데 당이 아깝다'는 말을 많이 듣는데, 정치는 결국 표로 말합니다."

"대리기사님이 '온열의자를 새벽까지 켜 달라'고 하셨어요. 자정에 꺼지니 새벽 3~4시까지 일하시는 분들이 추위에 떠셨던 거죠. 듣고 바로 개선했습니다. 어르신들이 '등산로·택시정류장에 벤치를 놔 달라'고 하셔서 많이 설치하기도 했고요. 결국 주민이 최고의 정책 입안자입니다."

"학교 교사는 점심시간이 근무로 인정돼 4시에 퇴근할 수 있어요. 그런데 어린이집·지역아동센터 교사는 밥 먹는 시간이 근무로 인정되지 않죠. 급식노동자는 방학 중 임금을 못 받기도 합니다. 행정복지센터 직원은 출장비가 있는데, 이동 자체가 업무인 돌봄노동자는 교통비 지원이 없어요. 왜 다르게 대우받아야 합니까?"

"시민이 주인인데 왜 못 쓰게 합니까? 지금은 관리 인건비 문제 때문에 닫혀 있지만, 방법을 찾으면 해결할 수 있습니다. 조례는 부결됐지만, 꼭 다시 추진하고 싶습니다."

"도로, 공원, 도서관, 복지관, 체육시설, 주민자치 프로그램, 시립 어린이집과 지역아동센터 운영, 그린벨트와 건축 관리까지 시가 합니다. 의회는 예산을 심사·승인하고, 행정사무감사로 집행을 견제하지요. 뉴스에선 중앙정치가 주인공이지만, 시민의 일상은 지방의회에서 결정됩니다."

큰사진보기 ▲윤경선 진보당 수원시의원. ⓒ 김승기 관련사진보기

"의원은 권력기관이 아니에요. 주민이 '갑'이고 의원은 '을'입니다. 뽑아놓고 감시하세요. 불편하면 꼭 얘기하세요. 말해야 바뀝니다. 민원은 '시간 기부'예요. 저는 아침 산책만 가도 하루에 민원 두 건은 받아옵니다."

"진보당은 보통 사람들을 위한 정당입니다. 좋은 사람이 많지만 당이 작아 '아깝다'는 말을 자주 들어요. 그러나 정치는 결국 표로 말합니다. 주변에서 진보당 후보가 나오면 한 표 부탁드립니다. 그 표가 수원시민의 삶, 여러분의 일상을 바꾸는 힘이 됩니다."

2022년 5월 어느 퇴근길 저녁, 성균관대역 마을버스 정류장. 버스를 기다리던 중 한 여성이 다가와 명함을 내밀었다. '진보당 수원시의원 후보 윤경선.' 그는 자신을 후보의 딸이라 소개하며 "꼭 한 표를 부탁한다"라고 말했다. 선거는 텔레비전 속 거대정당의 전유물처럼 보이지만, 사실은 이렇게 골목과 버스정류장에서, 또 생활의 가장 작은 자리에서 시작된다.그날 이후 윤경선이라는 이름이 눈에 들어오기 시작했다. 동네 곳곳에 붙은 선거 현수막에도 자연스레 시선이 머물렀다. 단순한 호기심이 아니라, 풀뿌리 정치가 어떻게 삶과 맞닿는지를 확인하고 싶다는 관심이었다.이 인터뷰는 한 지방의원의 이력을 적어두기 위한 기록이 아니다. 대한민국 정치를 밑바닥에서 떠받치는 풀뿌리 민주주의의 체온을 확인하기 위한 시도다. 지난 12일 오후 4시, 수원특례시의회 의원 사무실에서 윤경선 의원을 만났다.윤경선 의원의 출발점은 정치가 아니라 노동현장이었다. 대학 졸업 후 잠시 교직에 몸담았지만 접어야 했고, "억울한 사람의 사정을 함께하고 싶다"라는 마음으로 위장취업을 택해 공장으로 들어갔다. 대학 시절 야학 교사로 활동했고, 이후에는 노조 활동에 뛰어들며 노동 현장과 함께했다.그의 당적 변화는 단선적인 입장 이동이 아니라, 같은 뿌리를 달리 부르는 이름들의 역사였다. 민주노동당, 통합진보당, 민중당을 거쳐 지금의 진보당까지. 윤 의원은 "한 번도 탈당한 적이 없다"라며 "당명만 바뀌었을 뿐, 뿌리는 같은 길"이라고 강조했다.한국 현대정치에서 정당 해산은 극히 드물고, 그 자체로 거대한 사건이다. 2014년 12월 19일 헌법재판소는 재판관 8대 1의 의견으로 통합진보당을 '헌법 질서를 위배한 정당'이라며 강제 해산시켰다. 그러나 이 결정은 민주주의 원칙에 비춰볼 때 과도했다는 비판도 동시에 제기됐다. 유엔을 비롯한 국제사회에서도 "정당 해산은 민주적 기본권을 침해한다"는 우려가 나왔다.국회의원 5명이 의원직을 상실했고, 전국의 100여 명이 넘는 기초·광역의원들이 하루아침에 무소속 신분이 되었다. 무엇보다 남은 이들에게는 쉽게 지워지지 않는 낙인이 남았다. 윤경선 의원 역시 그 한가운데 서 있었다.그는 이 경험을 정치적 언어로 전환했다. 다수정당과 행정 권력 속에서 소수정당 의원이 감당해야 하는 불리함과 서러움은 오히려 그의 시선을 더 약한 쪽으로 굳히는 계기가 되었다.윤 의원은 지금의 진보당을 "보통 시민의 정당"이라고 정의한다. 민주당을 '중도 보수'라 본다면, 진보당은 '중도 좌파'에 가깝다는 설명이다. 그가 반복해 언급한 키워드는 노동·약자·평화·생태·여성 연대였다.거대양당 체계에서 소수정당은 제약이 많다. 그러나 동시에 눈치 보지 않고 주민만 보는 자유라는 장점도 있다.윤 의원의 수첩에는 사소하지만 절실한 민원이 빼곡하다. 이 작은 메모들이 제도와 예산으로 연결되며 '생활정치'가 된다.그는 상·하수도·도시가스 미공급 같은 기초 인프라 문제도 집요하게 말한다. 지하수의 철분 성분 때문에 보일러 배관이 빨리 부식돼 몇 년마다 교체해야 하는 현실, 상수관이 없으면 도시가스도 못 들어오는 구조 등 '눈앞의 생활'을 바꾸는 일이 정치의 본령임을 강조한다.그가 가장 오래 붙잡아 온 의제는 돌봄노동과 비정규직 문제다. 같은 공간에서 함께 일하지만, 근무시간 인정·방학 임금·교통비 지원 등에서 구조적 차별이 발생한다.성과도 없지 않았다. 현재 수원시에는 이동노동자 쉼터가 운영 중이다. 또 2019년 초 수원시는 노동정책과를 신설해 노동권 보호와 취약노동자 지원을 주요 과제로 삼아 왔다. 윤 의원은 이에 대해 "완전하진 않지만 변화는 있어 왔다"라며 "속 시원하진 않아도 전진 중"이라고 말했다.윤 의원이 최근 공을 들인 의제는 공공자원 공유다. 퇴근 이후 비어 있는 관용차, 휴일에 접근하기 어려운 수영장·강당·세미나실 같은 공공시설을 시민에게 더 열자는 것이다.그의 기본 전제는 단순하다. 공공은 시민의 것. 제도의 문턱을 낮추면 생활의 질은 즉각적으로 달라진다.양당 중심의 의사결정 구조는 정보 접근의 불균형을 낳는다. 그는 "무슨 일이 어떻게 돌아가는지 늦게 알 때가 있다"라고 토로했다. 그러나 곧바로 말을 이었다. "그렇지만 소신의 자유는 크다. 주민만 보고 일할 수 있다."자리 욕심이 없다는 그는, 권력의 분점이 강화되어야 한다고도 덧붙였다. 중앙집중형 권력 구조는 지방정치의 다양성과 실험을 위축시키기 때문이다.윤 의원은 지방의회의 기능을 '중앙보다 가까운 권력'이라고 요약한다. 교육·경찰·소방을 제외한 대부분의 공공서비스가 시정에서 결정되고 집행된다.버스정류장 온열의자, 공원 벤치, 행정복지센터 엘리베이터, 인도 정비와 저상버스 접근성 모두 지방의회가 다루는 의제다. 생활을 바꾸는 정치가 바로 지방의회에 있다.인터뷰 말미, 윤 의원은 유권자에게 다시 한번 당부했다.그는 이러한 태도를 자신의 정당 정체성과도 연결했다.정치는 멀리 있는 것이 아니다. 윤경선 의원이 보여주는 정치는 벤치 하나, 온열의자 한 시간, 엘리베이터 한 대에서 시작된다. 억울함을 겪어본 사람만이 억울한 이들의 눈물을 볼 수 있듯, 그는 언제나 주민을 먼저 바라본다."주민이 갑이고 의원은 을"이라는 말도 단순한 구호가 아니다. 풀뿌리 민주주의는 결국 일상의 정치이며, 지금 이 순간에도 수원시민이 오가는 골목과 버스정류장, 공원 벤치에서 살아 숨 쉬고 있다.