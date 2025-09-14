시골 장터 돌며 물품 팔던 조선시대 '장꾼', 172년 만에 한자리에

큰사진보기 ▲조선시대 전국의 장터를 돌며 물품을 팔았던 시골 오일장의 주인공 ‘보부상’이 한자리에 모였다. ⓒ 신영근 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲14일 내포신도시 애향공원에서는 충남도가 주최하고 충남역사문화연구원이 주관하는 ‘충남 보부상 공문제(公文祭) 축제’가 열렸다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲보부상은 조선시대 전국의 시골 장터를 돌아다니며 물품을 팔던 행상으로, 장꾼, 장돌뱅이, 황아장수, 등짐장수, 보따리장수 등으로 불렸다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲보부상은 조선시대 전국의 시골 장터를 돌아다니며 물품을 팔던 행상으로, 장꾼, 장돌뱅이, 황아장수, 등짐장수, 보따리장수 등으로 불렸다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲14일 내포신도시 ‘충남 보부상 공문제(公文祭) 축제’가 열리면서 주말을 맞아 행사장이 북적였다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲14일 내포신도시 ‘충남 보부상 공문제(公文祭) 축제’가 열리면서 주말을 맞아 행사장이 북적였다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲14일 내포신도시 ‘충남 보부상 공문제(公文祭) 축제’가 열리면서 주말을 맞아 행사장이 북적였다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲보부상은 조선시대 전국의 시골 장터를 돌아다니며 물품을 팔던 행상으로, 장꾼, 장돌뱅이, 황아장수, 등짐장수, 보따리장수 등으로 불렸다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲행사장에는 보부상의 조직인 각 지역 상무사를 상징하는 청사초롱이 내걸렸다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲보부상은 조선시대 전국의 시골 장터를 돌아다니며 물품을 팔던 행상으로, 장꾼, 장돌뱅이, 황아장수, 등짐장수, 보따리장수 등으로 불렸다. ⓒ 신영근 관련사진보기

조선시대 전국의 장터를 돌며 물품을 팔았던 시골 오일장의 주인공 '보부상'이 한자리에 모였다.14일 홍성 내포신도시 애향공원에서는 충남도가 주최하고 충남역사문화연구원이 주관하는 '충남 보부상 공문제(公文祭) 축제'가 열렸다. 홍성군과 예산군은 이번 축제를 후원했다.'충청도 장꾼들의 흥겨운 장터 한마당'이라는 주제로 열린 이번 축제는 옛 장터 문화와 보부상 전통이 어우러진 참여형·체험형 역사 문화 축제로 꾸며졌다.보부상은 조선시대 전국의 시골 장터를 돌아다니며 물품을 팔던 행상으로, 장꾼, 장돌뱅이, 황아장수, 등짐장수, 보따리장수 등으로 불렸다.충남역사문화연구원에 따르면 보부상들은 1년에 한 번 총회를 열어 우두머리인 접장과 임원을 선출하고 화합과 결속을 다졌다.그러면서 보부상들이 나라에서 내려 준 공문서와 도장 등을 모셔놓고 제사를 지내는 의식을 공문제(公文祭)라고 한다.그래서일까. 보부상은 전국적인 조직인 상무사(商務社)를 갖추고 활동을 해왔다.대표적인 충청 지역 상무사로 홍성은 충남 지역 6개 군을 관할하는 원홍주등육군상무사(元洪州等六郡商務社)에 속해있었으며, 인근 지역인 예산군 덕산면에는 172년 전통의 예덕상무사(禮德商務社)가 예산, 덕산, 면천, 당진 등을 관할 한 것으로 전해진다.하지만, 일제시대 전국적인 조직과 단합을 우려한 일제는 조직을 와해시킨 것으로 알려져 있다. 그러면서 1960년대까지 전국에서 유일하게 공문제를 개최해 수천 명이 참석했던 충남 역시 1980년대 이후로는 점차 쇠퇴해 일부에서 계승하고 있다.이에 국가유산청은 지난 2022년부터 공문제를 지역의 전통 문화유산과 축제로 되살리기 위해 미래 무형유산 발굴·육성 사업을 통해 체계적으로 육성해 왔다.충남역사문화연구원 주관으로 3년 동안 추진된 육성 사업은 공문제에 대한 고증과 연구에 집중했다. 그 결과 삼현육각 연주, 제례, 전장식 절차 등을 옛 전통에 따라 복원하여 공문제의 완성도를 높여 왔다.복원된 전통적인 공문제는 보부상단의 행차와 제사, 신구 임원진이 공문서와 유품을 인수인계하는 전장식, 잔치 등으로 구성된다.이후 뒤풀이 격인 잔치는 보부상뿐만 아니라 장터를 삶의 터전으로 살아가는 지역민과 각설이, 놀이패 등이 함께 어우러지는 흥겨운 축제의 장이었다.3년의 준비 과정의 끝에 이날 열린 축제는 장시 개장 선언을 시작으로 각 상무사를 상징하는 깃발을 든 보부상 행진과 공문제, 전장식, 전통 줄타기와 보부상 장마당 놀이 등으로 방문객들을 사로잡았다.보부상 행진에는 시민들과 함께 참여하면서 축제가 열린 애향공원이 북적였다.특히, 난장 마당에는 조선시대 짚신·죽물·방물·옹기장수 등 10여 종이 재현됐으며, 도량형·짚풀공예·한과 만들기·엿치기·뻥튀기 체험 등 다양한 옛 장터 체험 행사가 열렸다.또한, 보부상 문화유산 전시장도 운영하면서 축제장을 방문한 관광객들은 다양한 조선시대 보부상의 모습을 한눈에 볼 수 있었다.이 외에도 옛 사진 속 보부상 등짐을 재현한 '등짐지게 포토존', '보부상 3종 챌린지', '스탬프로 만드는 보부상', '엿장수 마음대로', '오늘은 나도 보부상' 등 공문제 축제만의 특별한 이벤트가 열렸다.각종 이벤트 행사 외에도 행사장을 찾은 어린이들과 가족 단위 방문객들을 위해 버블쇼가 진행되면서 어린이들에 큰 인기를 끌었다.한편, 시골 오일장의 주인인 보부상은 오늘날에도 충남의 예산, 부여, 청양 등지에서 예덕상무사, 원홍주육군상무사, 홍산보부상보존회, 임천보부상보존회 등 옛날 보부상의 전통을 잇는 전승 단체가 활동하고 있다.