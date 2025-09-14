교회 앞에 선 장동혁 "손현보 구속은 모든 종교인에 대한 탄압"

큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 대표가 14일 오전 부산 강서구 세계로교회 예배에 참석 하기 전 취재진 질문에 답하고 있다. 국민의힘 지도부는 이날 부산 첫 방문 일정으로 최근 구속된 손현보 목사가 담임 목사로 있는 세계로교회 예배에 참석했다. 손 목사는 개신교계 단체인 '세이브코리아'를 이끌며 윤석열 전 대통령의 탄핵 반대 집회를 주도하기도 했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"손현보 목사에 대한 구속은 모든 종교인에 대한 탄압이다."

장동혁 국민의힘 대표가 최근 구속된 손현보 목사가 담임목사로 있는 세계로교회 예배에 참석하며 한 말이다. 공직선거법 위반 혐의에 따른 손 목사 구속에 항의하며 기독교 보수 세력과의 정치적 연대를 모색하는 모습이다.장 대표는 14일 오전 부산 강서구 세계로교회 예배에 참석하기 전 기자들과 만나 '손 목사는 윤석열 탄핵 반대 집회를 주도했기 때문에 비판의 목소리가 나올 수 있지 않느냐'라는 질문에 "이번 사건의 내용을 본다면 대한민국 헌법이 생긴 이래 이러한 혐의로 종교 지도자를 구속한 예는 없었을 것"이라며 "이것은 다른 것을 다 제쳐두고 종교 탄압의 문제라고 생각한다. 반인권, 반문명, 반법치, 반자유민주주의의 문제라고 생각한다"라고 밝혔다.장 대표는 또 "2025년 대한민국에서 종교 탄압을 막는 게 제 소명이 될 거라곤 꿈에도 생각하지 못했다"라며 "손 목사에 대한 구속은 기독교만의 문제가 아니다. 모든 종교의 문제다. 손 목사에 대한 구속은 손 목사 개인에 대한 것이 아니다. 모든 종교인에 대한 탄압이다"라고 말했다.손 목사는 보수 성향 개신교 단체 '세이브코리아'를 이끌며 전직 대통령 윤석열씨의 탄핵 반대 집회를 주도한 인물이다. 그는 올해 4월 부산교육감 재선거와 이번 대선을 앞두고 사전 선거운동을 한 혐의로 지난 9일 구속됐다.장 대표는 이날 예배에 참석해서도 "내가 묶이고 내가 갇히는 것이 대한민국을 위해 더 유익하다고 말씀하셨던 손 목사의 그 선한 뜻을 하나님께선 대한민국을 다시 깨우는 데 사용하실 것"이라고 말했다. 그러면서 "우리는 대한민국이 반문명 국가로 가는 것을 반드시 멈춰 세워야 한다"라며 "손 목사도 결박된 것 외에는 나처럼 싸우길 원하노라고 말씀하실 것"이라고 덧붙였다.사법 개혁을 추진하는 여당에 대한 비판도 쏟아냈다. 장 대표는 '사법부가 사법 개혁을 자초했다는 정청래 민주당 대표의 발언은 어떻게 생각하나'라는 취재진 질문에 "지금 이재명 대통령이나 정청래 대표의 사법부에 대한 인식은 북한이나 중국의 수준에 머무르고 있다고 생각한다"라며 "사법부가 이 상황에서 벗어나려면 결국 멈춰선 (이 대통령의) 5개 재판을 신속하게 재개해야 할 것"이라고 말했다.그러면서 "무도한 사법부 파괴에 대해선 법관들이, 법원이 더 강한 모습으로 분연히 일어나야 한다고 생각한다"라고 덧붙였다.