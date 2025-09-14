케이블카를 둘러싼 끊임없는 '논쟁', 이런 의견도 있습니다

큰사진보기 ▲지난 4월 24일 오후 강원도와 양양군 관계자 등이 강원 양양군 서면에서 설악산 오색케이블카 1번 지주가 들어설 곳에 첫 삽을 뜨고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

걸어서 덕유산 정상에 오른 누군가는 '곤돌라(케이블카)로 정상에 오른 사람을 보고나서 허탈했다'고 한다. 산의 신비가 사라졌기 때문이란다. '케이블카가 생긴 다음부터 덕유산은 가지 않는다'고 한다. 또 다른 누군가는 '장애인을 배려할 생각은 왜 하지 않느냐'고 말한다. '케이블카는 노인이나 어린이에도 산을 간접 체험할 수 있는 발이 되어주기 때문에 반드시 필요하다'고도 한다.케이블카가 장애인이나, 어린이, 노인 등 이동 약자를 위한 것이라면 이동이 자유로운 성인의 케이블카 탑승은 제한되어야 할 것이다. 그러나 아마도 덕유산 케이블카 연간 탑승객 중에 이동 약자는 많지 않을 것이다. 다수의 성인은 대체로 신체적 불편함이 없기 때문에 마음만 먹으면 언제든지 걸어서 가든, 케이블카를 타든 산에 오를 수 있다. 하지만 장애인, 어린이, 노약자에게 케이블카는 산을 즐길 수 있는 유일한 수단이라고 목소리를 더 높일지 모르겠다.설악산, 덕유산에는 산의 경치를 내려다 보며 누구나 정상에 도달할 케이블카도 있다. 국립공원이 아니더라도 해남군 두륜산 도립공원도 케이블카를 운영한다. 이미 있는 케이블카나 국립공원 내 유사 시설이라도 잘 이용하면 이동 약자도 아쉬운 대로 산의 아름다움을 누릴 수 있다.케이블카 없이도 산 정상에 접근하기 수월한 국립공원도 일부 있다. 한려해상국립공원 금산 정상 부근 보리암은 입구까지 차로 접근이 가능하다. 욕심을 부린다고 치면 봉수대 일부 구간까지 미니 모노레일을 추가로 설치한다면, 탁트인 바다까지 덤으로 볼 여지도 있다. 조금 더 찾아 보면 케이블카가 아니더라도 정상 주변에 접근 할 수 있는 국립공원이 더 있을 수 있다.신체적 제약이 없는 모두가 등산을 좋아한다고 할 수도 없다. 어떤 사람은 산은 최대한 멀리 떨어져서 봐야 단풍도 병풍처럼 넓게 볼 수 있다고 조언한다. 뭐 하러 삐질삐질 땀 흘려가며 정상까지 올라가서 산 아래를 내려다 보냐고 말하는 사람도 있다. 산을 즐기는 방법이 정상 정복에만 있는 것은 아니라는 의미이다.극단적 비유지만 히말라야를 일부 산악인만 오른다고해서 불평등하다고 따지지 않는다. 히말라야 봉우리 하나만이라도 전 세계인이 즐길 수 있도록 정상까지 반듯한 아스팔트길을 만들자고 주장하는 사람도 없다. 산 정상에서 느끼는 뿌듯함은 정상까지 걸어왔던 힘듦의 보상 때문일지도 모른다. 특정인의 신체조건이 등산하기 어려워 보인다고 해서 등산로 초입부터 막아서는 사람도 없다. 개인 사정에 따라 산에 오를지 말지 각자 선택할 뿐이다. 산은 누구를 더 이뻐하고 미워하지 않는다. 산은 그냥 산일 뿐이다.지역 소멸 대응이나 균형 발전 측면에서 국립공원 주변 마을 정주 여건 개선이 더 시급하다. 가까운 중소도시에 오가기 수월한 해상과 육상 교통, 초등학교, 응급 처방이 가능한 보건소 등 최소한의 생활공간 조성과 개선이 필요하다. 원주민 스스로 우리 마을이 살만한 환경이라고 생각하기 시작하면 창업형 휴양 인프라도 하나씩 생겨날지 모른다.휴양 테마 중에 하나라도 입소문나면 외지인을 위한 숙박, 관광객 맛집은 따라오기 마련이다. 이 선순환이 하세월 같은 한가로운 소리로 들릴지 모르지만 주민이 살지 못하는 국립공원은 관광지도 될 수 없다. 산을 멀리서 바라보자고 주장하는 사람도 있다고 했다. 국립공원은 사람들에게 보여지는 것만으로도 브랜드가 된다. 등산은 옵션 중 하나일 뿐이다. 정주 여건 개선은 마을과 산이나 바다국립공원을 연결해 주는 눈에 보이지 않는 케이블카가 될 수 있다.모든 국립공원 산과 바다에 케이블카를 설치하자고 억지를 부르는 사람은 아마 없을 것이다. 설사 그렇게 된다고 한들 그렇게 가만히 앉아서 오르는 산이 산이라고 할 수 있을까. 공중에 매달려 내려다 보는 바다를 몇 번이나 더 보고 싶을까. 이미 있는 설악산, 가리왕산, 발왕산, 대둔산, 덕유산, 두륜산 케이블카, 송도·삼척·통영·사천·여수·해남·목포 해상케이블카라도 제대로 누리자.