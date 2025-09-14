2025 명량대첩축제 19~21일 해남·진도서 개최

AD

큰사진보기 ▲2025 명량대첩 축제 ⓒ 전라남도 관련사진보기

2025년 명량대첩축제가 오는 19일부터 21일까지 3일간 해남 우수영관광지와 진도 녹진관광지 일원에서 개최된다. 전라남도와 해남군, 진도군이 주최하고 전남관광재단이 주관한다. 대한민국해군, 한국관광공사가 후원한다.명량대첩축제는 1597년 9월 16일 정유재란 당시 절체절명 위기 속에서 이순신 장군과 조선 수군이 13척의 배로 133척의 왜적을 물리쳐 조선을 지켜낸 위대한 승리를 기념하는 역사문화 축제다.이순신 장군과 조선 수군, 민초들의 호국정신을 기리고 역사적 의미를 널리 알리기 위한 호국 해양문화축제로 자리 잡고 있다.올해로 17번째를 맞는 축제는 예년과 달리 주무대 장소를 해남 우수영 관광지 술래마당으로 변경해 보다 넓고 안전한 공간에서 즐길 수 있도록 했다.개막 당일인 19일 진도대교에선 해군 군악대와 해남 진도 주민, 외국인 관광객 등 1200여 명이 참여하는 대규모 출정 퍼레이드가 펼쳐진다.축제 기간 매일 1차례 울돌목 바다 위에서는 해군·해경이 함께하는 대규모 해군&해경 해상 군함 퍼레이드가 진행된다.이외에도 중국 푸젠성 예술단 특별공연, 강강술래, 오구굿·씻김굿, 버블쇼와 파이어댄스, 울돌목 불꽃쇼, K-버스킹 등 60여 종의 체험·공연 프로그램이 마련됐다.유현호 전남도 관광체육국장은 "명량대첩축제는 선조들의 위대한 승리를 기리고 미래 세대에 그 정신을 잇는 소중한 축제"라며 "많은 분들이 참여해 감동과 호국정신을 느끼길 바란다"고 말했다.