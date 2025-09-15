휴일도 잊은 소방관들의 강릉 물 공급 작전

큰사진보기 ▲오봉저수지도마천에서 흘러들어오는 물이 오봉저수지로 유입되면서 저수율 상승에 일부 기여하고 있다. 그러나 여전히 저수지 바닥이 드러나 있고, 흙탕물도 남아 있어 안심하기에는 이른 상황이다(2025/9/14) ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲강릉 주문진 운동장 소방차집결비 오는 토요일(9/13), 모처럼 하루 휴식을 취한 소방관들. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲대기하는 소방차 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍제정수장강릉의 생활용수를 책임지는 홍제정수장에 소방차들이 도착해 물 공급 준비를 하고 있다(2025/9/14) ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍제정수장에서 소방관들이 소방호스를 이용해 물을 공급하는 작업을 진행하고 있다(2025/9/14) ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲정수장에 물을 공급하기 위해 소방관들이 소방호스를 점검하고있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

13일 내린 비로 오봉저수지의 저수율이 11.6%에서 15.6%로 소폭 상승했다. 하루 0.2~0.3%씩 줄어들던 저수량이 하루 만에 4% 늘어난 것은 의미 있는 변화다. 저수율 15% 이하에서 발동되는 2단계 제한급수를 감안하면, 이번 비로 위기 수위 탈출에 대한 기대도 생긴다. 도마천과 왕산천에서 유입되는 물까지 더해지면 오봉저수지 저수율이 더 오를 것으로 보인다.하지만 여전히 안심하기에는 이르다. 14일 오봉저수지 현장을 확인한 결과, 전날 비 덕분에 수위가 소폭 상승했지만 흙탕물과 드러난 바닥은 여전히 그대로였다.이런 가운데에도 휴일을 잊은 채 현장을 달리며 물을 공급하는 소방대원들이 있다. 그들의 발걸음은 단순한 임무가 아니라, 시민들에게 생명을 건네는 고된 헌신의 연속이다.전국에서 모인 101대의 소방차와 202명의 대원들은 비가 내린 13일 하루를 제외하고, 열흘 넘게 도심 곳곳을 돌며 홍제정수장에 물을 실어 나르고 있다. 그들의 쉼 없는 노력 속에서 강릉의 일상이 가까스로 이어지고 있다."비가 조금 더 왔으면 좋았을 텐데요. 아쉽지만 오늘도 달려야죠."운전대를 잡은 한선우 소방대원은 짧게 아쉬움을 전했다. 또 다른 대원은 "아이들 샤워조차 시키지 못한다는 한 어머니의 이야기를 들으면 힘들다는 생각이 사라진다"며 "우리가 휴일에 하는 일이 시민들의 단물이 된다면 달릴 수밖에 없다"고 말했다.그들에게 물은 단순한 '급수 자원'이 아니다. 시민의 삶을 지탱하는 '생명수'다.소방관들의 하루는 '담고, 달리고, 나르고, 붙는' 반복의 연속이다. 뙤약볕에 젖은 제복, 힘줄이 선 손, 물을 기다리는 시민들의 긴 줄은 전시 급수 현장을 떠올리게 한다.이마에 굵은 땀을 맺히며 분주하게 움직이는 소방관들 곁에는, 커피와 간식을 나누는 자원봉사자의 손길이 있어 작은 위로가 된다. 그들의 노력과 봉사자들의 마음이 맞물리며, 물을 기다리던 시민들의 얼굴에도 잠시 안도의 빛이 스며든다.창원에서 온 강정호 소방관은 "어르신들이 목욕도, 빨래도 하지 못한다는 이야기를 들을 때 가장 마음이 아팠다"고 전하며, 단순한 임무를 넘어 시민을 향한 진심과 책임감을 보여주었다.결국 이 현장은 단순한 급수 작업이 아니다. 서로를 지탱하고 위로하며, 위기 속에서도 이어지는 '희망의 물줄기'가 흐르는 자리다.강릉 시민들은 소방관들의 발걸음 속에서 위로를 얻는다.극심한 가뭄과 단수라는 재난 상황에서, 이들의 헌신은 '보이지 않는 방파제'가 되어 무너져가는 일상을 지탱한다."우리가 나르는 건 물이 아니라 생명입니다."현장을 지키는 이광섭 소방관의 이 짧은 한마디가, 그들의 모든 노고를 대신한다.