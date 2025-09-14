호텔서 열린 서산시 산업위기 선제대응지역 환영식 '논란'

큰사진보기 ▲9월13일 산업위기선제대응지역지정환영식 ⓒ 민주당서산태안지역위원회 관련사진보기

서산시가 산업위기 선제대응지역으로 지정된 직후 호텔에서 열린 '환영식'을 둘러싸고 논란이 확산하고 있다. 더불어민주당 서산태안지역위원회와 시민단체는 "시민을 두 번 울리는 행태"라며 강하게 반발한 반면, 서산시는 "성과를 공유하고 앞으로 협력하자는 자리"라고 해명했다.12일 충남 서산시는 갈산동 베니키아 호텔에서 정부의 서산 산업위기 선제대응지역 지정에 따른 영식을 개최했다. 이에 대해 더불어민주당 서산태안지역위원회와 시민단체는 "시민을 두 번 울리는 행태"라며 강하게 반발한 반면, 서산시와 기업 측은 "성과를 공유하고 앞으로 협력하자는 자리"라고 해명했다.조한기 더불어민주당 서산태안지역위원장은 13일 논평에서 "산업위기 선제대응지역 지정은 결코 축하할 일이 아니다. 이는 서산 경제가 위기에 빠졌음을 보여주는 성적표"라며 "정치인이라면 상을 받을 게 아니라 시민 앞에 고개 숙여 사과하고 대책을 내놓아야 할 상황"이라고 말했다.그는 "석유화학산업 구조 침체로 노동자들이 일자리를 잃고 고향을 떠나고 있다. 대규모 정리해고 우려까지 커지는 마당에 호텔 만찬과 기념사진은 몰상식의 극치"라고 비판했다. 이어 민주당 서산태안위는 ▲정치적 치적 쌓기 중단 ▲기업 지원·고용 안정·노동자 보호 등 실질적 대책 마련 ▲시민 기만적 행태 중단을 요구했다.시민단체의 반응도 날카로웠다. 한 단체는 "뭘 축하하라는 자리인가? 이런 상황이 축하하는 자리가 될 수 있단 말인가?"라며 "애초에 산업위기 선제대응지역으로 지정되지 않도록 노력했어야 마땅하다. 국민 눈높이에서 바라는 것이 그리 어렵나?"라고 꼬집었다.이에 대해 반론도 나왔다. 이경화 시의원이 올린 글에 서산시 투자유치과 담당자는 "그날 자리는 강요가 아닌 기업인들이 자발적으로 마련한 것"이라며 "산업위기지역 지정 과정을 함께하며 겪은 어려움을 공유하고 앞으로 협력해 극복하자는 의미였다"고 밝혔다.그는 "신청서 준비 과정에서 수많은 난관이 있었고 기업과 행정이 협력해 이를 풀어 큰 성과를 이룬 것"이라며 "공치사가 아니라 지정 이후 더 중요한 과제를 함께하자는 자리였다"고 강조했다. 이어 "기업이 힘든 현실을 모르는 사람은 없다. 그러나 이번 지정은 희망의 불씨를 얻은 것이며, 앞으로 고용위기 대응을 포함해 기업의 어려움을 풀어가겠다"고 덧붙였다.산업위기 선제대응지역 지정은 정부 지원을 받을 길을 열었다는 점에서 의미가 크다. 그러나 이를 '위기 극복의 기회'로 보느냐, '위기를 자랑처럼 포장한 정치 쇼'로 보느냐는 시각차가 여전하다. 지정이 정치적 성과로 소비될지, 아니면 지역경제 재편과 고용 안정의 실질적 전환점이 될지는 서산시와 기업, 정치권이 어떤 대책을 내놓고 실행할지에 달렸다.