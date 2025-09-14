사도광산 추도식, 또 조선인 강제노동 회피... "피해자 모욕"

큰사진보기 ▲일본 니가타현 사도섬 아이카와개발종합센터에서 13일 열린 '사도광산 추도식'에서 나카노 고 추도식 실행위원장이 개회사를 하고 있다. 한국은 작년에 이어 올해도 추도식에 불참해 2년 연속 '반쪽' 행사로 치러졌다. 2025.9.13 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

일본 정부가 올해 '사도광산 추도식'에서 지난해에 이어 또다시 조선인 노동의 강제성을 언급하지 않자 일본 전문가들도 피해자에 대한 모욕이라고 비판했다.13일 열린 추도식에 일본 정부 대표로 참석한 오카노 유키코 외무성 국제문화교류심의관은 일제강점기 조선인들이 가혹한 환경에서 노동했다면서 "돌아가신 모든 분에 대해 진심으로 애도의 뜻을 표한다"라고만 밝혔다.지난해 11월 처음 열린 추도식에서 이쿠이나 아키코 외무성 정무관이 했던 추도사 내용과 크게 다르지 않았다.한일관계 전문가인 요시자와 후미토시 니가타국제정보대 교수는 <교도통신>에 "(일본 정부의) 지난해와 같은 발언은 피해자를 모욕하는 것"이라며 "감사가 아니라 사죄라는 말이 필요하다"라고 지적했다.이어 "추도식에는 조선인 강제노동 문제를 생각하고 계승한다는 의미가 있다. 그것을 실천하지 않으면 추도식은 의미가 없다"라면서 "세계유산이라는 의미를 살리기 위해서라도 (한일이) 대화로 착지점을 찾는 것이 중요하다"라고 강조했다.한국 정치를 연구하는 아사바 유키 도시샤대 교수도 "세계유산은 긍정적인 면과 부정적인 면을 포함해 전체 역사를 전하는 것"이라며 "전체를 보여주지 않고 원하는 것만 잘라서 보여주려고 한다면 역사 수정주의로 인식될 수 있다"라고 비판했다.아라이 마리 사도시 의원도 "(일본의) 반성과 사죄가 필요하다"라며 "혹독한 환경에서 일해야 했던 노동자의 아픔에 공감하는 추도식을 만들어야 한다"라고 당부했다.유네스코 세계유산으로 등재한 사도광산은 에도시대(1603∼1867) 금광으로 유명했던 곳으로 태평양전쟁이 발발하자 전쟁 물자를 확보하기 위해 당시 일본이 데려온 식민지 조선인들이 강제 노동에 시달렸다.한국은 일본 측과 논의한 결과 지난해에 이어 올해도 추도사에 조선인 노동의 강제성과 관련된 언급이 충분히 담기지 않을 것으로 판단해 2년 연속 불참을 결정했고, 추후 별도 추도식을 치르기로 했다.<교도통신>은 "한국 측의 불참으로 역사 문제를 둘러싼 갈등이 다시 떠올랐다"라며 "일본 정부는 내년에 한국의 참석을 다시 요구할 방침이지만 결과는 불투명하다"라고 전했다. 또한 "한국은 조선인 노동자에 대한 강제성을 명확히 언급할 것을 주장하지만, 일본 정부는 전시 징용은 국제조약에 반하는 강제노동이 아니라는 입장"이라고 설명했다.외무성 관계자는 "양국 입장이 평행선을 달린다"라며 "각각 추도식을 실시하는 것은 어쩔 수 없다"라고 말했다.<아사히신문>도 "한일 양국 모두 최근의 관계 개선 기조가 바뀌는 것은 피하고 싶다는 생각이지만, 역사 문제를 둘러싼 과제가 풀리지 않고 있다"라고 전했다.그러면서 "일본 정부는 지난해에 외무성 정무관(차관급)이 대표로 추도식에 참석했지만, 올해는 심의관(국장급)이 파견하는 데 그쳤다"라며 "지난해 참석했던 니가타현 지사도 불참했다"라고 꼬집었다.올해 추도식에 참석한 와타나베 류고 사도시장은 한국 측이 참석하지 않은 것에 대해 "정말 유감스럽지만, 모든 노동자에 대해 마음을 확실히 표현할 수 있다고 생각하기 때문에 꼭 참가해 주기를 바란다"라며 "역사적인 문제도 포함해 외교는 국가가 책임져야 한다. 일본 정부가 (한국 측에) 이야기를 잘해달라"고 당부했다.