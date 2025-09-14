땀방울이 빛이 되는 무대, 우리 모두의 자리

큰사진보기 ▲2025 광주 전국기능경기대회 포스터 이미지 ⓒ 광주광역시 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 오성훈 시민기자의 개인 블로그에도 실립니다.60회 전국기능경기대회에 참가한 선수들을 응원합니다.

지난 한 주, 나는 거의 매일 늦게 퇴근했다. 교장은 초과근무 수당을 받지 못하지만, 주말인 13일에도 출근해 아이들 곁을 지켰다. 밤 9시 반쯤 학교를 나서는 일은 내게 익숙하다. 아이들 곁을 지키는 일은 돈으로 따질 수 없는 보람이기 때문이다.저녁은 아이들과 함께 학교 식당에서 해결했다. 다음 주도 비슷할 것이다. 오는 20일부터 26일까지 광주광역시 일원에서 열리는 제60회 전국기능경기대회를 준비하는 학생들과 지도교사들을 응원하기 위해서다. 이 대회는 고용노동부, 광주광역시, 광주광역시 교육청이 주최하고, 국제기능올림픽대회 한국위원회(한국산업인력공단)가 주관하는 국가적 행사다.평교사 시절, 나 역시 수년간 기능인재반 학생들을 지도한 경험이 있다. 외롭고 힘든 훈련 과정 속에서 누군가의 응원이 얼마나 큰 힘이 되는지 잘 알고 있다. 늦은 시간까지 훈련하는 선수들 곁을 지키며 건강을 챙기고, 심리적 안정을 찾을 수 있도록 격려할 때 아이들은 더 큰 꿈을 품게 된다. 지금 내가 학생들의 곁을 지키는 이유도 여기에 있다.하지만 기능경기대회에 참가하는 직업계고 학생 수는 해마다 줄고 있다. 우리 학교도 지난해 5종목에서 올해는 3종목으로 줄었고, 지원자가 없어 심화 동아리를 폐지한 종목도 있었다. 실제로 지난해 열린 제59회 전국기능경기대회에는 50개 직종에서 약 1,800여 명이 참가했지만, 올해 제60회 대회는 51개 직종 1,725명으로 줄었다. 서울 선수단도 42개 직종 118명에 그쳤다. 숙련 기술의 명맥이 끊길 위기에 놓인 종목들이 늘어나고 있다는 사실은, 단순히 숫자의 문제가 아니라 '기술 한국'의 뿌리가 흔들리고 있다는 경고로 다가온다.내가 지도했던 한 학생은 '정보기술' 종목에서 전국기능경기대회 동메달을 받았다. 그러나 그 기능을 살릴 수 있는 기업과 연결되지 못한 채 결국 졸업 후 군 입대를 택해야 했다. 군 전역 이후 건축 디자인 계통에서 열심히 일하고 있지만, 재능을 발휘할 기회조차 제대로 주어지지 않았다는 점은 늘 마음에 걸린다. 이 현실은 분명 우리 사회 모두의 책임이다.수십년간 직업계고에서 학생들을 가르치며, 이제 교장의 자리에서 학교를 바라보는 나는 이 문제를 더욱 절감한다. 묵묵히 기술을 연마하는 젊은이의 노력이 정당한 보상과 존경으로 이어지지 않는다면, 누가 기꺼이 이 길을 걷겠는가. 오늘날 워라밸을 중시하는 젊은 교사들이 특별한 보상 없는 기능 지도를 맡으려 하지 않는 것도 같은 맥락이다. 학력 중심 사회의 벽 앞에서 기능인의 자부심은 예전보다 흔들리고 있으며, 이는 결국 세계기능올림픽 성적 하락과 기술강국으로서의 미래 불안으로 이어지고 있다.그러나 아직 절망하기에는 이르다. 위기 속에서도 희망은 싹튼다. 바로 이번 제60회 전국기능경기대회가 그 희망의 씨앗이 되어야 한다. 전국에서 모인 1,700여 명의 젊은 기술인재들이 함께하는 이번 대회는 기술에 대한 사회적 인식을 전환하고, 땀의 가치를 다시 일깨울 절호의 기회다. 특히 직종별 상위 득점자 2명(팀)에게는 한국위원회 평가경기를 거쳐, 2028년 제49회 일본 아이치 국제기능올림픽대회 국가대표 선발평가전에 출전할 자격이 주어진다. 이번 대회가 곧 세계 무대와도 이어지는 셈이다. 기술인, 기능인이 존중받는 사회를 향한 첫걸음이 될 수 있다.대회의 무대는 '빛고을' 광주다. 정의와 예술을 품어온 도시답게, 이번 행사는 단순한 기능 대회를 넘어 기술과 문화가 어우러지는 축제로 준비되고 있다. 언론 보도에 따르면, 광주시는 지역 대표 축제인 충장축제, 디자인비엔날레와 연계해 시민 모두가 즐길 수 있는 프로그램을 마련하고 있으며, 자원봉사자 모집에도 한창이다. 또 친환경 기술, AI 로봇, 사이버보안 등 미래 산업과 관련된 종목을 대폭 확대해 시대 변화에 발맞추려 하고 있다.문제는 관객 감소다. 참가 학생도, 응원하는 시민도 줄고 있다. 그렇다고 한탄만 하고 있을 수는 없다. 시민들이 먼저 다가서야 한다. 기술이 어렵고 딱딱하다는 선입견을 버리고, 아이의 손을 잡고 경기장을 찾아가 보자. 광주 김대중컨벤션센터 등 6개 경기장 곳곳에서 로봇이 춤추고 드론이 하늘을 나는 모습에 감탄하고, 제빵과 요리 종목에서 장인의 손끝이 창조해내는 예술을 지켜보는 경험은 특별할 것이다. 이들은 모두 우리 주변의 평범한 학생이자, 미래의 엔지니어, 기술자, 예술가다.그들이 흘린 땀방울이 외롭지 않도록 따뜻한 격려와 응원을 보내는 것 만으로도 의미는 깊어진다. 기술 존중 사회, 숙련된 땀의 가치를 인정하는 사회는 결코 저절로 만들어지지 않는다. 그것은 우리 모두의 관심과 작은 실천에서 시작된다.이번 제60회 전국기능경기대회는 단순히 승패를 가르는 자리가 아니라, 기술과 인간의 관계를 새롭게 정립하자는 질문을 던지는 자리다. 과거 동메달을 따고도 쓴웃음을 지을 수밖에 없던 제자 같은 아이들이 더 이상 나오지 않도록, 광주의 빛처럼 이번 대회가 새로운 희망의 불씨가 되기를 기대한다. 아이들의 땀방울이 결국 우리 사회의 미래를 밝히는 빛이 되기를 바란다.