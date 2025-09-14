"전례 없는 위협" 베네수엘라 대리 대사, 미국 비판 '강경' 발언

큰사진보기 ▲이사벨라 카를로 쿠에로 대리대사13일 오후 157차 촛불집회에서 이사벨라 카를로 쿠에로 베네수엘라 대리대사가 발언을 하고 있다. ⓒ 김철관 관련사진보기

"더군다나 이는 라틴아메리카와 카리브해 지역에서 핵무기를 금지하는 조약인 틀라텔롤코 조약도 위반하는 것이다. 2014년부터 CELAC(라틴 아메리카 및 카리브해 공동체) 회원국들은 이 지역을 '평화지대'로 구성할 것을 합의했다. 그리고 분쟁의 평화적 해결, 대화 증진, 다자주의 등을 통해 물리력 행사와는 다른 방식으로 서로 간의 차이에서 발생하는 갈등을 해결하기로 굳게 결의했다."

"현재 마약 불법 거래는 카리브해가 아닌 태평양을 통해서 이뤄지고 있다. 1999년 헌법이 승인된 이후 베네수엘라에서 볼리바르 혁명이 시작된 지 25년이 지난 지금, 미국이 우리의 민주주의를 헐뜯는 논리를 구축했다. 인권 문제를 빌미로 베네수엘라 당국과 기관들이 범죄 조직인 것처럼 떠들어 왔다. 게다가 무려, 1천 건이 넘는 경제 제재로 베네수엘라 국민들을 고통스럽게 만들어 왔다. 이 모두는 불법적인 경제 강압 조치였다."

이사벨라 카를로 쿠에로 주한 베네수엘라 대리 대사가 13일 제157차 촛불집회 무대에서 "불법적인 경제 강압 조치에 이어 불법적인 마약 거래를 구실로 베네수엘라를 탄압하고 있다"고 미국 정부를 강도 높게 비판했다.이사벨라 카를로 쿠에로 주한 베네수엘라 대리대사는 13일 오후 6시부터 서울 광화문역 3번 출구 도로에서 열린 '내란청산-국민주권실현 촉구, 157차 촛불대행진' 집회 무대 올라 발언을 했다.먼저 그는 "미국 정부는 최근 전함 8척, 핵잠수함 1척 그리고 군사 물품을 카리브해, 특히 베네수엘라 북쪽 해안에 증파했다"며 "이는 국제 관계에서 위협을 가하거나 무력을 행사하는 것을 분명히 금지하고 있는 유엔 헌장을 명백히 위반하는 것"이라고 비판했다.그는 "최근 미국의 행태는 독립적이고 주권적인 국가에 대한 전례 없는 군사적 위협이며, 이는 강제적인 정권 교체를 목표로 하고 있다"며 "미국은 수년 전 이라크 침공 때처럼 군사 개입을 위해 거짓 주장을 펼치고 있다"고도 했다.이어 "미국은 이번에는 불법적인 마약 거래와의 전쟁을 구실로 삼으려 하고 있다"며 "베네수엘라가 마약 불법 거래에 대해 최선을 다해 싸우고 있는 것은 널리 잘 알려져 있는 사실이다. 베네수엘라가 마약 재배나 마약 제조가 없는 국가임에도 불구하고 미국은 마약 카르텔이 있는 나라라는 허황된 이야기를 지어내고 있다"고 비판했다.그는 "이제 미국은 그간의 경제제재 대신 마약과의 전쟁을 내세워 베네수엘라를 몰아붙이고 있다"며 "하지만 마약 소비와 자금 세탁이 정작 만연한 곳은 바로 아메리카 북부, 미국이라는 것을 전 세계가 알고 있다. 따라서 문제를 제대로 조사하려면 그곳부터 시작해야 마땅하다"고 지적했다.이어 "베네수엘라는 평화의 나라이다"라며 "유엔 창립 회원국 중 하나이다. 베네수엘라의 외교는 유엔의 모든 원칙을 따르고 있다"고도 주장했다.이어 발언을 한 정진우 목사는 "주권국가인 한국의 법치를 부정하고 내정간섭적 발언으로 미국이 얻을 수 있는 것은 아무것도 없다는 것을 정확히 전달하자"며 "겉으로는 하나님을 팔면서도 속으로는 친미사대주의 앞잡이 노릇을 한 썩은 종교인들의 악행을 이제 끝낼 때가 됐다고 분명히 전해주자"고 말했다.김재하 전국민중행동 공동대표는 "미국은 단지 317명의 우리 노동자를 연행한 것이 아니라 주권자인 전국민을 연행해 탄압한 것"라며 "일제가 식민지 조선 민중들에게 자행한 것과 하나도 다를 바 없다"고 비판했다.157차 촛불집회 격문을 통해서도 "만리타향에서 땀 흘리던 우리 국민은 불시에 불법체류자가 됐다"며 "헬기와 장갑차, 소총으로 무장한 병력이 마치 테러범을 진압하듯, 마약과의 전쟁에서 갱단을 소탕하듯, 그렇게 짓밟았다"고 미국 정부를 비판했다.이날 검찰개혁과 사법개혁을 강조한 무대 발언도 이어졌다.기조발언을 한 김은진 촛불행동 공동대표는 "내란당, 정치검찰세력, 국민 위에 군림하려는 그 어떤 조직도, 청산의 대상이지 협치의 대상이 아니"라며 "개혁의 대상이 개혁을 원하는 척, 방안을 말하는 척하면서 수사권을 요구하는 꼴이 가증스럽다"고 말했다.김수진 남양주촛불행동 공동대표는 "국힘당은 자신들의 생존과 이익을 위해 미국의 이익을, 대한민국의 이익보다 우선하고 매사에 미국의 눈치를 살핀다"며 "국익과 국민은 안중에 없고 미국에만 충성하는 미국의 노예 집단, 국힘당을 반드시 해산시키자"고 호소했다.진행자 김지선 서울촛불행동 공동대표는 "사법부가 사법권의 주체니, 국민을 위한다느니 등 헛소리를 하고 있다"며 "이 말은 검찰이 검찰개혁을 하겠다는 말과 진배 없다"고 비판했다.내란특별재판부 설치를 강조한 손익찬 변호사는 "우리 역사에 반민족행위자 처벌을 위한 반민특위법이 특별재판소였고, 이승만의 3.15 부정선거 가담자 처벌을 위한 특별재판소가 설치됐다. 5.16 쿠데타가 나서, 만들기도 전에 없어져 많은 분들이 잘 모를 것"이라며 "이처럼 나라의 질서가 무너져버린 특별한 상황에는 '특별재판부'에게 사법처리를 맡겼다"고 강조했다.이날 집회 참가자들은 '우리 국민 체포 감금, 미국을 규탄한다', '미국산 소고기 불매운동으로 응징하자', '주권모욕 경제침탈 700조 투자 철회하라', '조희대 지귀연을 탄핵하라', '내란세력 척결 위해 특별재판부 설치하라' 등의 구호를 외쳤다. 노래공연에 이어 촛불대행진을 진행했다.