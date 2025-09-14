제6회 충청지회 명인전 개막… "삶이 예술이 되는 순간"

큰사진보기 ▲제6회 충청지회 명인전 ⓒ 최미향 관련사진보기

한국예술문화명인총회 충청지회(지회장 최차열)는 12일부터 14일까지 사흘간 서산시문화회관 1~3전시실에서 '제6회 충청지회 명인전 – 삶이 예술이 되는 순간'을 개최한다.개막식에는 홍순광 서산시 부시장과 한명동 복지문화국장을 비롯해 충청 지역에서 평생을 바쳐 장인정신을 이어온 명인들이 참석했다.전시에서는 석조·서예·공예·회화·자수 등 다양한 분야의 작품이 선보여 시민들과 예술세계를 나누는 뜻깊은 자리가 되고 있다. 관람객들은 완성된 결과물 너머의 의미를 담은 작품을 통해 장인들의 시간과 노력, 그리고 삶이 예술로 빛나는 순간을 경험하게 된다.홍순광 서산시 부시장은 축사에서 "명인 여러분들께서는 오랜 시간 묵묵히 자신의 길을 걸어오시며 지역 문화예술의 계승과 창달에 중요한 교두보 역할을 하고 계신다"며 "작품에 담긴 열정과 정성이 우리 지역 문화의 뿌리이자 자산이라 생각한다. 이번 전시가 서산 시민들에게 큰 감동을 전하는 뜻깊은 자리가 되길 바란다"고 말했다.최차열 지회장은 "충청 지역은 예로부터 전통과 예술의 뿌리가 깊은 고장으로, 이번 전시는 그 맥을 잇는 명인들의 혼과 열정이 집약된 자리"라며 "각 분야 명인들의 노력과 시간이 담긴 작품을 통해 충청의 문화적 저력과 예술혼을 함께 느낄 수 있기를 바란다"고 밝혔다.이번 전시에는 최차열 지회장을 비롯해 김경자, 김일환, 김혜숙, 백영국, 백한선, 서복수, 안광오, 유성배, 이수희, 임춘자, 장영길, 주경자, 정갑훈, 최명규, 최설희 등 충청을 대표하는 명인들이 참여해 작품세계를 펼치고 있다.