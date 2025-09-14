"진짜 사장과 정부와 교섭해 모든 노동자의 노동기본권 실현하자"

큰사진보기 ▲민주노총은 13일 서울 시청역 7번 출구 일대를 비롯한 전국 곳곳에서 동시다발로 ‘진짜사장 교섭 쟁취, 모든 노동자 노동기본권 실현, 노정교섭 쟁취 9·13 민주노총 결의대회’를 진행했다. ⓒ 임석규 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲양경수 민주노총 위원장은 원청 및 노정교섭 쟁취와 더불어 모든 노동자들의 노동기본권 실현을 위해 하반기에도 투쟁을 이어갈 것임을 선언했다. ⓒ 임석규 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종호텔 고공농성장 등에서 사전대회를 마친 노동자들이 결의대회가 열리는 시청역 7번 출구 일대로 행진했다. ⓒ 임석규 관련사진보기

큰사진보기 ▲행진하며 결의대회 장소로 들어온 민주노총 조합원들이 '모든 노동자의 노동기본권 실현! 노정교섭 쟁취하자!'란 구호가 적힌 현수막을 들고 있다. ⓒ 임석규 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 결의대회에는 전국민중행동을 비롯한 시민사회단체와 진보정당들도 함께 대오에 합류했다. ⓒ 임석규 관련사진보기

큰사진보기 ▲김진희 민주노총 경기도본부장(좌측)과 김광호 민주노총 인천지역본부장(우측)이 결의문을 낭독하고 있다. ⓒ 임석규 관련사진보기

노조법 2·3조 개정 등 제도 개선을 이뤄내고 있는 전국민주노동조합총연맹(아래 민주노총)이 노동자의 권리 신장과 사회적 불평등 해소를 위한 하반기 투쟁을 결의했다.민주노총은 13일 전국 동시다발로 '진짜사장 교섭 쟁취, 모든 노동자 노동기본권 실현, 노정교섭 쟁취 9·13 민주노총 결의대회'를 개최했다.서울·인천·경기를 포함한 수도권 지역 노동자들은 각각 서울 중구 세종호텔 고공농성장을 비롯해 서비스연맹 사전대회가 열린 삼각지역, 금속노조·민주일반연맹 전국일반노조 사전대회가 열린 서울노동청 앞에서 사전대회를 진행한 뒤 오후 3시 서울 시청역 7번 출구 일대에 모였다.집결한 노동자들은 노조법 2·3조 개정 성과를 기반으로 ▲특수고용·플랫폼 노동자 권리 보장 ▲5인 미만 사업장 근로기준법 적용 ▲작업중지권 입법 ▲초기업교섭 제도화 등을 쟁취하는 데 힘을 모으겠다고 뜻을 모았다.또 미국 트럼프 정부의 관세폭탄·대미투자 강요와 최근 현대자동차그룹 메타플랜트 아메리카에서 일어난 대규모 이민 단속 사건을 강하게 규탄했으며, 민주주의 수호·내란세력 청산·조직 확대를 이뤄 오는 2026년에 대규모 투쟁을 전개할 것임을 예고했다.대회사에 나선 양경수 민주노총 위원장은 "노조법 2·3조 개정 등 노동자 권리 신장을 위한 투쟁의 성과를 바탕으로, 하반기에도 원청 교섭과 노정교섭 쟁취를 위해 힘차게 나아가겠다"며 "플랫폼·특수고용 노동자를 포함한 모든 노동자가 법의 보호를 받고, 노동자가 다치거나 해고 당하지 않는 세상을 만들기 위해 조직된 투쟁을 이어가겠다"고 선언했다.이어 발언에 나선 노동자들은 이전 윤석열 정부의 회계공시 및 타임오프 등 반노동 정책 철회와 홈플러스 매각 사태를 일으킨 MBK, 화재 난 한국옵티칼하이테크 공장 노동자들을 버린 일본 원청 닛토덴코에 맞서 투쟁을 승리로 이끌겠다고 결의를 보였다.또한 노조법 2·3조 개정을 이뤄낸 자신감을 토대로 모든 노동자들의 근로기준법 전면 적용과 단체협약 적용 확대, 초기업교섭 법제화, 작업중지권 입법 등 노동권을 신장하기 위한 제도 개선과 입법에도 전면으로 나설 것임을 다짐했다.한편, 서울과 마찬가지로 전남·울산·경남·강원·제주에서도 지역별 결의대회가 열렸으며 세종충남·전북·부산은 10일, 충북·대전·광주·대구·경북은 12일에 각각 진행했다.