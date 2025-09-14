과자와 케이크 집에서 농사를 짓는 까닭은?

큰사진보기 ▲집 모습 역시 어느 곳에서 본 적 없는 동화나 상상의 세계를 펼쳐 놓은 것 같습니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

▲바움쿠헨 케이크를 만드는 모습입니다. 만드는 과정을 보면서 사먹을 수도 있습니다. 왼쪽에 있는 것이 바움쿠헨 케이크입니다.

▲논과 밭 이곳저곳에는 사진을 찍을 수 있도록 꾸며 놓은 곳도 있습니다.

▲사람들이 논과 밭을 오가면서 여러 가지 과자나 바움쿠헨 케이크들을 체험해 볼 수 있습니다.

덧붙이는 글 | 박현국 시민기자는 교토에 있는 류코쿠대학에서 우리말과 민속학을 가르치고 있습니다.

11일 시가현 오우미하치망시에 있는 라코리나 과자 공장을 찾아갔습니다. 이곳은 넓은 논밭 둘레에 케이크 공장, 과자 공장이 있습니다. 농사짓는 모습을 보면서 과자나 케이크를 사먹거나 농사 짓는 것을 체험해 볼 수도 있습니다.원래 오우미하치망시에 있는 '클럽하리에'라는 바움쿠헨(Baumkuchen), 케이크 전문 공장과 케이크집이 있었습니다. 10여년전 클럽하리에 회사에서 오우미하치망시에 새롭게 체험형 과자집을 짓고 문을 열었습니다.과자나 케이크는 곡물을 원료로 만듭니다. 곡물은 농사를 지어야 얻을 수 있습니다. 과자, 케이크 – 곡물 – 농사 – 체험 등을 한 곳에 모아서 새로운 사업을 구상하였습니다. 이 때 프로덕트 디자이너로 잘 알려진 이탈리아 건축가 미카엘 드 루치(1951.11- , Michele de lucchi)를 불러서 사업 제안을 했습니다. 라코리나는 이렇게 탄생했습니다. 라코리나는 이탈리아 말로 '언덕'이라는 말입니다.주차장에서 건물로 가는 둘레 공간에는 키가 낮은 대나무로 사시사철 푸른 색을 즐길 수 있습니다. 둥근 원형 안에 벼농사를 짓는 논을 배치하고 논 바깥쪽에는 밭을 배치하여 토란, 부추, 생강, 오크라, 가지, 배추 들 여러 가지 푸성귀를 키웁니다. 논과 밭 바깥쪽에는 건물을 짓고, 안에서는 케이크나 과자를 만드는 모습을 보면서 그것을 직접 사서 먹을 수 있습니다.둘레 건물 지붕은 모두 잔디나 풀로 덮여 있습니다. 건물 안 디자인 역시 층에 따라서 흙이나 나무를 주 재료로 꾸몄습니다. 단순히 과자나 케이크를 사서 먹는 것에 그치지 않고, 자연 속에서 곡물이나 푸성귀가 자라고, 크는 모습을 보면서 몸으로 느끼면서 시간을 보낼 수 있도록 만들었습니다.사람은 하루 세끼 밥으로만 살 수 없습니다. 휴식도 필요하고, 새로운 먹거리를 찾아서 허기를 채우거나 끼니 사이에 간식을 찾아서 먹기도 합니다. 이때 먹는 것이 과자나 케이크입니다. 특히 라코리나의 모 기업인 클럽하리에는 바움쿠헨 전문 과자점입니다.바움쿠헨 케이크는 독일말로 나무 나이테라는 뜻입니다. 처음 동유럽이나 독일에서 만들어서 먹던 케이크입니다. 1900년대 초기 일본에 붙잡혀온 독일 포로 가운데 바움쿠헨 전문가가 있어서 일본에서 만들기 시작했다고 합니다. 다른 케이크보다 재료도 여러 가지 사용하고 만들기도 복잡하다고 합니다. 그런데 바움쿠핸이 일본 사람들의 입맛을 사로 잡아 일본 사람들의 국민 간식거리가 된 지 오래되었습니다.요즘 스마트폰은 나이 성별에 관계 없이 누구나 즐기며 시간을 보내는 필수 장난감이 되었습니다. 언제 어디서나 모든 사람들이 스마트폰을 손에서 떼어내지 못합니다. 단 한 순간 먹을 때만큼은 스마트폰이 손에서 떨어지기도 합니다. 이 먹는 공간, 먹을 것의 원료로서 곡물이나 푸성귀를 생산하는 농사와 그것을 가공하여 만드는 것을 주제로 라코리나는 영업을 이어가고 있습니다.