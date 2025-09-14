"중학교까지는 사주지 말자"… 청소년 스마트폰 프리운동 수원본부 출범

큰사진보기 ▲13일 수원평생학습관에서 열린 '청소년 스마트폰 프리운동 수원본부' 출범식에서 참석자들이 "폰OFF, 북OPEN", "STOP 사탕뇌"라고 적힌 팻말을 들고 구호를 외치고 있다. ⓒ 서창식 관련사진보기

큰사진보기 ▲13일 수원평생학습관에서 열린 '청소년 스마트폰 프리운동 수원본부' 출범식에서 안민석 명지대 석좌교수(공동대표)가 강연을 하고 있다. ⓒ 서창식 관련사진보기

큰사진보기 ▲13일 수원평생학습관에서 열린 '청소년 스마트폰 프리운동 수원본부' 출범식에서 참석자들이 기념 현판을 들어 보이며 출범을 선포하고 있다. ⓒ 서창식 관련사진보기

청소년 스마트폰 프리운동 수원본부가 공식 출범했다. 스마트폰에 빠진 아이들의 손에서 기기를 잠시 내려놓고, 학교·가정·지역사회가 함께 새로운 문화를 만들자는 취지다.출범식과 초청강연은 13일 오전 수원시 평생학습관 대강당에서 열렸다. 행사에는 안민석 명지대 석좌교수(스프운동 공동대표), 더불어민주당 염태영·김준혁 국회의원, 현근택 수원특례시 부시장, 지역 학부모·교사·교육단체 관계자들이 참석했다.이들은 출범선언문을 통해 ▲스마트폰 없는 학교 환경 조성 ▲중학교까지 자녀에게 스마트폰 구매 지양 ▲부모 스스로 스마트폰 사용 줄이기를 3대 실천 원칙으로 천명하며 "지역사회와 협력해 이를 전국으로 확산시키고, 교육 본질을 회복하는 문화를 만들어가자"고 밝혔다.염태영 의원은 "핸드폰 과의존은 단순히 아이들만의 문제가 아니라 우리 사회 전반의 문제"라며 "스마트폰이 교육과 일상에 미치는 영향을 줄이기 위해 지자체 차원의 대안 마련과 제도적 뒷받침이 필요하다"고 강조했다. 이어 "수원에서 시작된 이 운동이 전국으로 퍼져야 하며, 국회와 행정이 함께 나서 실질적 변화를 만들어야 한다"고 덧붙였다.김준혁 의원도 "스마트폰 관리는 단순히 기계를 빼앗는 일이 아니라 교육의 본질을 회복하는 출발점"이라고 강조했다. 그는 "교사·학부모·아이들 스스로 규칙을 만들고 자율적으로 실천할 수 있는 환경을 만들어야 한다"며 "교육 현장이 먼저 변화를 시도하고, 정치권이 이를 뒷받침해야 한다"고 말했다.강연자로 나선 안민석 교수는 해외 학교의 휴대폰 규제 사례와 국내 정책 변화를 짚으며 "중학교까지는 스마트폰을 사주지 않는 것이 바람직하다"면서도 "무조건적 금지보다는 아이들이 스스로 조절할 수 있는 자율적 환경을 마련하는 게 중요하다"고 강조했다.그는 "학교가 관리의 틀을 제공하되 아이들이 놀이·독서·체육 같은 대안 활동을 선택하고 즐기도록 지원해야 한다"고 덧붙였다. 안 교수는 가정에서 활용할 수 있는 '스마트폰 사용 계약서' 모델도 공개하며 "아이들이 주체적으로 규칙을 지키도록 돕는 교육적 장치"라고 소개했다.송정초등학교 5학년 이소윤 학생은 자신의 경험을 들려주며 사용 습관 개선의 중요성을 강조했다. 그는 "처음에는 스마트폰을 오래 쓰고 싶었지만 숙제를 마친 뒤에만 쓰기로 정하고, 시간을 기록하며 알람을 맞추니 훨씬 도움이 됐다"고 말했다.또 "부모님과 약속을 정하고, 학교에서 친구들과 챌린지를 하며 함께 줄여가니 혼자 할 때보다 수월했다"고 전했다. 이어 "스마트폰과 친구처럼 지내되 주인은 우리가 돼야 한다"며 "아이들 스스로 사용할 기준을 세우고 어른들은 그 과정을 옆에서 도와주면 좋겠다"고 덧붙였다.수원본부는 향후 고양·화성·강원 등 다른 지역으로 운동을 확산하고, 학교 규칙 표준화와 가정 매뉴얼 보급, 체육·놀이·문화 대안 프로그램 확대를 추진할 계획이다. 아울러 아동용 전용폰과 경고·차단 의무 강화 같은 제도 개선도 정부·의회와 협력해 모색하기로 했다.