"오지 마라" 병원에 누운 엄마의 노래, 그래도 가야 하는 이유

큰사진보기 ▲입원 중인 엄마지난 9일 산초를 따러 산에 갔다 넘어지며 척축 골절을 당한 엄마는 현재 병원에 입원 중이다. ⓒ 한선아 관련사진보기

큰사진보기 ▲엄마가 캐온 나물고비 나물 외 1 오른 쪽에 갈색 빛이 도는 것이 음지에서 나는 고사리과의 나물인 고비 나물이다. 고사리와 비슷하지만 고사리 보다 부드럽고 맛이 좋다. ⓒ 한선아 관련사진보기

"오지 마라 , 오지 마라. 바쁜데 왜 자꾸 오려고 하노? 오지 마라."

"엄마는 나 아플 때도 와서 다 해주고 애들 아플 때도 왔잖아. 그리고 다 해줬잖아."

"나는 집에 노니 그렇지."

"엄마는 안 놀 때도 다 해줬잖아!"

지난 9일 올해 칠순을 맞은 엄마가 병원에 입원을 했다. 엄마는 그 이틀 전에 산초를 따러 산에 갔다 사고를 당했다. 뒤에 있던 돌을 보지 못하고 디디면서 두어 바퀴 굴렀다고 했다. 병명은 척추 골절이었다.4년 전에도 엄마는 같은 별명으로 오랫동안 입원을 한 적이 있다. 엄마는 시골보다 촌이 더 어울리는 곳에서 나고 자랐다. 농부의 맏딸로 태어 난 엄마는 출생과 동시에 농사일을 덤으로 받았다. 살림 밑천이라는 첫딸의 이름값을 톡톡히 해 내며 농사일에 특화된 인재로 자란 엄마는 운명의 장난처럼 농부의 아들에게 시집을 갔다.24살 어린 엄마는 그때는 다 그렇게 해야 되는 줄로만 알았다고 했다. 그렇게 백골이 진토 될 정도로 시댁의 일꾼으로 손을 보탰다. 40살부터 구청 조리사로 취업을 했고 정년퇴직 전까지 워킹맘이라는 역할까지 더해지면 일복 많은 팔자의 진면목을 보였다. 그러나 엄마는 어떤 자리에서도 소홀하지 않았다.바쁜 아빠를 대신해 아빠의 몫까지 해내며 나와 동생을 길렀다. 자신의 다리 위에 우리 남매를 올려놓고 비행기를 태워 준 사람도, 스카이 콩콩을 탈 수 있게 잡아 준 사람도, 첫 씽씽카를 타는 것을 시켜 봐 준 사람도 엄마였다.내 '첫 울음'을 함께 한 엄마는 유년시절 내 인생의 모든 처음에 그림자처럼 함께였다. 엄마는 새벽부터 눈을 떠 '장금이'도 울고 갈 정도의 솜씨로 가족을 끼니를 준비하고 출근을 했다. 그러면서도 집안 대소사에 한치의 소홀함 없이 신경을 썼다.경제적으로 풍요롭지 않았다. 하지만 우리 남매는 고단한 엄마의 세월에 비례한 따뜻한 사랑을 받으며 자랐다. 나는 출산 후에 육아를 처음 하는 어린이가 되어 엄마에게 많은 것을 의지했다. 자식이란 게 참 사악하다. 내 몸이 아프고 힘드니 엄마 힘든 건 안중에도 없이 길 잃은 애 마냥 엄마를 찾아 댔다.우리 엄마 나 때문에도 참 힘들었겠다. 그 세월을 버텨온 엄마는 올해 70이 되었다.농사를 목숨처럼 여겼던 내 조부모님들이 모두 돌아가셨다. 엄마도 의무적으로 땅을 갈고 밭을 매지 않아도 됐다. 무료함을 이기고 즐거움을 찾기 위한 손일거리 차원의 농사일에 일손을 거들기 시작했다. 시골의 땅 (엄마의 친정)을 놀리기 마뜩잖았던 외삼촌이 여전히 생업과 농사를 병행하고 계신다. 엄마도 놀기 삼아 농사일을 거들고 농사 외 다른 일도 즐기신다.몸에 밴 습관은 관성처럼 엄마를 가만히 두지 못했다. 엄마는 봄이 오길 기다렸다 4월이 되면 나물을 캐러 온 산을 누비고 다닌다. 심마니처럼 분한 엄마는 진짜 삼산이 있을 법한 높고 깊은 앞산을 오른다. 나물이야 모르는 이들에게는 한낱 풀이지만 엄마의 눈에는 지천에 널린 약초이다. 캔 나물들은 맛있는 양념과 함께 버무려서 '봄나물은 약이다.'라는 슬로건과 함께 한 철 우리 집 밥상에 오른다.봄이 끝날 무렵 더워지기 시작하면 시골 동네 강으로 고동을 잡으러 다닌다. 고동을 가득 잡아 삶는다. 삶은 고동은 일일이 고동알을 다 깐 다음 얼갈이배추를 넣고 국을 끓인 후 가족들의 냉장고에 채워 준다. 간에 좋다는 고동국은 엄마손을 거쳐 맛도 일품이다.고동철이 다 끝나갈 무렵부터는 산초를 따러 다닌다. 지난 통화에서도 엄마는 산초를 따서 팔아 10만 원을 벌었다며 좋아하고 있었다. 산초 판 돈은 그저 거들뿐 엄마는 뭔가를 따고 캐고 생산하는 행위 자체를 즐기는 사람이다.아마 엄마는 하루를 그렇게 움직이며 자신의 쓸모를 확인하고 보람을 느끼는 것 같았다. 그것이 엄마의 작은 행복이었다.4년 전 첫 척추 골절 때 엄마는 중등도 골다공증 진단도 함께 받았다. 결코 호락호락하지 않았던 세월은 엄마의 뼈를 관통했던 것일까? 결국 골절된 뼈가 잘 붙어 아물 수 있게 척추 골시멘트 시술까지 받았다. 이번에도 역시 그때와 같이 2주 후 척추 골시멘트 시술을 받아야 한다.엄마에게 꼼짝 않고 누워 있으라는 처방이 내려졌다. 아빠와 동생네 부부 나와 남편까지 우리 가족은 모두 일을 한다. 하지만 혼자 고생할 엄마가 걱정이 되어 동생과 돌아가면 엄마를 돌보러 병원에 다니고 있다. 돌본다는 건 그냥 말이다. 특별히 우리가 할 수 있는 일도, 해야 할 일도 없다. 물을 떠 주고, 쓰레기를 버려 주고, 말 동무 해 주는 정도뿐이다. 자꾸 가서 말을 걸어 엄마를 더 피곤하게 하는 건 아닌지 모르겠다.아침에 늘 그렇듯 엄마에게 전화를 걸었다. 퇴근 후 가겠다는 말에 엄마의 '오지 마라' 노래가 시작 됐다.엄마는 허허 웃었고 나는 코끝이 찡했다. 슈퍼우먼 같던 엄마는 이제 평범하고 약한 할머니가 되었다. 엄마가 없는 친정 집은 온기 빠진 방처럼 서늘했다. 그 집에서 옆구리가 허전한 아빠 역시 자나 깨나 엄마 걱정 뿐이다.얼마 전 엄마의 칠순 잔치 때 엄마에게 건강만 하라는 메세지를 담은 영상을 만들어 올렸었다. 부모님이 무탈하게 하루를 보내는 게 그저 고맙고, 감사한 일임을 새삼 느낀다.이번 골절 사고로 엄마의 즐거움이 저물지 않길 바란다. 산을 타고 산나물을 캐며 느끼던 엄마의 사소한 희열이 계절이 바뀌고 시간이 지나도 머물길 바랄 뿐이다.