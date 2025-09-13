윤석열 파면 150일만에 거리에서 외친 '내란잔당 해체'

큰사진보기 ▲9월 13일 오후 창원시청 옆 도로에서 열린 집회. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲전옥희 경남여성연대 대표. ⓒ 금속노조 강연석 관련사진보기

큰사진보기 ▲월 13일 오후 경남도청 정문 앞에서 열린 농민대회. ⓒ 권지민 관련사진보기

큰사진보기 ▲9월 13일 오후 경남도청 정문 앞에서 열린 농민대회. ⓒ 권지민 관련사진보기

"내란정당 국민의힘 해체.""노조법 2-3조를 비롯한 사회대개혁은 이제 시작."노동자‧시민들이 12‧3 내란사태로 윤석열 전 대통령이 국회 탄핵 가결에 이어 헌법재판소에서 파면된 지 150일만에 다시 거리에 나서 외쳤다. 내란세력청산 사회대개혁 경남행동(상임공동대표 이병하)이 13일 오후 창원시청 옆 최유덕장군상 앞 도로에서 "다시 광장으로"라는 구호를 내걸고 "내란‧외환청산 사회대개혁 경남대회"를 연 것이다.앞서 같은 장소에서 홈플러스살리기 경남대책위는 "홈플러스 공동 투쟁", 민주노총 경남본부는 "결의대회"를 열었다. 농민단체들은 경남도청 앞에서 "농민대회"를 연 뒤 결합했다.경남행동은 현장에 설치된 확성기를 통해 나오는 윤석열‧김건희씨의 목소리를 들으며 집회를 시작했다. 사회를 맡은 김준형 경남진보연합 집행위원장은 "내란은 끝나지 않았다"라며 한덕수 전 총리의 구속영장 기각 등을 거론하며 사회대개혁을 강조했다.전옥희 경남여성연대 대표는 발언을 통해 "민주주의를 바로 세우기 위해 매일 같이 광장에 나섰던 그 간절함이 4월 4일 윤석열 파면으로 사라지셨느냐. 우리는 지난한 빛의 항쟁 과정에서 그나마 똑똑한 사람들이니 객관적으로, 상식적으로 판단할 것이라 믿었던 사법부가 오로지 자신의 권력 유지만을 생각하는 집단임을 확인하고 또 확인했다"라고 말했다.이어 "검찰은 무소불위의 권력기관이 되어 있었고, 윤석열은 이런 검찰을 등에 업고 대통령이 되어 오로지 자신만을 위해 권력을 휘두르고, 국민들을 학살하려 했다. 진정한 내란 종식을 위해서는 이 악랄한 검찰의 힘을 빼야 한다. 수사와 기소로 정치질을 하며 주권자를 무시하는 저들을 완전히 소멸시켜야 한다"라고 덧붙였다.전 대표는 "가장 유능한 정치인은 바로 우리 시민들이다. 여전히 남아있는 내란 잔당들을 뿌리째 뽑아내기 위해서 우리 시민들이 나서야 한다"라며 "거대한 국가폭력에도 촛불과 응원봉으로 함께 맞섰던 그 간절함을 안고, 내란을 완전히 청산시키는 역사를 써 내려가야 한다"라고 강조했다.전옥희 대표는 "각자가 사랑하는 것들을 지키기 위해, 민주주의를 지키기 위해 윤석열을 파면시킨 우리의 내일은 오늘과 달라야 한다. 내란잔당들을 철저히 고립시키고, 압도적인 시민의 힘과 단결 그리고 폭넓은 연대로 새로운 세상을 열어내야 한다"라며 "흔들림없는 검찰개혁으로 내란을 끝장내자. 시민의 힘으로 내란잔당 청산하고 새로운 세상 열어내자"라고 외쳤다.강인석 금속노조 경남지부 거제통영고성조선하청지회 부지회장은 "불완전하지만 노조법 개정을 위해 20여년 동안 많은 열사 동지들을 보내드려야 했다. 함께 싸워 온 여기 계신 동지 여러분, 정말 욕봤다"라며 "우리는 지금 역사의 전환점에 서 있다. 수십년 억눌려 있던 비정규 노동자의 권리를 바로 세우기 위해 투쟁해 온 결과, 우리는 마침내 부족하지만 노조법 2·3조 개정이라는 역사적 성과를 쟁취했다. 이 성과는 단순한 법 조항의 수정이 아니라, 우리 사회 구조를 바꾸는 사회대개혁의 첫걸음이다"라고 말했다.강 부지회장은 "노동운동의 단결과 연대가 더없이 중요하다. 같은 사용자를 두고 교섭이 열리게 됨은 총자본의 반격에 총노동이 선제 공격을 해야 한다. 지금이야말로 정규직 비정규직 구별 혹은 차별말고 함께 투쟁해야 한다. 어느 한 부문의 승리로 끝내지 않고, 전체 노동자의 삶을 변화시키는 힘으로 확대해야 한다"라며 "노조법 개정의 성과를 현장으로, 사회대개혁을 노동자의 힘으로, 동지들과 함께 가자"라고 외쳤다.집회 참가자들은 "내란잔당 해체"를 외치며 창원시청‧의회 앞을 돌며 거리행진했다.앞서 열린 민주노총 경남본부 집회에서 김은형 본부장은 "지난 12‧3 윤석열의 내란사태 이후 가장 큰 충격적 장면은 최근 조지아주에서 한국노동자 317명을 체포연행, 구금하는 장면이었다"라고 말했다.김 본부장은 "한국 기업들이 최근 몇 년간 미국 공장 건설에 쏟아부은 돈은 1000억 달러가 넘으며, 한-미 관세협상 타결로 약속한 투자금은 3500억 달러이다.이는 우리나라가 지난 60여 년간 미국 시장에서 거둬들인 누적 무역흑자 4500억 달러와 딱 맞먹는 금액이다. 그것을 한방에 털어 넣었다"라며 "한국경제를 통으로 받치는 것과 다름 없는 굴욕적 대미투자이다"라고 설명했다.이어 "이에 걸맞게 미국은 한국노동자들에 대한 극진한 대접은커녕 중무장한 단속반이 장갑차와 헬기를 동원해 허리에 사슬을 채우고 손과 발에 수갑을 채워 연행, 구금하는 만행을 저질렀다"라며 "이것이 그토록 외쳐대는 혈맹, 동맹이자 실용외교란 말이냐. 한국 노동자들의 인권을 짓밟고 구금한 트럼프 정부에게 사과와 재발방지 약속을 받고 굴욕적 대미투자를 중단해야 한다"라고 덧붙였다.김 본부장은 "우리가 만들고자 하는 것은 바로 누구도 차별당하고, 착취당하지 않고, 안전한 세상. 자주와 전쟁이 아닌 평화와 통일, 평등한 세상이다"라며 "다시 머리띠를 매고 이땅 모든 노동자의 노동기본권 쟁취를 위해, 사회대개혁 실현을 위해 투쟁해 나가야 하고, 민주노총이 선봉에 설 것"이라고 강조했다.참가자들은 "모든 노동자의 노동기본권 쟁취를 위해 더욱 힘차게 전진하자"라는 제목의 결의문을 통해 "민주주의 수호와 내란 세력 청산에 헌신한 민주노총에 대한 기대와 지지를 조직 확대 사업으로 연결하여 2026년 투쟁을 힘있게 준비하자"라고 다짐했다.전국농민회총연맹 부산경남연맹, 전국여성농민회총연합 경남연합은 이날 오후 경남도청 정문 앞에서 "내란농정 청산, 경남도 농민수당 인상쟁취, 경남농민대회"를 열었다.농민들은 결의문을 통해 "진짜 대한민국, 국민주권 시대를 열겠다는 이재명 정부에서도 농민의 주권은 거저 주어지지 않는다. 역사적으로 증명했듯 농민의 권리는 우리가 쟁취해야 한다"라고 다짐했다.이들은 "진주농민항쟁과 동학농민혁명, 그리고 신자유주의 개방농정에 맞섰던 농민들의 찬란한 투쟁의 역사가 바로 그 증거다. 우리는 언제나 스스로 길을 만들었고 걸어왔다"라며 "내란농정 청산하고 '농망장관' 송미령을 끌어내리자"라고 외쳤다.또 농민들은 "농민생존권 외면하는 수확기 쌀 방출 즉각 중단하라", "식량주권 포기하는 CPTPP 재가입 즉각 중단하라", "농업의 공익적 가치 보장하는 경남 농민수당 인상하라"라고 요구했다.