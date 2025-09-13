아까운 공짜 빗물을... '가뭄' 강릉을 살리는 길

강릉에 모처럼 단비가 내렸다. 1,000㎡의 면적에 평균 100㎜ 정도, 약 1억 톤 이상의 빗물이 쏟아진 것이다. 이는 강릉시민이 1년 동안 사용하는 수돗물 2200만 톤의 네 배가 넘는 양이다.
그러나 오봉댐 저수율은 미미하게 오르는 데 그쳤고, 시민들은 여전히 제한급수에 시달린다. 빗물이 이렇게 넘쳐나는데도 물부족 사태가 끝나지 않는다는 것은, 단순한 기상 문제가 아니라 물 관리 정책의 실패를 보여주는 단면이다.
빗물이 충분히 내렸는데도 도심의 파란 빗물배수관을 통해 남대천으로 그대로 흘러들었다. 지금의 시스템은 빗물을 자원으로 보지 않고, '빨리 버려야 할 물'로 취급한다. 그러나 환경부가 제정한 '물관리기본법'에는 강수(빗물)를 물순환 관리의 출발점으로 삼아야 한다고 명시되어 있다. 법은 있는데, 현장은 그대로인 셈이다.
강릉 남대천 강변에서 만난 물과생명 강원지부 회원은 쏟아져 나오는 빗물을 보며 이렇게 말했다.
"그토록 기다리던 비가 왔는데, 이렇게 다 버려지는 걸 보니 허무하고 안타깝습니다. 평소엔 그냥 흘러가나 보다 했는데, 이번 물부족 사태를 겪고 나니 빗물이 새삼 다르게 보이더라고요. 이렇게 버려 놓고 또 물이 없다고 비싼 대책만 내놓는 건 정말 잘못된 일 아닙니까? 환경부의 법에도 빗물을 관리하라고 되어 있는데, 왜 안 하는 건지 꼭 묻고 싶습니다."
빗물을 모아두면 농업용수, 생활용수, 심지어 재난 시 비상 식수로도 활용할 수 있다. 하지만 지금의 물 정책은 여전히 대규모 댐 건설이나 해수담수화 같은 '공급형 대책'에만 의존한다. 비가 오면 강으로 버리고, 가뭄이 오면 다시 하늘만 바라보는 구조. 이 악순환은 "기후위기 시대의 물관리 철학이 근본부터 잘못되었다"는 사실을 드러낸다.
강릉시민 문천수 씨는 비싼 대책의 부작용을 우려했다.
"해수담수화나 지하댐 같은 시설을 짓는다고 해도, 결국 그 비싼 유지관리비는 다 우리의 상하수도 요금으로 돌아오는 것 아닙니까? 그건 선물이 아니라 짐이 되는 거죠. 차라리 공짜로 떨어지는 빗물을 모아 쓰면 큰 비용 없이도 해결할 수 있습니다. 왜 쉬운 길을 두고 먼 길만 고집하는지 이해할 수 없습니다."
그의 지적은 단순한 불만이 아니라, 지속 불가능한 대책보다 빗물 활용이 훨씬 합리적이라는 현실적 문제 제기였다.
이제는 다른 길을 가야 한다. 산에는 물모이를 두어 산불을 막고 지하수를 살려야 한다. 도시는 학교, 체육관, 마을회관 같은 건물의 지붕마다 빗물그릇을 설치해 생활용수와 비상용수를 확보해야 한다.
이미 좋은 사례도 있다. 서울 광진구의 스타시티 아파트 단지는 빗물을 모아 조경·청소·화장실 용수로 활용해 수도 사용량을 크게 줄였다 (상습 침수 지역의 빗물을 모았을 뿐인데, 이런 결과가
, https://omn.kr/2eaqc). 서울대학교 39동 건물도 지붕 빗물을 모아 화장실 용수로 쓰면서 관리비 절감 효과를 거두었다(서울대 공대 39동 지하에 250톤 물 모아둔 이유
, https://omn.kr/2dsdi). 이런 성공 사례는 빗물 활용이 공상적 이야기가 아니라 실현 가능한 현실적 대안임을 증명한다.
중앙정부와 지자체는 더 이상 책임을 미룰 수 없다. 가정과 학교, 기업도 함께해야 한다.
가정: 절수형 변기·빗물저장조 설치
학교·마을: 빗물교육과 실천
기업: 빗물활용을 ESG 경영의 핵심으로
모두가 함께할 때, 한국은 "빗물을 버리는 나라"에서 "빗물을 지키는 나라"로 바뀔 수 있다.
덧붙이는 글 | 빗물은 하늘이 내린 가장 민주적인 선물이다. 이번 강릉의 경험은 “물 부족은 강수 부족이 아니라 관리 부족”이라는 사실을 다시 확인시켜 준다. 법에 명시된 빗물 관리조차 외면한 채 값비싼 대책만 내놓는 현실, 이제는 시민들이 직접 묻고 답을 요구해야 할 때다.