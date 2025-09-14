딸아이와 함께한 버스 여행, 소소한 도전의 가치

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲버스 이미지 ⓒ litvinov on Unsplash 관련사진보기

"엄마, 가까운데라도 버스 타고 가보면 안 돼? "

"초등학생되면... 조금 더 크면 타자."

"치, 꼭 타보고 싶은데."

"그럼 시간이 좀 여유로운 날 그땐 꼭 타자."

'노선이 조금 다르다 해도 최대한 집과 가까운 곳에 내려걸으면 되지, 뭐.'

'그래, 집으로 가는 버스가 아니면 중간에 내리지 뭐.'

"학생, 어디까지 갈 거야, 안 내려?"

'집까지 돌아가려면 얼마나 돌아가야 할까.'

"엄마, 다음에는 두 발 자전거에 도전해보고 싶어."

딸아이는 두려움이 많다. 길을 잃을까 봐, 다시 돌아오지 못할까 봐 낯선 모험은 피하고 본다. 도전하지 않으면 아무 일도 일어나지 않음을, 어떤 실패도 성공도 없음을 경험으로 알려주고 싶었다. 책과 인터넷을 뒤진 끝에 '소소한 도전으로 성취를 맞볼 기회를 주라'는 결론에 도달했다. 마침, 시내버스를 타본 적 없는 딸아이가 버스를 타보고 싶다며 졸랐다.며칠 달래 보다가 결국 간절함에 백기를 들고 말았다. 새로운 경험을 통한 소소한 성공이 아이에게 좋은 시너지를 내줄 거라 내심 기대하는 마음도 없지 않았다. 먼저 20분 거리에 있는 가까운 문구점부터 가보기로 했다. 신이 난 딸아이 입이 순식간에 귀에 걸렸다. 아기양처럼 폴짝폴짝 뛰는 아이와 달리 오랜만에 타보는 버스라서 살짝 긴장되었다.정류장에는 멍하니 앞을 응시하거나 동행인과 조곤조곤 이야기를 나누는 사람, 폰만 뚫어져라 보는 사람 등 다양한 삶이 적당한 거리와 기다림 속에 있었다. 몇 분의 기다림 끝에 버스가 도착했다. 아이바람대로 맨 뒷자리에 자리를 잡았다. 솜털이 보송한 딸아이와 불혹의 엄마는 노래도 부르고 장난도 치며 지루함을 달랬다.몇십 년 전, 콩나물시루 속 버스는 지루한 이동수단에 불과했다. 세월이 흘러 딸아이와 함께 탑승한 버스는 새로운 경험과 추억을 쌓는 꿈의 이동수단으로 변신했다. 봄꽃보다 환한 아이얼굴을 보니 함께 하길 잘했다는 생각이 들었다.학창 시절에는 버스를 타고 등하교를 했다. 집과 학교까지 거리는 제법 멀어 최소 두 번은 버스를 갈아타야 했다. 시골마을이라 버스를 한 번 놓치면 한두 시간 이상 기다림은 정해진 수순이었다. 하루는 영원 같은 시간이 너무 지겨워 노선도 꼼꼼하게 확인하지 않은 채 도착한 버스에 냉큼 올라탔다. 버스노선이 거기가 거기 아닐까라는 막연한 확신으로 자신을 다독였다.지금으로선 상상할 수 없는 긍정에너지가 어디서 용솟음친 걸까. 차창 밖에는 누런 벼가 고개를 숙인 채 두런두런 수다를 떨고 있었다. 파란 하늘은 붉게 물들기 시작했고 유리창에는 나른한 햇살이 하품을 하며 눈 맞춤을 했다.당당한 속엣말과 달리 심장은 연신 사방을 두리번거렸다. 하나 둘 손님이 내리자 만차로 출발한 버스가 반쯤 빈 도시락처럼 한산해졌다. 교차로에 다다를 때면 버스 머리방향을 살피며 내릴 정류장을 가늠했다.이번에 내릴까. 다음 정류장에 내릴까. 누군가 정차버튼을 누르면 몇 번이고 엉덩이가 들썩거렸다. 몇 번의 승하차를 반복한 끝에 드디어 내려야겠다 마음먹었다. 그러나 가는 날이 장날이라 했던가. 버스가 갑가기 생경한 커브길로 접어들었다. 숨죽이고 있던 불안이 삽시간에 큰 불꽃으로 번졌다.심장이 롤러코스터 타듯 오르락내리락거렸다. 내릴 타이밍을 몇 번 놓친 사이 버스는 종점에 이르렀다. 차 안에 남은 사람은 나 밖에 없었다. 백미러로 비친 운전기사 눈빛이 따끔거렸다.그제야 주섬주섬 책가방을 챙겨 내렸다. 낯선 동네다.정처 없이 터덜터덜 걸어갔다. 다행히 얼마 걷지 않아 정류장이 보였다. 다시 돌아가려면 또 달려온 만큼 시간이 걸리겠지만... 덕분에 집으로 가지 않는 버스를 하나 알게 되었다!그동안 두려움과 나이를 탓하며 얼마나 많은 기회를 흘려보냈을까. 현실과의 숨바꼭질도 이만하면 됐다. 담장 밖을 나와 술래가 되어도 좋을 시간이다. 마흔 늦깎이에 배운 자전거, 1년 전 다시 시작한 글쓰기, 그리고 이제야 제대로 채우기 시작한 삶. 이젠 내가 술래가 되어 꼭꼭 숨은 꿈을 찾아갈 차례다.버스 타기에 성공한 아이 얼굴이 성취감으로 빛났다. 다음 도전 목록을 종알종알 읊기 시작했다. 도전 리스트가 늘어날수록 푸릇한 줄기가 자라났다. 해보지 않은 일과 낯선 도전은 여전히 두렵지만 맞잡은 손과 변치 않는 응원이 있는 한 행진은 계속될 것이다.미미한 도전일지라도 언젠가는 열매가 열린다. 설사 열리지 않으면 어떤가. 무엇인가 시작했다는 것 만으로 삶의 밑줄은 충분한 의미로 남는다. 먼 훗날 어느 날에는 훌쩍 자란 아이가 주름진 손을 이끌어 새로운 세계와 도전으로 데려갈지도 모른다.