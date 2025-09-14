[홍성] 치열했던 유소년 드론 축구, '학생·학부모 열띤 응원'…안타까움과 환호 교차

큰사진보기 ▲주말인 13일, 홍성 광천읍 충남드론항공고 체육관에서 만？16세？이하？초·중학생으로 구성된 12개 팀이 출전해 ‘2025년？홍성군？유소년？드론 축구대회’가 개최됐다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲드론 축구는 드론을 조종하는 사람이 플레이어가 되어 공 모양의 드론을 골문에 넣어 승부를 가르는 경기다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲각 학교와 동호회 명예를 걸고 출전한 학생들은 드론을 조정하며 상대방 골문으로 향하는데 집중하면서, 득점할 때마다 때로는 탄식과 환호가 하루종일 체육관을 울렸다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘2025년？홍성군？유소년？드론 축구대회’에 출전한 선수들이 경기에 집중하고 있다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘2025년？홍성군？유소년？드론 축구대회’에 출전한 선수들이 경기에 집중하고 있다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲치열한 경기가 진행되면서 드론이 뜨거워지자 학생들이 에어컨으로 열을 식히고 있다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 대회에서 금상은 서산시 유소년드론교육센터 SYD 원, 은상은 아산시 청소년교육문화센터 빅토리, 동상은 서산시 유소년드론교육센터 SYD와 아산시 청소년교육문화센터 빅토리 ZERO가 수상했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

주말인 13일, 홍성 광천읍 충남드론항공고등학교 체육관에서 '2025년 홍성군 유소년 드론 축구대회(아래, 드론 축구대회)'가 개최됐다.홍성군이 주관한 이날 드론 축구대회에는 충남 지역에서 만 16세 이하 초·중학생으로 구성된 12개 팀, 79명(선수 65명, 지도자 14명)이 출전해 결승전까지 모두 19경기가 열렸다.드론 축구는 드론을 조종하는 사람이 플레이어가 되어 공 모양 드론을 고리 모양의 골문에 넣어 승부를 가르는 경기다.이날 기자가 찾은 충남드론항공고 체육관은 이른 아침부터 각 팀이 두 개의 경기장에서 치열한 대결을 벌였다.이번 대회는 대한드론축구협회가 주관했으며, 공인 심판이 경기를 운영해 공식 경기 규정에 따라 진행됐다.이번 대회는 경기규칙은 3분 3세트로 조별 리그를 거쳐 8강, 준결승, 결승으로 이어지며, 금상(1팀)·은상(1팀)·동상(2팀)이 시상됐다.특히, 각 학교와 동호회 명예를 걸고 출전한 학생들은 드론을 조정하며 상대방 골문으로 향하는데 집중하면서, 득점할 때마다 때로는 탄식과 환호가 체육관을 울렸다.참가 선수뿐만 아니라 학부모들도 각 팀의 구호와 박수로 응원했다. 그래서일까. 경기가 치열해지면서 드론이 뜨거워지자 선수들은 휴식시간을 이용해 에어컨 바람으로 열을 식히기도 했다.결승전에는 서산시 유소년드론교육센터 SYD 원과 아산시 청소년교육문화센터 빅토리가 맞붙어 세트스코어 2대0(23-19, 25-14)으로 서산시 SYD 원이 이겨 금상을 차지했다. 아쉽게도 패한 아산시 청소년교육문화센터 빅토리는 은상을 차지했다.동상은 서산시 유소년드론교육센터 SYD와 아산시 청소년교육문화센터 빅토리 ZERO가 수상했다.홍성군에 따르면 이번 대회는 충남드론항공고등학교가 주최하는 '2025 충남 중학생 상상이룸 드론 한마당'과 연계해 진행하면서, 유소년 드론 레포츠 활성화와 저변 확대를 목표로 하고 있다.특히, 드론 산업을 지역 특화 산업으로 육성할 계획을 가지고 있는 홍성군은, 이번 대회를 교육과 기술, 공동체가 융합된 의미 있는 행사로 평가하고 있다.이날 경기장에서 만난 민원지적과 박종연 과장은 "이번 대회는 청소년들에게 미래 기술 체험과 진로 탐색의 기회를 제공"하고 "지역사회 참여를 활성화하는 계기가 될 것"이라고 설명했다.그러면서 "향후 (드론대회를) 정례화와 다양한 프로그램 확대할 예정"이라며 "이를 통해 홍성군을 드론 교육·체험의 중심지로 발전시켜 나갈 계획"이라고 덧붙였다.또한, 이날 경기장을 찾은 이용록 군수는 "(드론 축구대회는) 유소년들에게 신개념의 드론 레포츠를 통한 경기와 건전한 여가선용에 도움이 될 것"이라면서 "첨단기술을 체험하며 순발력과 판단력을 키우는 것은 무엇보다 중요하다"며 "드론 축구대회를 통해 큰 꿈을 키우는 계기가 되도록 응원한다"며 참가 선수들을 격려했다.