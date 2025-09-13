'단비' 내린 강릉, 아파트 제한급수 방식 개선해 혼란 줄인다

큰사진보기 ▲하루 전날(9월 12일) 배포된 급수시간 안내문. 기존 안내와 달리 일부 아파트는 급수 시간이 변경되면서 주민들이 혼란을 겪었다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲아파트별 차별화된 물 공급으로 일부 주민들은 불만을 제기했다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲오봉댐 유입수인 왕산천 물이 오봉저수지로 흘러들고 있다. 단비로 불어난 강물이 메마른 저수지로 향하며, 극심한 가뭄 속에서도 생활용수 확보에 희망을 주는 장면이다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲단비 소식에 하루 운반급수가 중단되자, 주문진 강북종합운동장에 정차해 잠시 휴식을 취하는 소방차. 그동안 하루도 빠짐없이 강릉 지역에 생활용수를 공급하던 소방본부의 노고가 느껴지는 장면이다. ⓒ 진재중 관련사진보기

사상 최악의 가뭄을 겪고 있는 강릉시가 제한급수 중인 아파트 113개 단지에 대해 상수도 공급 시간을 알리는 안전 안내문자를 발송했다.강릉시는 안내문자를 통해 "제한급수 시행 중인 아파트(113개소)에 대한 상수도 공급은 오늘부터 오전과 오후, 각각 6시부터 9시까지 3시간씩 이뤄진다"고 공지했다.강릉시는 지난 6일 아파트와 대형 숙박시설 123곳에 대한 제한급수를 시작했지만, 아파트별 급수 시간이 다르고 돌발 단수로 주민들의 불편과 혼선이 이어졌다. 특히 일부 신규 아파트는 제한급수 시행 5일 후인 11일부터 단수 조치를 받으면서 형평성 논란이 불거지기도 했다. 오래된 아파트는 녹물과 짧은 급수 시간, 신규 아파트는 하루 3시간 급수, 일반 주택과 상가는 단수 대상에서 제외되면서 주민들의 불만이 커졌다.이에 강릉시는 13일 아파트 제한급수 관계자 회의를 열고, 저수조 100톤 이상 아파트를 대상으로 하루 두 차례(오전 6~9시, 오후 6~9시), 각 3시간씩 동일한 시간대에 급수하기로 결정했다.한편 12일부터 내린 단비로 오봉저수지 저수율이 소폭 상승했다. 13일 오전 10시 기준 저수율은 12.1%로 전날보다 0.6%포인트 올랐다. 평년 71.4%에는 미치지 못하지만 7월 23일 이후 52일 만에 상승세를 보였다.오봉저수지 유입구인 왕산천 상류 강릉 닭목령 80.5㎜, 왕산 74㎜, 도마천 유입 도마 70.5㎜ 등 영향권에는 70~80㎜의 많은 비가 내렸고, 이는 약 60일 만에 기록된 강수량이다.농어촌공사는 예상보다 많은 비가 내렸고, 저수지 유입에는 시간이 걸리는 만큼 저수율이 점차 더 오를 것으로 전망했다.단비 소식에 시민들은 소셜네트워크서비스에 오봉저수지 모습을 공유하며 반가움을 나타냈다. 한 시민은 "비가 이렇게 고마울 수가 없다"며 하늘에 감사함을 전했고, 농민들은 "남은 농작물이 결실을 맺을 수 있도록 비가 더 내리길 바란다"고 말했다.하루도 쉬지 않고 물공급에 매진해온 강원도소방본부는 비가 14일 새벽까지 이어질 것으로 예상됨에 따라 이날 운반급수를 중단하고 모처럼 휴식을 취하고 있다.단비로 강릉 시민들은 모처럼 안도감을 느끼고 있다. 특히 예상보다 많은 비가 내리면서 생활용수 핵심 공급원인 오봉저수지 저수율은 12.1%로 전날보다 0.6%포인트 상승, 위기의 10%대에서 서서히 회복되고 있다.