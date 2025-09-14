아파트 유휴공간, 주민 문화거점으로… 인천 서구 문화충전소 리모델링

큰사진보기 ▲피플엠과 주민, 국회의원, 구의원, 서구청 공무원 등 지역 관계자와 주민들이 함께 자리해 리모델링을 축하했다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲인천 서구 제58호 문화충전소(피플엠 제2합주실) 리모델링 기념 고사식 모습 ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲리모델링 기념 가족사랑 음악회에서 피플엠 소속 ‘노네임(No Name)’ 밴드팀이 공연을 선보이고 있다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

큰사진보기 ▲주민들이 함께 공연을 즐기며 지역공동체 문화의 새출발을 함께 했다. ⓒ 김홍의 관련사진보기

아파트 유휴공간을 합주실로 사용하던 곳이 음악과 웃음으로 가득 찼다. 인천 서구 경서동 태평샹베르1차 아파트 내 '서구청 제58호 문화충전소'로 지정된 피플엠 제2합주실이 서구사회적경제마을지원센터의 추천과 인천시 마을공동체만들기 지원센터의 지원을 받아 최근 리모델링을 마치고 주민들이 음악과 문화를 함께 즐길 수 있는 작은 문화 사랑방으로 다시 문을 연 것이다.지난 13일에는 이를 기념해 입주민과 지역 주민이 함께하는 '가족사랑 음악회'가 열렸다. 행사는 리모델링 기념 고사식 후 이어진 공연에서 직장인 음악동호회 피플엠(People M)에 속한 6개 팀과 주민 공연팀이 무대에 올라 2~3곡씩 준비한 음악을 나누며 이어졌다. 주민들은 함께 노래하고 박수를 치며 새 공간의 첫날을 따뜻하게 축하했다.행사를 주관한 피플엠은 기후변화캠페인, 헌혈캠페인 등 지역사회에 긍정적인 영향을 전하고 있는 음악동호회다. 이날 현장에 함께한 서구청 관계자는 "피플엠은 문화충전소 운영의 모범사례"라고 평가하며 이번 리모델링의 의미를 강조했다.또한 인천 서구을 국회의원과 구의원, 동장을 비롯한 지역 관계자들도 참석해 주민들과 함께 리모델링의 의미를 나누고 축하를 더했다.한영민(태평샹베르1차 입주자대표)은 "마을에 마음껏 음악을 즐길 수 있는 공간이 생겨 삶의 질이 훨씬 풍부해졌다"며 "앞으로도 이곳에서 다양한 문화 활동이 이루어지길 기대한다"고 소감을 전했다.조영훈(피플엠 회장)은 "합주실은 단순히 연습만 하는 곳이 아니라 주민들이 서로의 소리를 채워주며 어울리는 공간"이라며, "앞으로 합주와 공연뿐 아니라 AI를 활용한 교육, 사진과 그림 전시 등 다양한 프로그램으로 함께하는 공동체 문화가 자라나길 바란다"고 말했다.'문화충전소'는 인천 서구가 민간 및 공공의 문화 공간과 유휴공간을 지역주민과 공유해 주민들이 거주지에서 쉽게 문화예술 활동을 할 수 있도록 조성한 공간이다. 피플엠 제2합주실 역시 이런 취지로 지정됐으며 이번 리모델링을 통해 주민 친화적인 공간으로 한층 업그레이드 됐다.음악과 함께하는 마을의 특별한 하루는 리모델링을 축하하는 자리였지만, 동시에 앞으로 이어질 지역공동체 문화의 출발을 알리는 무대이기도 했다.