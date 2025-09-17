달군 쇠붙이로 찢어 죽여 노량진에 묻힌 사람들

큰사진보기 ▲사육신 묘역 홍살문과 불이문.바로 옆이 큰 도로와 접해 있음에도 이곳은 다른 세상인 듯하다. ⓒ 이병철 관련사진보기

"성삼문 등은 오늘날의 난신(亂臣)이나, 후세에는 충신(忠臣)이다." (숙종실록 63권)

큰사진보기 ▲사육신 신도비의 비문과 총탄 자국.한국전쟁 중 피아간 치열한 전투가 벌어졌을 것이다. 저 비석은 누굴 막아 주었을까 ⓒ 이병철 관련사진보기

큰사진보기 ▲의절사, 사육신 사당.어두운 저 속에는 총 일곱 분의 위패가 모셔져 있다. 1970년대 후반, 콘크리트로 지어졌다. ⓒ 이병철 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 논산의 성삼문묘, 일지총.팔도로 조리돌림당하던 그의 다리 하나가 묻혔다 해서 일지총이라 한다 ⓒ 이병철 관련사진보기

큰사진보기 ▲성삼문이 묻힌 성씨지묘.무덤 안이 실체여서 기리는 것이 아니라, 기리기 때문에 실체가 있는 듯하다. ⓒ 이병철 관련사진보기

큰사진보기 ▲노들역 가는 길의 사육신 묘역.저 위 언덕에서 이렇게 수백 년을 내려다보고 있었을 것이다 ⓒ 이병철 관련사진보기

2000년대 초반쯤이었다. IMF의 그림자가 아직 짙던 그 시절, 막 대학을 졸업한 지인은 겨울의 신림동으로 들었다. 그리고 몇 년 뒤에는 노량진으로 옮겨갔다. 그즈음 저녁을 같이 하자는 연락이 왔다. 소위 '고시촌' 부근에서 만나 함께 저녁을 먹었다.고시촌엔 우리보다 젊은 사람이 더 많았지만, 비슷하거나 더 위인 이들도 있었다. 그들의 눈빛은 형형하거나 생기 없거나 둘 중 하나였다. 어느 쪽도 편치 않았다. 식사는 술자리로 이어졌지만 눈빛들은 여전했다. 난 취하지 못했고, 그 뒤로 그곳에서 만날 약속을 하지 않았다. 시간이 좀 지나서는 다행히 그럴 필요는 없어졌다.노량진에 대한 내 기억은 이것이 전부다. 이날처럼 그곳을 목적지로 나선 적이 그간 없었다. 곧 가을일 것 같은 지난 토요일, 13일 아침이다. 내내 지상 위를 달리는 전철의 지붕 위로 비가 내렸다. 물방울과 습기로 흐려진 창밖은 휴일과 상관없이 끊임없이 움직이고 있었다.이젠 역사공원의 일부가 된 사육신 묘역으로 들어선다. 홍살문이 그 입구다. 붉은 주칠을 하고 머리에는 날카로운 화살까지 이고 있다. 그 안에 무엇이 있건 신성한 것이고, 감히 범접할 수 없다는 경고의 표지다. 저 너머로는 과연 어떤 이야기가 담겨 있을까. 짐짓 옷매무새를 챙기고, 있지도 않은 문턱을 조심스레 넘었다.길 오른편 담장 밖은 바로 큰 도로다. 지금 시간에도 지나는 차량은 분주했다. 하지만 불과 수 미터 떨어진 이곳은 마치 산사로 가는 길 한 토막처럼 싱그럽다. 쓸쓸함은 가을이 깊어지길 기다려야 할 듯하다. 이 푸르름은 바로 저 앞, 솟을삼문 형태의 불이문과 뜻이 다르지 않으니, 가을의 붉은 기운에도 꺾이지는 않을 것 같다.불교 사찰에서 만나는 '불이문'은 친근하다. 생과 사, 중생과 부처, 번뇌와 깨달음이 본디 둘이 아닌 하나라는 가르침이다. 유교적 메타포에서 불이(不二)는 자못 낯설다. 이곳의 불이는 '충신은 두 임금을 섬기지 않는다'라는 의미다. 저 안에 있는 사당의 이름이 '의절사(義節祠)'인 것과 맥이 통한다.다만, 모진 고문과 곧 닥칠 죽음 앞에서도 초연했던 그들 사육신의 모습에서 생과 사가 다르지 않음의 또 다른 실재를 본다. 비록 목숨은 난도질 당했으나, 그 푸른 이름은 여전히 살아 있기 때문이다. 수양도 죽은 성삼문을 앞에 두고 이리 말했다고, 후대의 기록은 전한다.계단을 올라 열려 있는 불이문의 오른쪽을 통과해 들어갔다. 짙은 풀내음이 가는 빗줄기를 타고 순간 몰려왔다. 반기는 기색이면 다행이련만, 한 걸음씩 천천히 걸었다. 문 너머 바로 왼쪽으로 육중한 사모지붕의 비각이 보인다. 그 안에는 1782년(정조 6년)에 건립한 짙은 회색의 비석 하나가 '유명조선국육신묘비(有名朝鮮國六臣墓碑)'라는 이름을 품고 있다. 잿빛 표면에 흰색 총탄 자국이 군데군데 뚜렷하지만, 돌도, 그 위에 새겨진 뜻도 모두 함께 강건하다.바닥에서 한 단을 높여 여러 층의 계단을 올리고, 다시 높은 기단을 쌓아 계단을 이었다. 무릎에 걸리는 무게 만큼 마음도 덩달아 무거워진다. 높은 기단 위에 활짝 핀 팔작지붕을 얹고 있는 사당 의절사. 길이 남을 이름을 가진 분들을 향한 우리 시대의 현창(顯彰)이다. 하지만, 건물의 화려함도 역사의 비극을 가리기엔 역부족인 듯, 열려 있는 안쪽은 침묵으로 어두웠다.현실의 사정으로 피우지 못하는 커다란 향로를 앞에 두고 눈을 감았다. 잠시 고개를 숙여 대신한다. 이젠 눈을 들어 어두운 그 속에 드신 분들을 응시한다. 붉은 단 위로 검은 색 상자 일곱 개가 놓여 있다. '사육신'을 지칭하는 성삼문, 박팽년, 하위지, 유응부, 유성원, 이개 여섯 분과 김문기 공의 위패가 그 안에 깃들어 있을 것이다.거사는 그들의 동지였던 김질의 밀고로 발각되었다. 새로운 왕 세조 앞에 끌려 나온 상왕의 신하들은 뜻을 굽히지 않았다. 감히 상상 못할 고문이 가해지고, 그 생명은 이미 위협 받았다. 달군 쇠붙이로 다리를 꿰고 팔을 잘라냈다. 그들은 얼굴빛 하나 변하지 않았다고 했다. 그리고 사지가 찢겨 모두 죽임을 당했다.갈기갈기 찢긴 그들의 육신은 이제 저잣거리에 효수되어 본보기가 되었다. 아무도 그것을 거둘 수 없었다. 그 순간 그들 역시 대역죄인이 되기에. 그래도 한 스님이 나섰다. 전해진 이야기로는 생육신의 한 사람인 김시습이 그 주인공이라 하나 사실을 확인하기는 어렵다.아마도 그 일은 밤사이 벌어진 일이다. 이미 만신창이가 된 육신의 조각들을 손으로 긁어모아 빠르게 움직였다. 도성에서 한강 남쪽에 이르는 최단 거리를 달려 지금의 용산에서 강을 건넌다. 그리고 남단 노들나루 부근에 가까스로 그들을 묻었다. 그런 험한 일에 거드는 손이 있을 리 만무했다. 날이 밝기 전에 그 일은 이루어져야 했다. 서둘러야 했다. 멀리 갈 수 없었다. 그래서 강 건너 도성 지척인 지금의 노량진, 얕은 언덕에 그들은 묻히게 되었을 것이다.그 절박함의 힘이었을까. 그들이 이곳에 있다는 이야기는 곧 잊힐 듯하다가도 끊기지 않았다. 그리하여 지금 이 자리에 누워 오늘을 바라보고 있다. 사당 뒤편에 난 작은 문을 지나 묘소로 오른다. 바로 위 언덕에 김씨, 박씨, 유씨, 이씨의 묘 네 기가, 왼편 조금 아래로는 류씨, 성씨, 하씨의 묘 세 기가 있었다. 한 기씩 발걸음을 옮기며 모두 둘러본다. 그리고 다시 아래쪽 묘소 중앙의, '성씨지묘'라 쓰인 무덤 앞에 섰다. 매죽헌 성삼문의 무덤이다. 세조에게 가장 큰 분노와 동시에 안타까움을 주었던 이다.충남 홍성이 고향인 그는 이미 젊은 시절부터 세종의 총애를 받는다. 집현전 학사로서 그는 천재성을 발휘했고, 훈민정음 창제를 위해 명나라 요동 땅을 열세 번 다녀오기도 했다. 그런 그가 문종의 고명대신으로, 나이 어린 단종의 앞날을 의탁 받게 된다. 하지만 그 누가 알았을까. 그가 그 왕의 옥새를 수양에게 건네는 소임을 맡게 될 줄을.그날 이후 그는 새로운 왕 수양이 내린 곡식은 단 한 톨도 목에 넘기지 않았다. 창고에 깊숙이 쌓아두었고, 그 높이에 맞춰 마음속 칼날은 더욱 날카로워졌다. 마침내 그 칼을 빼들었으나, 하늘이 허락하지 않았다. 추국장으로 끌려온 그는 이제 임금인 수양을 '나으리'라 불렀다.그가 이날 이곳으로 나를 오게 했다. 아니, 논산 어느 후미진 골짜기에서 우연히 만난 일지총(一枝塚) 속의 그가 나를 이끌었다. 조선 팔도를 돌며 조리돌림당하던 그의 다리 하나를 묻었다 하여 일지총이다. 그 앞에서, 그의 죽음이 얼마나 처절했는지, 처음인 듯 깨달았다. 관념으로만 떠돌던 사육신이 비로소 실체로 다가왔다.그와 함께 그들 모두 그러했다. 어느 누구도 스스로 세운 절개를 꺾지 않았다. 수양의 그릇됨을 준엄히 꾸짖었다. 그러나 그로 인해 오백이 넘는 생목숨이 끊기고, 그들 아내와 딸들은 첩으로, 노비로 분배 되었다. 갓난쟁이도 예외는 없었다. 왜였을까. 그들이 한 일은 과연 그럴 만한 가치가 있는 일이었을까. 그 지독한 고통과 삼족이 멸해지는 파국을 너무도 잘 알고 있었을 텐데 그들은 왜 그런 선택을 한 것일까.이미 왕은 바뀌었다. 이제 그 왕에게 충성해도 역사는 나무라지 않았을 것이다. 그 역시 충(忠)이 아니던가. 아니다. 그리되면 충은 맹목이 된다. 충은 의(義)로 향하는 수단이지 애당초 목적이 아니다. 사육신은 그걸 너무도 잘 알고 있었다. 그들이 충으로 이루고자 했던 것은 올바름이었다. 그러나 새 왕은 올바르지 않았다.그들의 죽음은 세상이 그러해야 할 마땅한 이치에 대한 처절한 증명이었다. 불의한 힘이 올바름을 짓이기는 세상에서, 무엇이 옳은지 피로써 알려준 쾌거였다. 그렇게 그들이 세워 놓은 기준은 죽지 않았다. 오히려 시대를 관통하는 거대한 규범이 되어 이 땅의 정신사에 뿌리내리고 사람들 가슴에 박혔다.그래서 그 어두운 시대, 어떻게 살아야 하는지 알고 행할 수 있었다. 왜란 때 의병과 의승군이 그러했고, 구한말 이래 의병과 독립군이 또한 그러했다. 한국전쟁과 비극의 현대사를 거치면서도 우린 그 규범에 따라 기어이 모두 이겨내고 살아내었다. 그 순간 순간 우리는 바로 '사육신의 선택'을 한 것이다.'성씨지묘'라 쓰인 비석을 향해 가볍게 목례를 하고 몸을 돌렸다. 순간 이른 풀벌레 소리가 요란스럽다. 그 소리는 언덕 밖에서 들려오는 현생의 소음과 섞여 묘한 불협화음을 자아냈다. 사당 지붕 저 건너 회색빛 하늘을 바라본다.저 아래로는 그 하늘을 이고 있는 '고시촌'이 있을 것이다. 지금도 그 눈빛들은 형형하거나 생기 없거나 둘 중 하나일지 모른다. 좇는 목표 역시 같으면서도 어쩌면 또 다를 것이다. 다만, 한 번쯤 '내 목표는 어디를 향하고 있나'라는 질문을 해보면 어떨까. 그리고 가끔은 고개를 들어, 그 눈빛들로 이곳 하늘 아래의 푸르름을 바라보았으면 좋겠다.하늘은 여전히 흐렸지만 빗방울은 멈춘 것 같다. 다리가 무거워, 돌아가는 길이 오늘은 좀 멀게 느껴진다. 노들역 가는 길에 눈길을 던지니 언덕 위 그들도 이곳을 내려다보고 있는 듯했다.