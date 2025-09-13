[사진] 가을느낌 물씬, 거제 바닷가 팜파스 그라스 보고 가세요

큰사진보기 ▲바닷가에 길게 늘어선 팜파스 그라스. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲길고 좁은 잎에 깃털같은 커다란 이삭이 활짝 피었다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲남부면 갈곶리에 있는 신선대. 신선들이 내려와 풍류를 즐긴 곳이라 하여 신선대라 이름붙였다 한다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲거제 바다를 배경으로 바람에 나부끼는 팜파스 그라스의 모습이 독특하고 멋진 풍경을 자아내고 있다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲거제 바다와 팜파스 그라스. 멀리 해금강이 보인다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲바다를 앞에 두고 팜파스 그라스가 핀 길을 걸었다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲거제 도장포마을 안쪽에 있는 바람의 언덕 ⓒ 김숙귀 관련사진보기

한낮의 더위는 여전하지만 아침 저녁으로 부는 바람이 선선하게 느껴지는 요즘이다. 12일, 거제에 멋진 풍경을 볼 수 있는 곳이 있다기에 찾아갔다.거제 바람의 언덕 근처에 있는 리조트에 도착하여 차를 세우고 바다로 향한 긴 계단을 내려갔다. 눈앞에 푸른 바다와 키가 큰 억새가 보였다. 나는 활짝 핀 팜파스 그라스가 늘어선 길을 천천히 걸었다.팜파스 그라스는 남미에서 온 벼과의 여러해살이풀로 키가 2~3m 까지 자란다. 잎은 길고 좁으며 잎 위쪽 커다란 이삭에 늦여름부터 가을까지 꽃이 핀다. 바다를 배경으로 베이지색 우아한 깃털 같은 이삭이 바람에 나부끼는 모습은 정말 독특하고도 아름다웠다.신선들이 내려와 풍류를 즐긴 곳이라 하여 이름붙였다는 신선대도 바로 앞에 있다. 멀리 해금강도 보인다. 번잡함이 가시고 다시 차분해진 바다가 반갑기만 하다. 근처에 있는 바람의 언덕에도 올라보았다. 사람들이 풍차를 구경하고 있다. 이름그대로 바닷바람이 세차게 불어온다. 모처럼 원없이 바다를 마주했다. 가을이 곁에 와있다.