'국민참여부 설립'의 다섯 가지 시대적 요구

과연 똑똑한 이재명 대통령이다. 전 대통령 윤석열씨와는 하늘과 땅 차이다. 문제는 여기에 있다. 대리권력자의 능력이 이렇게 편차가 큰 것은 정치시스템에 구멍이 나 있기 때문이라고 본다. 어느 대선에서는 똑똑한 자가 선출되고 다른 대선에서는 그렇지 못한 자가 선출되어 나라를 이끌어가는 시스템이라면 주권자인 국민은 불안할 수밖에 없다. 대리권력은 본질적으로 확률게임으로 전락되어 있는 것이다.
그렇다면 직접 의사결정에 참여하면서 중지를 모으는 아테네 방식이 불가능한 것인가? 아니다. 이젠 시대적으로 가능해졌다. 5천만이 마치 5천명인 듯 중지와 합의를 통해 의사결정하는 것이 기술적으로 가능해졌다. 시간도 걸리지 않고 투명하게 합의하는 과정을 뒷받침하는 기술시대가 도래한 것이다. 그렇다면 대리권력체제의 결함을 충분히 보완할 만하다.
필자는 지난 7월 시민언론 민들레에 기고('행정-입법-사법부에 국민참여부라는 네 다리 밥상')에 이어서, 국민참여부(국민주권부) 설치가 어째서 시대적 요구를 담는 일인지 하나하나 얘기한다.
1. 주권자 국민의 팽창하는 내발적 권력의지, 즉 참정권을 담는 그릇이 필요
세상이 좁아졌다. 게다가 SNS라는 성능 좋은 발신무기도 저마다 장착하고 있다. 누구나가 누구나에게 쏠 수 있는 시대가 된 것이다. 마치 서부영화의 건맨처럼, 가히 권력의 팽창시대다.
우리는 아직 권력의 정체를 모른다. 집단구성원들이 의사결정을 위임함으로써 성립하는 존재인 권력은 그 자체는 비이성적인 존재다. 흔히 '권력호르몬'이라고 하기도 한다. 감정이 이성보다 힘이 있는, 호르몬이 흐르는 세계다. 그러기에 견제 받지 않는 권력은 반드시 남용된다. 우리는 최근의 윤석열뿐 아니라 동서고금의 사례에서 무수히 보아왔다.
유럽을 거쳐 미국에서 확립된 3권분립은 왕래가 어려웠던 서부개척시대에 국민을 대리하여 통치할 수밖에 없었던 시스템이다. 유럽은 이미 직접민주주의 시대가 만개한 지 오래다. 웬만하면 국민투표로 결정한다. 지방마다 의회가 있고 의사개진이 자유로움에도 아테네식 직접민주제가 다양하게 발휘되고 있다. 가까운 대만도 그러하다.
우리는 좁은 국토에서 5천만이 긴밀하게 살면서도 대리권력에만 의사결정을 모두 맡기고 있다. 이미 선진국이 되어버린 국민들이 의사표현을 하다가 막히니 사건들이 터진다. 문민정부가 들어선 이후에도 광장에서 촛불로 두 번이나 정권을 갈아엎었다. 선거만으로는 안된다. 선거로 선출되는 대리권력만으로는 참정권에 대한 본능적 욕구를 충족할 수 없다. 여차하면 터지는 것이다. 지구촌 도처가 그렇다.
2. 국제정세속의 올바른 의사결정ㅡ 주권자 국민이 직접 책임지기
노무현 대통령 시절의 이라크파병문제로 온 국민이 뜨거운 논의를 하던 것이 엊그제 같다. 그런 와중에 그는 고독하게 결단을 내렸다. 이젠 그래서는 아니된다. 주권자 국민이 직접 의사결정을 해야 한다. 스위스나 대만 같으면 국민투표에 붙였을 것이다.
열강속의 한국은 격랑을 만난 듯 위태롭다. 지난 80년동안 줄곧 그래왔다. 특히 미국은 150여년전 신미양요부터 인연이 이어져왔고, 지금 이 순간에도 우리에게 많은 선택을 강요하고 있다. 그 무게는 대리권력이 감당할 수 있는 수준을 넘어섰다. 미국정세의 변동이 우리에게 시시각각으로 스트레스를 주고 있다.
사드문제, 전시작전권 등은 말할 것도 없고 중국-대만 무력 갈등시 한국의 선택을 강요하고 있는 것은 커다란 과제다. 마치 격랑 위를 항해하는 것 같다. 대리권력자의 선택을 조마조마하게 지켜볼 수 없는 사안들이 속속 등장하고 있다.
이젠 한반도 평화 그리고 동북아의 궁극적인 안정을 위해서는 주권자 국민이 직접 의사결정 해야 한다. 그래야 미국이 함부로 대하지 못할 것이다. 제대로 하자면 중요한 사안에 대해서는 국민투표가 필요할 것이고 그것을 발의하고 논의하고 준비하는 장치가 있어야 할 것이다.
3. 백년대계로 대처해야할 의사결정에의 수요증대
독일이 탈원전을 선언하던 2011년, 그 추진주체는 17인의 윤리위원회였다. 그 위원회가 8주에 걸쳐 회의를 진행하였고 마지막에는 9시간 생방송으로 국민들과 직접 교신하면서 공론화하였다. 그 여론이 연방의원들에게 가감없이 전달되어 압도적 찬성으로 탈원전이 결정된 것이었다.
오스트리아와 이탈리아와 대만은 국민투표로 탈원전을 결정했다. 메르켈 혼자의 결정이 아니다. 그런데 독일은 왜 윤리위원회인가? 원전에서 나오는 핵폐기물이 후손에게 희생을 강요하는 존재라는 의미에서 윤리에 저촉되기 때문이라는 것이다. 당대의 국민 모두가 책임져야 할 사안인 것이다.
이런 시대를 횡단하는 중대한 사안을 그동안 우리는 대리권력자들이 임의로 의사결정했다. 원리적으로 이치에 맞지 않는 결정이다. 중단도 재개도 국민투표로 결정한 덴마크처럼 원전관련 의사결정은 반드시 국민의 의사를 물어야 한다. 이젠 바로 잡아야 한다.
이런 사안이 한 둘이 아니다. 지난해 8월 헌법불합치 결정이 있었던 전임정부의 기후대책이 대표적인 사례다. 세대를 넘어 모든 영역에 걸쳐 영향을 주는 기후대책도 국민의 의사결정이 필요한 부분이다. 교육도 마찬가지다. '서울대10개만들기' 공약은 내세웠지만 제대로 추진을 하자면 국민적 합의를 거치는 과정이 필요하다. 말그대로 교육백년대계이기 때문이다. 대리권력에만 맡겨둘 수는 없다.
우리는 이런 시대를 초월한 사안에 대한 국민적 합의를 모으는 장치가 필요한 것이다. 추첨제 시민의회는 이런 일을 잘 할 수 있다. 시민의회라는 장치를 국민참여부(국민주권부)가 운영하는 것이다.
4. 사법권이라는 헌법구조상의 결함의 구조적 개선과 왜곡된 결과물의 치유
내란사태를 거치면서 87년 헌법의 제101조 사법권 조항이 근본적으로 잘못 적용되고 있다는 생각이 들었다. '사법권은 법관으로 구성된 법원에 속한다'면서, 법관을 규정하는 법률에는 주권재민의 개념이 온데간데없다. 이 폐해는 모든 분야에 영향을 주고 있다.
원래 주권자인 동료시민만이 재판할 수 있다는 것이 아테네의 헬리아이아(Heliaia)의 정신이다. 이를 이어받아 미국 독일 일본 프랑스 모두 시민이 재판에 참여하는 배심제와 참심제가 운영되고 있다. 하지만 한국은 20여년전 '국민참여재판' 제도를 도입해놓고는 유명무실하게 운영해왔다. 그 바람에 공정하지 못한 판결로 인권이 유린된 사례가 부지기수다. '국민참여재판'의 전면적 시행은 필수다.
이를 위한 입법과 개헌은 반드시 해야하지만, 이제까지 잘못 판결한 사건에 대해서는 재심이 청구될 수 있도록 하는 것이 주권재민의 이치에 합당하다. 그런 일을 공정하고 투명하게 진행할 수 있는 시민법정이 반드시 필요한 것이다. 그렇다면 그 시민법정은 국민참여부(국민주권부)에서 운영하여야 할 것이다.
5. 공유부(共有富) 시대를 앞당길 국민참여부(국민주권부)
한국은 그동안 도시개발과정에서 국가가 땅장사를 하면서 땅값 집값 앙등을 부추기더니 국민 다수를 부동산 앙등의 공범으로 만들었다. 그 부를 소수가 독점하는 현상까지 발생한다. 가령 강남땅값이나 역세권땅값은 국가공동체가 노력한 결과로 상승한 것인데, 소수가 그 결실을 독점하고 있다. 공유부(共有富)의 독식인 것이다.
맨하탄은 어떻게 했는가? 1970년대 허드슨강변 매립지 12만평의 배터리파크시티는 매립조성후 뉴욕시가 토지를 임대로만 공급했다. 그리하여 50년이 지나니 임대료가 금값이 되었다. 뉴욕시의 재정에 엄청난 도움을 주는 공유부가 된 것이다.
이미 소유된 토지의 공유부를 회수하는 방식은 보유세를 늘리는 방식이다. 서울은 뉴욕에서 납부하는 수준의 1/4~1/9이다. 뉴욕처럼 제대로 징수하는 게 옳다. 가령 '똘똘한 한 채'도 금융담보능력에 의해 경제적 혜택을 보고 있으니 세금징수에 예외를 두면 안된다.
공유부에는 금융공유부도 있다. 한국은행이 지급준비금을 보증해주는 시스템에 의해 사기업인 민간은행은 장부상 대출을 통해 화폐발권력을 갖게 되고 거기에서 얻어지는 이자수입은 말 그대로 현대판 '봉이 김선달'이다. 국가가 보증하는 신뢰시스템에 의해 획득되는 수입이니 이것은 공유부에 해당한다. 적절한 수준에서 반드시 회수 되어야 한다.
재생에너지도 마찬가지다. 온 국토가 공짜 원료를 획득하는 공간이다. 그중에서도 공적인 공간 여기서 획득되는 에너지는 기본적으로 공동의 부, 즉 공유부다. 비용과 적정이윤을 제외한 이득은 공유부인 것이다.
이처럼 공동체가 보유해야할 부는 공유부인 것이다. 하지만 이제까지 그 부를 독식해온 것이 기득권이다. 공유부는 막대한 규모다. 제대로만 환수하면 토마피케티의 비관적 전망인 '세습자본주의'와 결별할 수 있다. 자본주의는 내버려두면 공유부 독식구조가 강화되면서 필연적으로 양극화를 치달을 수밖에 없다. 사회를 지탱하는 이념으로는 한계가 있는 것이다.
그 기득권 경제는 기존의 대리권력들의 지지 위에 존재해왔다. 그러기에 대리권력에만 맡겨서는 그 공유부를 회수할 수 없다. 그 공유부를 제대로 환원시키려면 주권자 국민이 직접 나서지 않으면 안된다. 기존의 권력구조로는 불가능하다.
공유부는 자본주의의 구조적 결함을 극복하는 대안이다. 한반도 통일시대에 남북한의 질적 결합을 담보해주는 경제비전
이기도 하다. 그 공유부시대는 앞당길수록 좋은 것이다. 가만히 있으면 불가능하다. 기존의 권력구조에서 주권자가 직접 의사결정에 가담하는 권력구조로 재편하지 않으면 안된다. 그게 국민참여부(국민주권부)의 기본 역할이다.