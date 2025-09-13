국토종주 때 땅끝마을서 꼭 들러야 하는 코스 두 곳

AD

큰사진보기 ▲끝과 시작의 만남 땅끝점부산에서 남파랑길을 걸어오신 분과 해남에서 고성까지 걸어갈 사람들이 땅끝점에서 만났다. ⓒ (사)사람길걷기협회 관련사진보기

큰사진보기 ▲땅끝점 일출땅끝점에서 보는 일출. 기대하지 않았던 일출이라 더 황홀하고 감격스러웠다. ⓒ (사)사람길걷기협회 관련사진보기

큰사진보기 ▲희망의 손땅끝을 찾는 사람들이 희망을 기원하고 간직하고자 조성된 조형물 ⓒ (사)사람길걷기협회 관련사진보기

9월 8일, 해남의 일출 시간이 오전 6시 11분이다. 땅끝점에서 일출을 맞기 위해 일찍 일어났다. 국토종주 짐을 꾸려서 6시에 한반도의 끝이자 시작점인 땅끝점에 도착했다.땅끝점은 사자봉 아래 해안 절벽 아래에, 숙소가 있는 땅끝마을에서 약 1km 거리에 위치해 있다. 예전엔 이곳에 가기 위해 산 비탈에 낸 숲길을 아슬아슬 걸어가야 했지만 지금은 절벽 위로 데크 길이 놓여 빨리 편하게 왔다.날이 흐려 일출 장면은 볼 수 없지만 모두 비장한 마음으로 우리가 갈 목적지인 고성 방향을 향해 묵념하듯 섰다. 이 땅의 주재 신에게 국토종주의 시작을 고하고 무사안전을 기원하는 '비나리' 의식을 진행했다.각자 완주의 각오와 다짐의 시간이기도 했다. 앞으로 내딛는 곳마다 발걸음마다 이 기원이 가는 길을 환히 비추는 빛이 되길, 가다가 힘들어도, 갈 길 몰라 헤메일 때도, 때마다 되살아나는 힘이 되기를 바라고 또 바랐다.오늘은 우리 사단법인 사람길 성이사님도 자리에 함께 했다. 이사님은 75일 전 부산 오륙도에서 남파랑길을 출발해 이곳 땅끝점까지 1470km를 걸어오셨다. 내년 봄까지 코리아둘레길을 완주할 목표를 갖고 계신다. 79세의 나이에 단지 놀라운 차원을 넘어선 결기와 걷기 사랑, 삶을 대하는 태도로서 열정이 모습 자체에서 묻어나는 분이다.걸어갈 사람들의 희망과 다짐, 걸어온 분의 성취와 보람이 이곳 땅끝점에서 만났다. 우리 국토의 땅끝점이 끝과 시작을 상징하듯, 우린 그렇게 새로 시작하고 마감하고 다시 시작하면서 인생을 산다.출발식을 한 후 땅끝마을을 향해 발길을 돌리는 찰나, 아! 해가 뜨고 있다. 한반도 땅끝은 특별하고도 장엄한 일출과 일몰을 모두 볼 수 있는 곳이다. 그러나 변화무쌍한 일기와 해무가 많이 끼는 탓에 이렇게 완전한 원형의 일출을 보기란 쉽기 않다. 어제까지 비가 내리고 오늘도 비가 예고돼 있어 나 역시 포기했던 일출 장면이라 감격이 더 크게 밀려온다.좋은 기운이 국토종주단에 함께 하고 있다는 생각이 든다. 잔뜩 낀 구름 사이를 뚫고 잠시 연출되는 비경을 눈에 담기 위해 한동안 그 자리에 정지된 듯 서 있었다. 해가 선명하게 섬들 사이로 떠오르며 길게 금빛 윤슬 띠를 드리운 바다 위로 작은 어선 한 척이 지나가는 그림 같은 풍경이 펼쳐지고 있다.국토종주를 출발하면서 땅끝마을에서 꼭 들르는 코스가 있다. 땅끝점에서 다시 땅끝마을로 돌아오면 바다 위 두 바위 사이로 해가 뜨는 맴섬과, 땅끝마을 비석이 있는 땅끝항 앞 광장이 그 한 곳이다. 2월과 10월엔 바다 위에서 정확히 맴섬의 두 바위 사이로 떠오르는 일출을 볼 수 있다.또 한 곳은 한반도 모양의 정원을 지난 곳, 땅끝마을회관 앞에 있는 땅끝희망공원이다. 이 공원은 이름 그대로 새로운 시작을 위해 땅끝을 찾는 많은 사람들의 희망을 대변해 주는 곳이다. 두 손을 합장한 모양의 큰 조형물 사이를 지나며 소원을 빌고 각자의 다짐을 할 수 있도록 '희망의 손'이 설치돼 있다.출발 전 마지막 할 일이 아침식사다. 5시 전부터 깨어나 7시가 다 되도록 이곳저곳을 다니다 보니 배가 고프다. '여기조아' 식당이 이른 시간부터 아침식사를 제공한다. 정갈한 반찬에 얼큰한 한우국밥으로 아침을 잘 먹었다.땅끝마을은 그나마 식당이 있지만 이곳을 벗어나면 한동안 식당을 볼 수 없다. 식당 사장님께 사정을 해 보았다. 요즘은 여름철이라 식당마다 밥을 많이 해 두지도 않고 특히 반출은 안된다. 그럼에도 출발하면 식당이 없다는 점을 말씀드려 불쌍히 여김을 받아 정말 고맙게도 해둔 밥을 싹싹 긁어 6공기를 포장해 받을 수 있었다.함께 걸어갈 일행은 9명이지만 이것으로 충분할 것 같다. 약 14km 걸어가면 영전리에 거의 유일한 슈퍼라고 할 수 있는 땅끝만물슈퍼가 있다. 그곳에서 컵라면과 몇 반찬을 사서 함께 먹을 심산이다.드디어 각자의 바람을 안고 국토종주 출발이다. 어떤 예기치 못한 일이 기다리고 있을지 모르는 길이다. 한국종단트레일은 정제되고 박제된 길이 아니다. 날것의 길이다. 지역민의 삶의 모습과 이 땅에 쌓인 이야기를 듣기 위해, 우리 국토의 있는 모습 그대로를 마주하기 위해 산 넘고 강 건너는 모험의 길이다.