'엄마'와의 추억이 담긴 약밥 만들기, 많이 쉬워졌네요

큰사진보기 ▲전기 밥솥으로 약밥 만들기갖은 재료를 넣고 약밥 만들기를 시작하고 있다. ⓒ 차상순 관련사진보기

큰사진보기 ▲전기 밥솥으로 완성한 약밥약밥이 완성됐다. ⓒ 차상순 관련사진보기

큰사진보기 ▲약밥 식히기약밥을 틀에 넣고 식히는 중 ⓒ 차상순 관련사진보기

칠남매 맏며느리인 나는 20년이 넘도록 명절날 친정에 가지 못했다. 시가의 대가족이 다 모이는 명절에는 일하느라 앉을 틈이 없었다. 명절이 되면 오로지 '명절 노동자'가 되어야만 했다. 그러니 명절이 즐거울 턱이 없었고 친정에 갈 엄두도 내지 못했다. 이제는 시부모님이 다 돌아가셔서 시댁 명절 모임도 흐지부지 해졌다.어느 해 명절에 친정에 간 적이 있다. 그것도 저녁 무렵에 도착하여 이튿날 아침에 돌아오는 빠듯한 일정이었다. 친정에 도착하니 엄마는 냉동실 문을 열어 젖혔다. 냉동실에서 찹쌀, 생밤, 대추 등을 끄집어내셨다. 찹쌀의 양이 어마어마했다.엄마는 우리 형제들이 친정에 모인다는 말만 들으면 약밥, 식혜, 추어탕은 기본적으로 준비하신다. 게다가 한과와 엿을 직접 만들기도 한다. 엿 만들기는 보통 번거로운 일이 아니다. 엿기름을 걸러 오래오래 달인 후에 그것을 졸이고 졸인다. 그런 후에 뜨거운 덩어리를 두 사람이 양쪽에서 잡아당겼다가 늘어뜨렸다가 하다 보면 마침내 구멍 송송 뚫린 엿이 된다. 한과는 뻥튀기를 조청에 버무려서 만든다. 그것은 만든 후에는 한동안 바닥에 펼쳐놓아 말려야 눅눅하지 않고 바삭하게 된다.집안이 엉망이 되는 것은 엄마에게 아무런 문제가 아니다. 자식들을 먹이려는 마음뿐인 듯하다. 엄마는 큰손이라 음식량을 줄이지 못하신다. 형제들이 모였을 때 배불리 먹고도 돌아갈 때 바리바리 싸주셔야 맘이 편한 분이다.지금은 엄마가 요양원에 계시지만 10년 전만 해도 그렇게 일을 벌이곤 하셨다. 그날도 엄마는 대형 찜기 틀에 밀가루 반죽을 붙였다. 관절이 좋지 않으실뿐더러 혼자 걷지도 못하시는 분이 마음만 뻔하여 그런 일을 막 벌이셨다."OO야, 이거 좀 들어라, OO야 이거 좀 치워 주라."엄마는 입으로 일을 하시고 같이 사는 조카에게 힘든 일을 다 시키셨다. 그날은 어쩔 수 없이 약밥 찌는 일은 내 차지가 되고 말았다. 결혼 후 처음으로 명절 친정 나들이였는데 밤새 약밥을 쪄내고 뒤처리를 하느라 잠도 제대로 자지 못했다. 속이 너무 상했다."이런 거 사면 되고 그렇지 않으면 방앗간에 가서 찌면 쉽잖아요. 이제 몸도 성치 않으시면서 왜 이러시는지 모르겠네요"라고 엄마께 툴툴거리자 "사는 것은 달기만 하고 맛이 없다. 찹쌀도 다 중국산이다. 자고로 신토불이가 몸에 좋은 법이다"라는 말이 돌아왔다. 내가 하는 말이 엄마에게 전혀 통하지 않았다. 이런 게 바로, 세대 차이다.명절은 즐거운 날, 쉬는 날이다. 축제의 날이기도 하다. 이제 '명절 노동'이 점점 '명절 휴식'으로 바뀌고 있다. 명절 휴가를 이용하여 해외여행을 떠나는 가족이 얼마나 많은가?"내가 외갓집에 부탁해서 모두 국산 특산품으로 구한 것인데 방앗간에서 바꿔치기라도 하면 우야노?""누가 그러겠어요?""그 사람들은 보면 딱 알지. 우리 것을 보면 탐날걸.""그건 그렇다 치고, 조금만 하면 되죠. 한 번만 먹게.""먹고, 또 싸 가야지.""누가 요즘 약밥 이런 거 좋아하나요?""그래도 배고플 때 먹으면 든든한 요기가 되잖아?"내가 무슨 말을 해도 어머니의 마음은 꿈쩍도 하지 않았다. 그냥 말을 말기로 했다."엄마 때나 먹는 게 중요했지. 요즘은 다이어트를 한답시고 덜 먹으려고 애쓰는 시대에요. 더군다나 약밥 같은 것은 혈당 스파이크를 일으키니 젊은이들이 피하는 식품이에요."그나저나, 애써 만든 약밥을 누구 하나 거들떠보지도 않았다. 대신에 게임에서 진 팀이 배달시킨 피자와 치킨으로 야식을 즐겼다. 엄마가 만들어 둔 식혜보다는 콜라가 인기였다.일전에 알고리즘으로 올라온 영상을 보니 요즘은 전기밥솥으로 약밥을 쉽게 만들 수 있단다. 만들기 번거로웠던 약밥을 그 영상을 보고 쉽게 만들었다.그렇다면 엄마도 약밥 재료를 냉동실에 조금씩 소분해 두었다가 한 번 먹을 만큼만 전기밥솥으로 만들면 되겠다. 큰 솥이 죄다 나오지 않아도 되고 찜솥에 까는 면 보자기를 빠는 고생을 하지 않아도 된다. 엄마가 이 방법을 아셨어야 했는데, 이제는 너무 늦었다. 구순을 넘어 삶을 마무리하는 엄마에게 그런 게 다 무슨 소용이겠는가?추석 한가위가 다가 오고 있다. 명절 독박으로 명절 증후군을 앓기도 하는 주부도 있다. 아무튼, '명절 노동자'에서 벗어나 '슬기로운 휴식'을 누릴 수 있는 명절이면 좋겠다.