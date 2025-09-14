며느리를 위한 여든 시아버지의 마지막 '세차'

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"출타 중이시면 어쩌지?"

"난 누가 우리 집에 갑자기 들이닥치면 싫은데, 혹시 싫어 하실까?"

"거의 다 왔으니까 전화하자!"

"아버님 오늘 외출하세요?"

"아니다, 집에 있다. 너희는 어디냐?"

"저희요? 집 앞이에요. "

"어디라고? 집 앞? 어디 집 앞?"

"아버님 집 앞이요."

"워쩐일이다냐~말도 없이. 허허허허. 어서 들어 온나"

"집에 먹을 거 아무것도 없는데 어쩐다니?"

"어머니, 다 준비해왔어요. 걱정하지 마세요~ 5분 후 도착해요."

"애미야~ 잠깐 나와봐라. 네가 직접 봐야 할 것 같다."

"아버님, 감사하고 죄송해요. 다음에는 세차하고 내려 올게요."

"별것 아니다. 내가 해주고 싶었다. 차는 깨끗해야제~"

'아버님은 언제 세차할 계획을 세웠을까?'

'먼지로 뒤덮인 며느리차를 세차 하며 무슨 생각을 했을까?'

'내려오느라 고생했다. 와줘서 고맙다. 기분 좋게, 안전하게 올라가라.'

▲세차중인 여든의 시아버지새벽부터 시아버지는 며느리의 차를 손세차했다.

"이번 추석 연휴가 긴데, 여행은 안 가니?"

"어머니, 아버지가 계신데, 당연히 시골에 가야죠."

"추석 연휴에 해외 여행 많이 간다는데, 여행 안 가고 시골 온다니 고맙구나."

덧붙이는 글 | 이 글은 필자의 브런치 스토리에도 함께 실릴 예정입니다.

'이제 내게는 시부모님이 전부다!'친정 엄마가 작고 한 지 1년이 지나고, 5월의 어느 날 문득 깨달았다. 남편과 상의해서 한 달에 한 번 주말에 짧게라도 정기적으로 시부모님을 찾아뵙기로 했다. 시댁은 전남 무안이다. 시부모님께 방문을 예고하지 않고, 고속도로를 달려 아침 일찍 출발했다. 4시간 30분의 긴 운전이지만, 아이들 없이 가니 데이트하듯 즐거웠고, 깜짝 방문에 기뻐할 시부모님의 반응에 설레었었다. 집에 거의 당도했을 무렵, 슬슬 걱정이 되었다.약속을 하고 방문하면, 이것저것 장을 봐 놓고, 김치까지 담가 준비한다. 연로한 시부모님께 일거리를 드리고 싶지 않았다. 그래서 서울에서 재료를 준비하고, 예고 없이 깜작 방문을 한 것이다. 두 분은 모두 진심으로 우리를 반겼고, 시아버지의 호탕한 웃음소리를 오랜만에 들었다. 시골의 적절한 주말 정오, 아들 며느리의 깜짝 방문은 그분들에게 선물이었던 것이다.준비해 간 재료로 맛있게 저녁을 먹고 이야기를 나눴다. 다음날, 아침 식사를 준비하고 아버님을 기다리고 있었다. 애들끼리 집에 있어서 빨리 먹고 서울로 올라갈 요량이었다. 그런데 아버님이 보이지 않았다. 이런 내 마음을 알고, 어머니가 아버님을 찾았다.나는 슬리퍼를 신고 푸릇푸릇한 마당을 지나 대문 쪽으로 걸어 갔다. 여든이 훌쩍 넘은 시아버지는 오랜 농사일로 허리가 안 좋았다. 정정하던 걸음 걸이가 느릿느릿하게 변했고, 몸의 중심이 앞으로 쏠려 구부정한 자세로 변했다. 그런 아버님의 모습이 안쓰럽고 가슴이 아팠다.시아버지는 불편한 몸으로 한 손에는 걸레를, 한 손에는 고무 호수를 들고 물을 뿌리고, 문지르며, 내 차를 세차하고 있었다. 그 차는 코로나 시절, 도시락을 들고 대중교통으로 출퇴근하는 며느리를 위해 시부모님이 선물해 준 차였다. 나는 그 차를 탈 때 마다, 며느리에게 깜짝 선물을 준비하며, 즐거워했을 두 분의 모습이 상상되어 눈물 반, 미소 반을 짓곤 했었다.그런데 오늘, 시아버지가 그 차를 직접 손 세차 하고 있었다. 이른 아침, 파란 하늘 아래에서 시아버지의 투박하지만 정성 어린 손길에 의해 먼지로 뒤덮였던 차가 본래의 색을 드러내는 그 모습이 영화의 한 장면 같았다. 시아버지의 다정함이 느껴졌다. 나는 조금 떨어진 곳에서 그 모습을 바라보며 선 채로 울었다. 눈물이 나도 모르게 줄줄 흘렀다. 눈물을 닦을 생각도 못한 채 세차가 끝날 때까지 아버님의 모습을 내 눈으로 담고, 또 담았다. 눈물 때문에 눈앞이 흐릿했지만, 한순간도 놓치고 싶지 않았다.급하게 내려오느라, 세차를 못하고 내려온 게 마음에 걸렸다.나는 울먹이며 말했다.이렇게 이야기하며, 아버님은 환하게 웃었다. 내가 좋아하는 그 선하고 포근한 미소였다.세차가 끝난 후 나는 아버님을 안고 한참을 울었다. 진짜 아버지 같았다. 표정에서, 눈에서, 가슴에서 따스함이 느껴졌다. 친정 아빠는 내가 18개월에 별세하여, 나는 아버지의 사랑을 모르고 자랐다. 그런데 결혼을 하고, 시아버지를 통해 그토록 그리워했던 아버지의 사랑을 느낄 수 있었다.이런 마음이었을까? 자식에게 무엇이라도 해주고 싶은 그 깊은 사랑을 나는 감히 헤아릴 수조차 없다. 그저 감사히 받을 뿐이다. 그 이후로 난 남편에게 손 세차를 배웠다.추석 일정을 상의할 때 시어머니가 말했다.추석에는 치아가 안 좋은 어머니를 위해 추어탕을 준비해 가야겠다. 앞마당에서 캠핑용 테이블과 조명을 달고, 아버님이 좋아하는 LA갈비를 구워드려야지. 식사 후 장작으로 불멍을 하며, 시누이들과 도란도란 이야기를 나누고 싶다. 귀뚜라미와 개구리가 우는 시골의 고즈넉한 저녁은 여느 캠핑장과 비교 불가다. 나는 오늘도 며느리 '갓생살기' 중이다.