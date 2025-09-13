[사진] 서산 밤새 집중호우, 일부 도로 침수 교통 통제

큰사진보기 ▲13일 새벽, 서산시에 집중호우가 내리면서 관내 일부 도로가 침수되거나 침수 우려, 토사 유출 등으로 한때 교통이 통제됐다. ⓒ 서산시 SNS 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲13일 새벽, 서산시에 집중호우가 내리면서 관내 일부 도로가 침수되거나 침수 우려, 토사가 유출되면서 긴급복구에 나섰다. ⓒ 서산시 SNS 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲풍전저수지 둘레길은 안전 우려로 통행을 차단했다. ⓒ 서산시 SNS 갈무리 관련사진보기

밤새 내린 집중 호우로 서산 지역 일부 도로가 침수되면서 교통이 통제됐다.서산 지역은 13일 오전 3시경 호우주의보가 호우경보로 강화되면서 한때 시간당 50mm의 폭우가 내렸다.그러면서 관내 일부 도로가 침수되거나 침수 우려, 토사 유출 등으로 한때 교통이 통제됐다. 이에 서산시는 2단계 비상근무로 격상하고 긴급 안전안내 문자를 통해 시민들에게 주의를 당부했다.서산시에 따르면 오전 3시경, 동문1동 회전교차로에서 일람리 고개 구간, 성연 일람리(메지골) 토사유출, 지방도 70호선 무장리 산업단지 지하도, 팔봉면 양길1리 마을회관에서 성연 방향 토사유출, 종합운동장 굴다리 침수 등으로 교통이 통제됐다.또한, 풍전저수지 둘레길은 안전 우려와 어송리, 왕정리 일원은 침수 위험, 동문1동 온석저수지는 일부 범람으로 통행을 차단했다.이외에도 팔봉면 방길천 범람 우려로 차량과 보행자 통행을 금지하고 인근 주민은 고지대로 대피했다.서산시에 따르면 13일 오전 5시 기준, 지곡면 181.5, 팔봉 162.5, 성연 156.0mm의 비가 내리는 등 평균 91mm의 비가 내렸다.오전 8시 기준 서산에 내려졌던 호우경보는 해제된 가운데, 약한 비가 내리고 있다.집중호우로 침수·통제 상황이 발생하면서 서산시는 긴급 복구에 나섰고 이날 오전 8시 기준, 대부분 복구를 완료하고 대부분 교통 통제를 해제했다.서산시는 날이 밝으면서 추가피해에 대한 현장조사중이다.서산시는 소셜네트워크서비스 등을 통해 "통제되었던 구간들은 밤새 진행된 응급 복구 작업을 통해 대부분 차량 통행이 가능해졌다"면서 "다만, 현재도 일부 구간은 불편한 상태로 시민들의 안전 운행"을 당부했다. 그러면서 "지금도 곳곳에서 완전한 피해 복구를 위해 최선을 다하고 있다"며 "추가적인 (피해) 상황 발생 시에는 즉시 읍면동에 신고해 줄 것"을 부탁했다.기상청은 13일 오전 8시 기상 전망을 통해 전국에 비가 내리다가 수도권은 오후에, 그 밖의 지역은 밤에 대부분 그칠 것으로 전망했다.한편 서산은 지난 7월 집중호우로 2명이 사망하고 많은 재산피해를 입으면서 특별재난지역으로 우선 선포된 바 있다.