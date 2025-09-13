메뉴 건너뛰기

손현보 구속 심사날 박한수 목사 "개신교 의리 없다, 단합해야"

사회

광주전라

25.09.13 11:13최종 업데이트 25.09.13 11:13

손현보 구속 심사날 박한수 목사 "개신교 의리 없다, 단합해야"

'동성혼 헌법소원 비판적 검토 세미나' 축사 와중에 의견 밝혀

박한수 목사 지난 8일 국회 의원회관에서 열린 세미나의 축사 중에 손현보 목사 옹호 발언 중인 박한수 목사(제자광성교회).
박한수 목사지난 8일 국회 의원회관에서 열린 세미나의 축사 중에 손현보 목사 옹호 발언 중인 박한수 목사(제자광성교회). ⓒ 크리스천투데이 유튜브 영상 갈무리

지난 9월 8일 국회의원회관에서 열린 '동성혼 헌법소원 비판적 검토 세미나'에서 축사를 맡은 박한수 목사(제자광성교회)가 공직선거법과 지방교육자치법 위반 등의 혐의로 구속된 손현보 목사(부산세계로교회)를 두둔하는 발언을 내놨다. 손 목사는 같은 날 밤 11시 20분경 구속됐다.

박 목사는 축사에서 "손(현보) 목사님이 오늘 구속 심사 일정이 있어 전화를 드렸는데, 단단한 분이라 괜찮다고 하시더라"면서도 "문제는 구속 여부가 아니라, 이런 일이 벌어진 것 자체가 심각한 문제"라고 강조했다. 이어 "교단 어디에서도 성명서 하나 나오지 않아 손 목사가 큰 외로움을 느끼고 있다"고 말했다.

그는 "자기 소신에 따라 나라를 걱정해 한 발언을 문제 삼았다"며 "조폭도 의리가 있는데 개신교는 왜 이렇게 종이호랑이가 되었느냐"고 지적했다. 또 "우리가 단합하지 않으면 큰일 난다. 예수 그리스도의 이름으로 연합해 무지한 백성을 깨우고 어려운 시기를 이겨내야 한다"고 주장했다.

박 목사는 현 정치 상황과 언론에 대한 불신도 드러냈다. 그는 "언론이 완전히 넘어가 뉴스 보기가 싫다"며 "저 XX 발광하다가 끝이 온다. 그런데 피해는 고스란히 국민이 본다. 국민이 바닥을 치고 나서야 실체를 깨닫게 될 것"이라고 토로했다.

