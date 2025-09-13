손현보 구속 심사날 박한수 목사 "개신교 의리 없다, 단합해야"

큰사진보기 ▲박한수 목사지난 8일 국회 의원회관에서 열린 세미나의 축사 중에 손현보 목사 옹호 발언 중인 박한수 목사(제자광성교회). ⓒ 크리스천투데이 유튜브 영상 갈무리 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문 에도 실립니다.

지난 9월 8일 국회의원회관에서 열린 '동성혼 헌법소원 비판적 검토 세미나'에서 축사를 맡은 박한수 목사(제자광성교회)가 공직선거법과 지방교육자치법 위반 등의 혐의로 구속된 손현보 목사(부산세계로교회)를 두둔하는 발언을 내놨다. 손 목사는 같은 날 밤 11시 20분경 구속됐다.박 목사는 축사에서 "손(현보) 목사님이 오늘 구속 심사 일정이 있어 전화를 드렸는데, 단단한 분이라 괜찮다고 하시더라"면서도 "문제는 구속 여부가 아니라, 이런 일이 벌어진 것 자체가 심각한 문제"라고 강조했다. 이어 "교단 어디에서도 성명서 하나 나오지 않아 손 목사가 큰 외로움을 느끼고 있다"고 말했다.그는 "자기 소신에 따라 나라를 걱정해 한 발언을 문제 삼았다"며 "조폭도 의리가 있는데 개신교는 왜 이렇게 종이호랑이가 되었느냐"고 지적했다. 또 "우리가 단합하지 않으면 큰일 난다. 예수 그리스도의 이름으로 연합해 무지한 백성을 깨우고 어려운 시기를 이겨내야 한다"고 주장했다.박 목사는 현 정치 상황과 언론에 대한 불신도 드러냈다. 그는 "언론이 완전히 넘어가 뉴스 보기가 싫다"며 "저 XX 발광하다가 끝이 온다. 그런데 피해는 고스란히 국민이 본다. 국민이 바닥을 치고 나서야 실체를 깨닫게 될 것"이라고 토로했다.