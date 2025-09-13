[사진] "비가 드디어 오네요"... 강릉에 내린 단비

큰사진보기 ▲12일 밤부터 강릉에 반가운 비가 내리고 있다. 그러나 시민들의 마음은 마냥 안도할 수 없다. 이번 비가 기록적인 물 부족 사태를 해소할 수 있을지, 아니면 잠시의 위안으로 끝날지 누구도 확신하지 못하기 때문이다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲창가에 내리는 빗소리가 반가운 시민. 메마른 땅에 스며들듯 마음까지 적시는 빗줄기가 가뭄 해소의 희망으로 이어지길 바라며, 작은 빗방울 하나하나에 간절한 소망을 담고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲물 부족으로 지친 나날을 보낸 한 주부가 우산을 쓰고 거리로 나와 간절한 마음으로 하늘을 올려다보고 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

극심한 가뭄에 시달리던 강릉에 마침내 단비가 내리기 시작했다.12일 늦은 밤부터 빗방울이 떨어지자 시민들은 그동안의 갈증을 풀 듯 소셜네트워크서비스(SNS)와 단체 채팅방에 반가운 비 소식을 실시간으로 공유했다."그렇게 속 태우더니 드디어 시원하게 오네요. 강릉맘들 속 태우고 국가 재난위기까지 오더니…"라는 글과 함께 기상청 안내 문자 캡처 화면이 SNS에 퍼지기도 했다. "오늘 학교 마치고 나오는데 갑자기 빗방울이 떨어지더니, 드디어 오네요"라며 감격을 전한 시민도 있었다.오랜 가뭄으로 마음까지 바짝 마른 시민들은 쏟아지는 빗줄기에 그 어느 때보다 큰 위로를 받는 모습이었다.토요일인 13일, 전국 대부분 지역에 강하고 많은 비가 내리고 있다. 극심한 가뭄을 겪고 있는 강릉에는 이날 새벽 호우주의보가 발령됐다. 기상청은 오전 3시 50분 강릉평지에 호우주의보를 내렸으며, 강릉에는 밤사이 67.4㎜의 비가 쏟아졌다.강원 동해안의 예상강수량은 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상)이다. 비는 이날 밤 대부분 지역에서 그칠 전망이지만, 강원 일부와 경북 남부 동해안, 제주도는 오는 14일까지 이어질 것으로 보인다.강릉 생활용수의 87%를 공급하는 오봉저수지의 저수율은 13일 오전 9시 기준 11.8%로, 전날(11.6%)보다 0.2% 높은 수치를 보였다. 하루 동안 적잖은 비가 쏟아졌음에도 저수율은 사실상 큰 변함이 없는 것이다.강릉은 몇 달째 이어진 극심한 가뭄으로 재난사태까지 선포된 상태다. 군 헬기와 해경 함정, 급수 차량이 동원돼 긴급 급수가 이뤄지고 있지만 저수율 회복은 더디기만 하다.이번에 내린 비가 가뭄 해갈의 전환점이 될지, 아니면 잠시의 단비로 끝날지는 불확실하다. 기상청은 강릉을 비롯한 강원 동해안에 13일까지 30~80㎜의 비가 예보됐다고 밝혔지만, 근본적 해소를 위해서는 여전히 수백㎜ 이상의 강우가 필요한 상황이다.