믿고 싶은 것만 믿다가, '가짜뉴스'에 당할 뻔하다

큰사진보기 ▲자료사진 ⓒ christianw on Unsplash

멕시코 대통령 클라우디아 셰인바움이 트럼프에게 모두를 충격에 빠뜨린 답변을 했다. "당신은 장벽을 세우려 했지만 기억하라—그 장벽의 반대편에는 70억 인구가 서 있다. 그들은 아이폰을 내려놓고 삼성이나 화웨이를 집어 들 수 있다. 포드와 쉐보레 대신 도요타, 기아, 혼다를 탈 수 있다. 디즈니 대신 라틴아메리카 영화를 볼 수 있고, 나이키 대신 멕시코의 파남(Panam) 신발을 신을 수 있다.이 70억 소비자가 미국 제품 구매를 멈춘다면, 당신이 세운 그 장벽 안에서 미국 경제는 무너질 것이다. 그러면 당신 스스로 와서 '제발 이 장벽을 허물어 달라'고 말하게 될 것이다. 우리는 그것을 바라지 않는다—그러나 당신이 장벽을 원했으니, 이제 장벽을 얻게 될 뿐이다.세상은 넓고, 미국이 전부가 아니라는 것을 기억하라. 자율의 힘은 강력한 무기이다. 인도 역시 비슷한 답을 내놓아야 한다."

'그래, 이런 말은 누군가는 해야지.'

큰사진보기 ▲윤석열 전 대통령이 7월 9일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 직권남용 등 혐의 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 마친 뒤 대기 장소인 서울구치소로 이동하기 위해 법원을 나서고 있다. ⓒ 사진공동취재단

큰사진보기 ▲자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등의 혐의로 구속된 김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨가 8월 14일 오전 서울 종로구 김건희 특검(민중기 특별검사) 사무실에서 구속 후 첫 조사를 받기 위해 도착하자, 김건희 지지자들이 태극기와 성조기를 흔들며 "정치 특검 해체하라"고 외치고 있다. ⓒ 유성호

"이 말은 사실일까?"

"왜 나는 이 말에 감동했을까?"

"다른 관점은 없을까?"

요즘은 간혹 진짜보다 가짜가 더 설득력 있어 보일 때가 있다.지난 13일 아침, 소셜네트워크서비스(SNS)에서 멋진 연설 하나를 접했다. 멕시코 대통령이 트럼프 미국 대통령에게 일갈했다는 내용이었다. 댓글반응은 대체로 '좋아요'였지만, 가짜뉴스임을 지적하는 댓글도 있었다. 하지만 그 내용들은 공유되며 확산되고 있는 것으로 보였다. 그 내용을 직역해보면 이렇다.문장은 단정했고, 메시지는 강렬했다. 미국의 오만함을 정면으로 비판하는 듯해 통쾌하기까지 했다. 속으로 생각했다.그런데 곧 이 이야기가 전혀 사실이 아니라는 것을 알게 됐다. 팩트체크 사이트로 알려진 스놉스닷컴에 따르면, 그런 연설은 존재하지 않았다. 누군가가 만들어낸 가짜뉴스였고, 나는 그것을 진짜로 믿을 뻔했다. 그 순간 깨달았다. 가짜뉴스의 위험은 정보의 조작보다 감정의 자극에서 비롯된다는 것을.우리는 지금, 정보의 홍수 속에서 살아간다. 하지만 정보가 넘친다고 해서 진실이 넘치는 것은 아니다. 확인되지 않은 말들이 빠르게 퍼지고, '믿고 싶은 이야기'가 곧 '믿어야 할 진실'이 되어버리는 세상이다.내가 트럼프 가짜뉴스에 속을 뻔한 이유도 마찬가지다. 나는 트럼프의 혐오 발언, 인종주의, 자국우선주의에 반감을 가지고 있었다. 그렇기 때문에 그를 비판하는 말이 사실이든 아니든 중요하지 않았다. 그 말은 이미 사실 여부를 떠나 내 감정을 만족시켰다. 사실 여부를 떠난 이런 가짜뉴스가 감정적인 생각과 결부되고 반복되면 우리를 확증편향(confirmational bias)적인 사고방식으로 이끌 수 있다.자신이 믿고자 하는 정보만 받아들이고, 반대되는 정보는 무시하거나 왜곡하는 심리적 경향이 생길 것이기 때문이다. 이 편향은 정치적 성향과 관계 없이 작용할 가능성이 크다. 진보도, 보수도, 좌도, 우도 모두 '믿고 싶은 이야기'가 곧 '믿어야 할 진실'이 되어버리는 위험에서 자유롭지 않다는 점을 기억해야 한다.가짜뉴스 하면 빠지지 않고 떠오르는 집단이 있다. 바로 극우 유튜브 채널과 그에 열광하는 태극기부대, 그들을 믿고 신뢰하던 전 대통령 윤석열씨와 그 측근들, 지금도 여전히 성조기를 흔들며 "윤어게인"을 외치는 사람들."탄핵은 쿠데타였다"라는 허무맹랑한 주장, 검찰개혁을 반대하는 이들의 "검찰은 정의의 마지막 보루다" 같은 내용들... 그들은 이런 주장들을 하루에도 수십 개씩 쏟아내며 자신들의 생각을 확산시킨다. 여기에서 팩트는 중요하지 않다. 중요한 건 '우리가 옳다'는 자기 확신을 심어주는 일이다. 이러한 채널은 더 이상 단순한 의견의 차이를 넘어선다. '정보를 제공하는 공간'이 아니라 '확신을 팔고 믿음을 강화하는 공간'이다. 알고리즘은 사용자의 성향에 맞춘 영상만을 끊임없이 제공하고, 어느 순간부터 사용자는 '다른 목소리'를 듣지 못하게 된다.그 결과, 그들만의 진실, 그들만의 정의, 그들만의 나라가 탄생한다. 윤석열 정권에서 확신은 무기가 되었다. 윤석열씨의 집권 시기를 돌아보면, 정보가 아닌 확신이 정치의 무기가 되었던 시절이었다. 윤씨에게 진실은 '극우유튜버'들의 가짜뉴스 혹은 편향적인 뉴스였고, 다수 국민의 목소리나 비판은 '좌파 선동'으로 치부됐다. 기자회견에서는 자기가 하고 싶은 말만 했고, 불편한 질문에는 답하지 않았다.그 사이, 편향된 확신은 진실을 대체했고, 가짜뉴스는 정치를 흔들었다. 국정은 점점 밀실화되었고, 윤씨는 보고 싶은 정보만 보고 믿게 되었다. 이 모든 과정은 태극기부대와 극우 매체의 증폭을 낳았다. 지난 윤석열 정권하에서 정부를 견제하며 비판하는 언론은 배척당하고, 대통령의 마음에 드는 말만 반복해주는 채널과 언론이 더 큰 영향력을 가졌다. 결국, 국민의 선택이 아니라 알고리즘이 여론을 만든 것이다.종종 사람들은 가짜뉴스 문제를 기술적 문제로 본다. '플랫폼이 나쁘다'거나 '알고리즘이 편향됐다'고 말한다. 물론 그것도 맞다. 그러나 가짜뉴스를 키우는 진짜 원인은 우리의 마음속에 있는 것이 아닐까?우리는 언제나 '듣고 싶은 말'을 듣고 싶어 한다. 불편한 진실보다는 기분 좋은 거짓을, 의심보다는 확신을 선호한다. 정치도, 언론도, 종교도 이 심리를 파고든다. 듣기 좋은 말만 해주는 정치인, 자존심을 건드리는 말은 삼가는 목사, 좋아요만 많은 기사들. 이 구조 안에서는 진실보다 말의 '소비'가 중요해진다. 멕시코 대통령을 인용한 가짜뉴스 역시도 '내가 듣고 싶은 말'이었기 때문에 순간적으로 "멋있다! 트럼프에게 저렇게 대처해야지!"했던 것이다.나는 가짜뉴스를 진짜로 믿을 뻔했다. 그런데 이것은 나 혼자만의 일이 아니라고 생각한다. 수많은 이들이 지금도 자신이 믿고 싶은 것만 보고, 듣고, 퍼뜨린다. 하지만 진실은 그런 방식으로 다가오지 않는다. 진실은 불편하고, 때로는 나 자신을 부끄럽게 만든다. 그럼에도 우리는 계속 질문을 던져야 한다.이 질문을 던지지 않는다면, 우리는 언젠가 다시 누군가의 말에 속을 것이고, 그때는 그것이 국가의 운명을 좌우할지도 모른다. 듣고 싶은 말이 아니라, 들어야 할 말을 듣는 용기. 민주주의는 바로 그 지점에서 시작되는 것이다.트럼프가 쌓으려 한 것은 물리적인 장벽이었지만, 지금 우리 안에 존재하는 건 심리적 장벽이다. 자신이 믿고 싶은 것만 믿고, 불편한 진실은 거부하는 모습이야말로 이 시대의 더 큰 벽 아닐까?세계는 넓고, 진실은 하나가 아닐지 모른다. 하지만 최소한 거짓이 진실인 척 하도록 두지는 말아야 할 것이라 생각한다.