미 보수논객 커크 암살 용의자 체포… 트럼프 "사형해야"

큰사진보기 ▲우익단체 창립자 찰리 커크의 지난 1월 연설 모습 ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

AD

도널드 트럼프 미국 대통령의 측근이자 유명 우익 활동가 찰리 커크를 총격 살해한 용의자가 체포됐다.미국 유타주 당국과 연방수사국(FBI)은 12일(현지시각) 기자회견을 열어 용의자인 22세 백인 남성 타일러 로빈슨을 전날 체포했다고 공식 발표했다.사건이 발생한 유타주의 스펜서 콕스 주지사는 용의자 로빈슨이 가족과 친구 등 지인에게 커크 암살 사실을 털어놨고, 가족 중 한 명이 지인을 통해 지역 보안관에게 알리면서 검거가 이뤄졌다고 밝혔다.익명의 소식통은 CNN 방송에 "로빈슨이 자신의 아버지에게 범행 사실을 말했고, 법 집행기관에서 근무했던 아버지는 자백을 권유했다"라며 "로빈슨은 처음엔 거부했다가 나중에 마음을 바꿨다"라고 전했다.법원은 용의자를 보석 없이 구금하도록 명령했으며, 검찰이 수사 결과를 바탕으로 며칠 안에 기소할 예정이다.로빈슨에게 적용된 혐의는 가중 살인, 중상해를 유발한 총기 발사, 사법 방해 등이다. AP통신은 "모두 중범죄로 분류되며, 특히 가중 살인(aggravated murder)은 사형에 처할 수 있는 혐의"라고 설명했다.커크는 보수 성향 학생단체 '터닝포인트 USA'의 공동 창립자로 트럼프 대통령과 가까운 사이였다. 그는 총기규제 반대, 반이민 정책, 종교 자유 등을 주장하며 젊은 보수층의 지지 기반을 넓혀온 인물이다.그는 지난 10일 낮 유타주 유타밸리대학에서 자신의 단체가 주최한 토론회에 참석해 청중과 문답을 주고받던 중 총격을 받고 현장에서 숨졌다.경찰은 용의자 로빈슨이 토론회가 열린 행사장에서 약 180ｍ 떨어진 건물 옥상에서 고성능 총기를 발사해 커크를 살해한 단독 범행으로 보고 있다.로빈슨은 2021년 유타주립대에 장학금을 받고 입학했으나 한 학기 만에 관둔 것으로 확인됐다. 그는 특정 정당에 가입하지 않은 무당파 유권자로 등록되어 있었으며, 최근 선거에 참여하지 않아 '비활동' 유권자로 분류된 상태였다.하지만 수사 당국은 정치적 신념에 따른 증오 범죄일 가능성에 무게를 두고 있다. 콕스 지사는 "로빈슨은 범행 전 평소보다 정치적 성향을 더 드러냈다"라며 "그의 가족에게 커크가 유타주에 온다는 소식을 전하며 그의 견해에 반대한다고 말했다"라고 밝혔다.콕스 지사에 따르면 로빈슨은 "커크는 증오로 가득 찬 인물이며, 증오를 퍼뜨린다"라면서 강한 반감을 보였다. 범행 현장에서 발견된 탄피에는 "이봐 파시스트. (총알을) 잡아봐"(hey fascist. catch)와 "당신이 이걸 읽는다면 게이"라는 문구가 새겨져 있었다고 전했다.트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스에 출연해 "용의자가 확실한 남성을 구금하고 있다"라며 "그가 사형 선고를 받기를 바란다"라고 말했다. 그러면서 "어디서든 좌파 급진주의자들이 문제다. 그들을 혼내줘야 한다"라고 비난했다.반면에 콕스 주지사는 "어떤 정치적 견해를 가졌든 폭력은 결코 정당화될 수 없고 범죄자는 책임을 져야 한다"라면서도 "폭력을 폭력으로 갚고, 증오를 증오로 갚는 것이 정치적 폭력의 문제"라고 지적했다. 그러면서 "어느 시점이 되면 분노를 가라앉히고 탈출구를 찾아야 한다. 그렇지 않으면 상황은 더 악화될 것"이라고 강조했다.