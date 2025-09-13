'반정부 시위' 네팔, 임시 총리에 전직 여성 대법원장 지명

큰사진보기 ▲12일(현지시각) 수실라 카르키 전 대법원장이 네팔 카트만두 대통령 관저에서 열린 네팔 임시 총리 취임식에 참석하고 있다. ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

네팔 청년들의 대규모 반정부 시위로 샤르마 올리 총리가 물러나자 임시정부를 이끌 새 지도자로 전직 여성 대법원장이 지명됐다.네팔 람 찬드라 포우델 대통령은 12일(현지시각) 수실라 카르키(73) 전 대법원장을 임시 총리로 임명한다고 발표했다.그러면서 카르키 전 대법원장이 이날 취임 선서를 하면서 의회 해산이 진행될 것이라고 밝혔다. 의원내각제인 네팔에서는 총리가 실권을 갖고, 대통령은 의전상 국가 원수직을 수행하며 총리를 지명한다.발렌드라 샤 카트만두 시장도 총리 후보로 함께 거론됐으나, 시위를 주도한 청년들 사이에선 카르키 전 대법원장을 선호하는 목소리가 더 컸다.카르키 전 대법원장은 네팔 국영 방송으로 생중계된 취임식에서 "임시 총리직을 수락할 것"이라며 "네팔의 어린 소년과 소녀들이 저를 추천했고, 이를 받아들일 것"이라고 말했다.네팔에서 여성이 행정수반을 맡는 것은 최초로, 카르키 전 대법원장은 일단 며칠 안에 새 내각을 구성하고 국정을 안정시킨 다음에 새 의회를 뽑을 총선을 치를 것으로 전망된다.2016년 7월 네팔에서 여성으로는 처음으로 대법원장에 올랐던 카르키 전 대법원장은 네팔 사회에 만연한 부패 세력과 맞서 싸우고 성평등 운동을 펼치면서 대중의 큰 지지를 얻었다. 당시 일부 국회의원들이 카르키 전 대법원장에 대한 탄핵을 시도했으나 사법부를 공격한다는 여론의 비판에 역풍을 맞기도 했다.최근 네팔에서는 소셜미디어를 통해 호화로운 생활을 과시하는 고위층 자녀들의 모습과 생활고에 시달리는 평범한 청년들을 대조하는 영상이 빠르게 공유되면서 사회적 갈등이 커졌다.네팔 정부는 가짜 뉴스를 막겠다며 페이스북, 인스타그램, 엑스 등 26개 소셜미디어에 대한 접속을 차단했으나 청년들은 고위층의 부패를 은폐하기 위해 표현의 자유를 억압한다고 반발하며 시위가 촉발됐다.또한 실업률과 경제난 해결 의지가 없는 무능한 정부에 불만을 품은 청년들의 시위가 수도 카트만두를 넘어 전국으로 확산하면서 대통령과 총리 관저, 의회가 불에 타는 등 국가적 혼란이 벌어졌다.AP통신은 "이른바 네팔의 Z세대가 주도한 이번 시위는 국민적 분노를 보여주며 총리의 사임까지 이어졌다"라면서 "소셜미디어 차단은 시위의 기폭제였을 뿐 네팔 정부에 대한 국민들의 불만은 오래전부터 수면 아래에서 끓어오르고 있었다"라고 설명했다.경찰이 강경 진압에 나서면서 유혈 사태가 발생했고, 혼란을 틈타 교도소에서 탈옥한 수감자들이 국경을 넘으려다가 네팔 보안군과 충돌하는 등 지금까지 51명이 사망했다.비노드 기미레 네팔 경찰 대변인은 "수감자 1만3천500명이 탈옥했다"라며 "일부는 체포됐으나 1만2천533명이 여전히 도주 중"이라고 밝혔다.